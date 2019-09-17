是啊，就算重启也不一定能做得更好，那就不要毁坏这美好的回忆了。

回忆里的朋友总是最好的

















25年前，《老友记》在美国首播，一开始时没有惊天动地的收视率，观众却愈看愈顺眼，收视数字逐渐往上飙升，到最后成为全美观众每周必看的王牌大戏。















玛塔认为《老友记》时代的产物，讲述的是朋友像是家人一样的故事，“当所有人都进入人生下一个阶段，有自己的家庭和家人，就不会再那么依赖朋友，故事也就讲不下去，该到终止的时候。”





大卫也表示他们做了一出“按照自己心意”的剧，也对这部剧的发展很满意，没有必要狗尾续貂。玛塔强调：“就算重启也不会比我们当年做得更好。”何必吃力不讨好？