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制片人：《老友记》不重启也不拍续集

"就算重拍也不会比我们当年做得更好"

2019-09-17 12:14:51 来源：Mtime时光网

是啊，就算重启也不一定能做得更好，那就不要毁坏这美好的回忆了。
　　回忆里的朋友总是最好的

　　时光网讯 留下点回忆行不行？《大话西游》中夕阳武士对痴情女子如此说道，经典《老友记》制片人也是这样想的。

      近日该剧三位制作人玛塔·考夫曼大卫·克莱恩、凯文·布莱特在纽约出席25周年剧迷会，会上玛塔坦承说：“我们不会重启《六人行》，也不会找原班人马再团聚，不会拍摄新的内容，结束了就是结束了。”

　　

精彩片段混剪

《老友记》至今仍是不少观众的精神食粮，因为20分钟情境喜剧可以多次重看而不会腻烦。Netflix每年花费1亿美元版权费也要留下这部剧，很多人续订Netflix就是为了时不时刷会儿《老友记》（明年华纳HBO Max要上线，这个香饽饽被抢走了）。

　　25年前，《老友记》在美国首播，一开始时没有惊天动地的收视率，观众却愈看愈顺眼，收视数字逐渐往上飙升，到最后成为全美观众每周必看的王牌大戏。



　　近年来包括《威尔与葛蕾丝》《墨菲布朗》《罗斯安家庭生活》等完结许久的知名剧集，先后邀集昔日主角重启。不少观众点名建议《老友记》接棒，也有主角们表示想再同台，但几位制片人都不感兴趣。

　　玛塔认为《老友记》时代的产物，讲述的是朋友像是家人一样的故事，“当所有人都进入人生下一个阶段，有自己的家庭和家人，就不会再那么依赖朋友，故事也就讲不下去，该到终止的时候。”

　　大卫也表示他们做了一出“按照自己心意”的剧，也对这部剧的发展很满意，没有必要狗尾续貂。玛塔强调：“就算重启也不会比我们当年做得更好。”何必吃力不讨好？

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 六人行 老友记
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