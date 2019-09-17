近日该剧三位制作人玛塔·考夫曼
、大卫·克莱恩
、凯文·布莱特在纽约出席25周年剧迷会，会上玛塔坦承说：“我们不会重启《六人行》，也不会找原班人马再团聚，不会拍摄新的内容，结束了就是结束了。”
《老友记》至今仍是不少观众的精神食粮，因为20分钟情境喜剧可以多次重看而不会腻烦。Netflix每年花费1亿美元版权费也要留下这部剧，很多人续订Netflix就是为了时不时刷会儿《老友记》
（明年华纳HBO Max要上线，这个香饽饽被抢走了）。
25年前，《老友记》在美国首播，一开始时没有惊天动地的收视率，观众却愈看愈顺眼，收视数字逐渐往上飙升，到最后成为全美观众每周必看的王牌大戏。
近年来包括《威尔与葛蕾丝》《墨菲布朗》《罗斯安家庭生活》
等完结许久的知名剧集，先后邀集昔日主角重启。不少观众点名建议《老友记》接棒，也有主角们表示想再同台，但几位制片人都不感兴趣。
玛塔认为《老友记》时代的产物，讲述的是朋友像是家人一样的故事，“当所有人都进入人生下一个阶段，有自己的家庭和家人，就不会再那么依赖朋友，故事也就讲不下去，该到终止的时候。”
大卫也表示他们做了一出“按照自己心意”的剧，也对这部剧的发展很满意，没有必要狗尾续貂。玛塔强调：“就算重启也不会比我们当年做得更好。”何必吃力不讨好？