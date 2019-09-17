时光网讯
由沙溢
导演，安吉
、沙溢领衔主演的电影《亲密旅行》
首度曝光了一支“欢乐出发”版预告。预告中，沙溢一改往日形象变身长发司机，携手“小老板”安吉，开启了一场去往舟山的奇妙旅行。整支预告笑点丛生，轻松愉快，沙溢更是金句频出，有快乐又有追逃的片段让人不得不好奇这对欢喜父子究竟遇到了什么样的旅途趣事？据悉，电影《亲密旅行》将于10月3日全国公映。
“你叫什么来着？”“叫我男男”。预告一开始，安吉与沙溢的角色关系便成了观众心中的一大问号。紧接着便是沙溢的两次口误和安吉小大人似的教训，搞笑之余却也让两人的关系更加难辨。伴随着一声“滴滴，你有新订单了”，一个戴着宇航帽的小男孩和狗狗上了车，就此，两人一犬开启了去往舟山的奇妙旅行。
预告中，小安吉化身“小老板”，对沙溢又是扣钱又是教训，一段讨价还价的片段惹得人捧腹大笑。沙溢也不甘示弱，对安吉展开了“纯爷们”式的教育，“男孩子就得粗糙一点”、“宁渣勿娘”，“渣就是精华”等金句频出，让不少观众大呼：‘千万不要带坏小安吉！”而在种种经历之后，安吉与沙溢的关系也在悄然发生着变化。
电影《亲密旅行》讲述了长途司机沈童（沙溢饰）和男男（安吉饰）在去往舟山的路途中发生的趣事。这部电影不仅是沙溢导演的第一部作品，也是沙溢安吉父子合作的首部作品，更是沙溢一家四口齐齐亮相的第一部影片。谈及为什么要拍摄这样一部电影时，沙溢表示：这部电影是关于责任的喜剧电影。自从他有了家庭之后，便深觉责任的重要性。在安吉5岁的时候，就有了这部电影的初步想法，到电影后期制作完成，总共历时两年。他希望这部电影带给大家的不仅仅只是欢乐和轻松，最好还能有一些关于责任的思考。
电影《亲密旅行》由沙溢执导，安吉、沙溢领衔主演，姚晨、赵子琪、朱锐、许龄月、刘欢、胡可、小鱼儿特邀主演。影片由中国电影股份有限公司出品，北京市一二三视野影视文化传播有限公司、北京红色果实文化传播有限公司联合出品。10月3日，沙溢、安吉和您在全国各大影院“面签”。
编辑：汀