这部电影不仅是沙溢导演的第一部作品，也是沙溢安吉父子合作的首部作品，更是沙溢一家四口齐齐亮相的第一部影片。





“你叫什么来着？”“叫我男男”。预告一开始，安吉与沙溢的角色关系便成了观众心中的一大问号。紧接着便是沙溢的两次口误和安吉小大人似的教训，搞笑之余却也让两人的关系更加难辨。伴随着一声“滴滴，你有新订单了”，一个戴着宇航帽的小男孩和狗狗上了车，就此，两人一犬开启了去往舟山的奇妙旅行。





预告中，小安吉化身“小老板”，对沙溢又是扣钱又是教训，一段讨价还价的片段惹得人捧腹大笑。沙溢也不甘示弱，对安吉展开了“纯爷们”式的教育，“男孩子就得粗糙一点”、“宁渣勿娘”，“渣就是精华”等金句频出，让不少观众大呼：‘千万不要带坏小安吉！”而在种种经历之后，安吉与沙溢的关系也在悄然发生着变化。





电影《亲密旅行》讲述了长途司机沈童（沙溢饰）和男男（安吉饰）在去往舟山的路途中发生的趣事。这部电影不仅是沙溢导演的第一部作品，也是沙溢安吉父子合作的首部作品，更是沙溢一家四口齐齐亮相的第一部影片。谈及为什么要拍摄这样一部电影时，沙溢表示：这部电影是关于责任的喜剧电影。自从他有了家庭之后，便深觉责任的重要性。在安吉5岁的时候，就有了这部电影的初步想法，到电影后期制作完成，总共历时两年。他希望这部电影带给大家的不仅仅只是欢乐和轻松，最好还能有一些关于责任的思考。















电影《亲密旅行》由沙溢执导，安吉、沙溢领衔主演，姚晨、赵子琪、朱锐、许龄月、刘欢、胡可、小鱼儿特邀主演。影片由中国电影股份有限公司出品，北京市一二三视野影视文化传播有限公司、北京红色果实文化传播有限公司联合出品。10月3日，沙溢、安吉和您在全国各大影院“面签”。

编辑：汀