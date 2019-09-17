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《哪吒之魔童降世》公映秘钥二次延期

国庆档继续上映 将迈入《战狼2》50亿俱乐部

2019-09-17 15:45:29 来源：Mtime时光网

今年暑期档的票房擎天柱《哪吒之魔童降世》第二次宣布公映秘钥延期，上映将延长至10月26日，国庆期间还能去影院再看一次《哪吒》！

　　时光网讯 国产动画《哪吒之魔童降世》（下称：《哪吒》）在今年暑假接连制造票房奇迹，已经一路杀到了中国影史票房亚军位置。今天，片方宣布《哪吒》的上映秘钥第二次延期，将公映延长至10月26日。


　　7月26日上映至今，《哪吒》的累计总票房已经冲破49亿元人民币。在刚结束的中秋小长假期间，上映50多天的《哪吒》票房表现仍然强劲，小长假三天共新增票房超过6145万元。

《哪吒》即将加入《战狼2》的50亿俱乐部

　　随着上映周期第二次延长，这部年度“国漫之光”加入《战狼2》的50亿俱乐部只是时间问题。

　　2017年的《战狼2》同样以暑期档黑马之姿制造了票房奇迹。两年过去了，该片仍然以56.82亿元总票房雄踞中国影史票房冠军，地位暂时难以撼动。

   编辑：HAHA

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关键词： 哪吒之魔童降世 档期 延期
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