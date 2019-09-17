今年暑期档的票房擎天柱《哪吒之魔童降世》第二次宣布公映秘钥延期，上映将延长至10月26日，国庆期间还能去影院再看一次《哪吒》！













7月26日上映至今，《哪吒》的累计总票房已经冲破49亿元人民币。在刚结束的中秋小长假期间，上映50多天的《哪吒》票房表现仍然强劲，小长假三天共新增票房超过6145万元。









2017年的《战狼2》同样以暑期档黑马之姿制造了票房奇迹。两年过去了，该片仍然以56.82亿元总票房雄踞中国影史票房冠军，地位暂时难以撼动。