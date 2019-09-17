2019-09-17 15:45:29 来源：Mtime时光网
《哪吒》即将加入《战狼2》的50亿俱乐部
编辑：HAHA
导演：饺子
主演：吕艳婷 囧森瑟夫
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导演：吴京
主演：吴京
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大师大神
28分钟前
虽然不喜欢哪吒，但是延期这回事没啥好喷的，有人看才会延期
万剑一在此
45分钟前
其实战狼2延期我觉得挺不要脸的。
当哪吒2延期时有人说 为了让更多的人看到这部佳作，我突然感觉自己错了,为了让更多的人看到这部佳作:为什么不给偏远地区的贫困户送一台电视机然后早一点将哪吒放在电视机上免费播放，这样不好么？现在哪吒2次延期，我觉得你们这样做，让战狼2原来不要脸的形象突然高大起来了！原来这次是舍己为人啊！然后我又想了一下，哪吒里面的不少尴尬的笑点，确实和整个发行方制作方很形象
武神仁侠26分钟前
如果复联4延期，不知你有何感想
花满楼i1分钟前
商业行为，有什么好绑架的。 你高尚先去扶个贫再来哔哔
46分钟前
47分钟前
其实战狼2延期我觉得挺不要脸的。
当哪吒2延期时有人说 为了让更多的人看到这部佳作，我突然感觉自己错了,为了让更多的人看到这部佳作:为什么不给偏远地区的贫困户送一台电视机然后早一点将哪吒放在电视机上免费播放，这样不好么？现在哪吒2次延期，我觉得你们这样做，让战狼2原来不要脸的形象突然高大起来了！原来这次是舍己为人啊！然后我又想了一下，哪吒里面的屎尿屁的笑点，确实和整个发行方制作方很形象
48分钟前
李扬_844390198
54分钟前
中秋档三天票房 哪吒 还排第五呢，发行方想要接着延期也不意外
懂你的男孩
1小时前
在说票房的时候，一定添加备注，因为延期公映，才有那么高的票房
Bowling23352分钟前
还好啊，这次延期能增加一亿票房就不错了，我觉得没有太大区别。
屌你卤味
说实话，整个暑期档上映的只有哪咤是佳作。。。蜘蛛啥、湿纸王、塑鸡都让人很无语…
非得三个字
有钱赚影院当然乐意让你延期，厉害了我的吒！
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