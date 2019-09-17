时光网讯
2012年夏天，两部互相竞争的电影高调出现在好莱坞，讲述的都是一个很厉害的美国特勤处（简称USSS，是美国联邦执法机构，负责保护国家领导人极其家人的安全）特工的故事，以及他拯救美国总统的性命的过程。
2013年，两部电影都上映了，前者，罗兰·艾默里奇执导的《惊天危机》
获得了不少票房，特别是海外票房。但由安东尼·福奎阿执导的《奥林匹斯的陷落》
比前者提前3个月上映，累计获得了1.7亿美元的票房，重要的是，它在观众心里率先留下了印象。
三年之后，该片的续集《伦敦陷落》
上映，由巴巴克·纳加非担任导演，在全球共计收获了2.06亿美元的票房——同时，至关重要的是，该片的海外票房高达1.43亿美元，比上一部的7100万美元高了一倍。
现在，随着第三部作品《天使陷落》的上映，这个不被看好的动作电影系列在过去几年时间里竟然已经成功地拍出了自己的三部曲。《天使陷落》的导演是里克·罗曼·沃夫
（《重罪人》、《告密者》）。
艾伦·特鲁姆布尔（摩根·弗里曼
饰）在该系列前两部电影里分别是美国众议院议长和美国副总统，在这一部里，他已经升职成了美国总统。当特鲁姆布尔受到高精度无人机袭击之后，只有他本人和迈克·班宁（杰拉德·巴特勒 饰）活了下来，其他几十个秘密特工都牺牲了，那么究竟是谁下令进行了这场暗杀行动？班宁被指控有犯罪嫌疑，他被迫逃亡，并且疯狂努力想要洗清自己的罪名，将真正的罪犯绳之以法。
近期在洛杉矶，时光网记者有机会当面采访到了风度翩翩，英俊潇洒的巴特勒，听他介绍了在拍摄《天使陷落》时作为演员和制片人的经历，以及他认为这个系列能受到大家喜爱的原因，他还提到这样的高强度动作片给他的身体带来的影响等等。
饰演迈克·班宁让杰拉德·巴特勒又爱又恨
Mtime：迈克·班宁最令你喜欢的地方，以及让你愿意一直扮演这个角色的原因是什么？
杰拉德·巴特勒：这要分很多不同的角度，因为第一，他这个角色本身就很吸引人。我喜欢他的忠诚，奉献，他的韧劲儿，不管发生什么他都能坚持下去。他一直没有被打倒，这样一个人本身就很有意思。
而且他还有很强的打破尴尬的幽默感。你会觉得某些程度而言，他也是观众的一员，只不过他有一些特殊的能力。他不是漫威英雄式的人物，但他能做到许多我们希望自己能做到的事，是在紧要关头面对挑战的能力。除了这些，还有饰演这个人物给我带来的乐趣。
因为拍第一部电影的时候，当时就是艾威·勒纳（制片人）给了我一个剧本，他说，“有两个剧本，你可以选一个。这个或者那个。但如果你不拍《奥林匹斯的陷落》
，这个剧本就永远拍不成了，因为已经有别人在拍《惊天危机》
了。”
所以，我们当时根本没想到这能拍成一个系列，没想到能吸引到观众的兴趣。而且迈克·班宁在这几部电影里似乎成了一个代表性的英雄人物——很多人都很喜欢他，对我来说，拍这样受人喜爱的电影也是挺享受的，所以我会一直坚持下来。但我觉得每一次我们都把电影拍出了不同的感觉。
Mtime：《天使陷落》指出了迈克·班宁遭受的一些伤痛所带来的身体上的后果，说是创伤后应激障碍也好，脑震荡后综合征也行。你自己也演过很多动作电影了——你的身体还能还能像以前一样反应吗？
杰拉德·巴特勒：不行了。（大笑）下一个问题！（大笑）我现在得更理智一些才行了。因为我跟很多特技演员合作过，每次我跟他们做完动作之后他们都会说“没人能做到你这么好。”
但说实话，我进入这部电影的拍摄阶段时状态并不好。我遭遇了很多事——摩托车撞车了，所以我的脚有很多块骨头碎了，我的膝盖那里也撕裂了，臀部也有问题。我还有一个手术出了问题，导致原本的一场手术变成了五场。
然后，真的，我出院才4天就进组拍戏了。我本来不应该拍动作片的。迈克·班宁也一样，真的（大笑）。我们俩都不应该再出来工作了，所以，从这个角度说的话，电影里我表演的成分其实不多，都是真的。（大笑）但我觉得大部分动作我都还能做，只不过事后的感觉跟以前不一样了。
《伦敦》陷落剧照
比如，当我拍戏的时候，我体内苏格兰战士的血液就会沸腾，所以我感觉不到疼痛。但第二天一早，我起床的时候就会觉得，“好吧，我的脖子这辈子都别想好了。”我认识的拍这种电影的人，每一个都受过很多伤。
这个不可避免。这种伤痛很强烈，但别误会我的意思——我不是在抱怨，因为我热爱自己的工作。当你拍完之后你会觉得自己像个维京战士一样，“太好了！我又完成了一场战斗。”
深度参与剧本创作 新的续集冒险升级
杰拉德·巴特勒
：这一部我们真的冒了挺大的险，把故事做深了，比之前伤感很多，人物关系也更深刻了，但我们也没忘记粉丝们喜欢这个系列的原因。片中还是有很多动作戏，也有悬念和乐趣。不过我觉得这个故事更独特，更有意义。
我觉得看这部电影的时候会有很多情节令你非常，非常感动，使得这个更加宏大的故事比较扎实。现在，迈克不仅要对抗反派，他还得对抗一些好人，因为他们以为他才是坏人。而迈克自己也不知道谁是好人谁是坏人，所以他基本上都得靠自己。至少，在其他两部里，他还能得到好人一方提供的支持，他们都是站在他这边的。现在这些都没有了。
Mtime：你觉得这个系列受到大家喜爱的原因是什么？
杰拉德·巴特勒：我喜欢这个系列的原因是因为故事宏大，胆识过人，而且一开始就很刺激。我觉这是人们感兴趣的地方。我第一次读剧本的时候，当我看到一架C-130飞机飞进来，撞倒了华盛顿纪念碑，并且在白宫前面的草坪坠落的时候，你会（大笑）觉得，“什么？这是真的吗？”
这个系列基本上一直保持着这种风格，有很多疯狂的时刻，很多反转曲折，同时也有非常感动的情节，因为他们都是对我们来说非常重要的机构或人物，他们在抵抗与我们对立的势力。这些东西结合在一起，就是观众们喜欢的原因吧，我觉得是这样。
Mtime：你刚才提到了自己看到第一部电影的剧本时的反应。你自己在这三部电影里其实都担任了制作人，那你能讲讲自己在这几部电影里的参与程度有什么不同吗？
杰拉德·巴特勒：对，根据导演的不同，我参与的程度也不一样。一开始，我在《奥林匹斯的陷落》的剧本上参与得非常，非常深，因为我们当时虽然有很好的故事架构，也有很好的想法，但里面的角色其实并没有很特别，也不是很能令人信服。当然，最终也不是完全做足了。
所以我们花了很多时间在剧本上，特别是我，真的，在拍摄期间我还在改剧本。这可能有点疯狂，不过我有段时间自己花钱请了几个不同的编剧，比如丹·吉尔罗伊，我会在晚上跟他一起看剧本，因为我们总觉得有些戏份还需要调整。最后的效果我觉得很好，而且很有意思。在拍《伦敦陷落》的时候，导演是巴巴克，他是一位非常温柔的导演，不会有很强硬的意见。所以我也得参与很多。
《伦敦陷落》剧照
然后就是里克，尽管他之前没拍过这么大制作的电影，但他对故事的主题，比如私人交易、选举舞弊等等有着深刻的理解，也知道该怎么把这些元素放进剧本里。但涉及到更大的情节架构，以及怎样使剧情保持紧张感，如何设计反转并且还保持一定的幽默感，这些大多都是我跟他一起研究的。
我跟他每天都会花几个小时在剧本上。但一旦到了拍摄阶段，里克就会体现出他的专业性，他可以掌控每一个部门，所以我就可以退到后面，专注在饰演迈克·班宁这个角色上，在前两部电影里我没能在角色本身上投入这么多精力。
Mtime：当你回想小时候，你当时能想象到自己在好莱坞会获得这样的成功吗？
杰拉德·巴特勒：（叹息）这是个好问题。你知道，当你还是个孩子的时候，你想象的只是自己去拍电影，自己闯进了好莱坞，你不会想到现在有这些社交媒体，有狗仔，还有TMZ这样的网站——你不会想到这些，也不会想到人们可以用谎言和一些很下流的话折磨，伤害你。
所以这算是一个阴暗面吧。但是从其他方面来说的话，这种感觉还是很神奇的，因为当时这只是个梦想，梦想总是美好的，但你总觉得很不真实。当你真的体会到梦想实现的感觉之后，会觉得非常不可思议，我在片场，在工作时会一直提醒自己记住这种感觉。我会抽离到另一个世界，想着“我是怎么做到这一步的？”
因为这是我一直想做的事，饰演不同的角色，尝试不同的体验。我觉得这比我想象的要好得多。因为作为一个在苏格兰长大的孩子，你觉得外面的人只认识肖恩·康纳利，而你只不过是一个住在佩斯利居民区的小男孩，你会觉得梦想遥不可及，似乎不是真的。