时光网采访了杰拉德·巴特勒，和他聊了聊“陷落”系列的第三部电影《天使陷落》。





















近期在洛杉矶，时光网记者有机会当面采访到了风度翩翩，英俊潇洒的巴特勒，听他介绍了在拍摄《天使陷落》时作为演员和制片人的经历，以及他认为这个系列能受到大家喜爱的原因，他还提到这样的高强度动作片给他的身体带来的影响等等。





饰演迈克·班宁让杰拉德·巴特勒又爱又恨









杰拉德·巴特勒：这要分很多不同的角度，因为第一，他这个角色本身就很吸引人。我喜欢他的忠诚，奉献，他的韧劲儿，不管发生什么他都能坚持下去。他一直没有被打倒，这样一个人本身就很有意思。





而且他还有很强的打破尴尬的幽默感。你会觉得某些程度而言，他也是观众的一员，只不过他有一些特殊的能力。他不是漫威英雄式的人物，但他能做到许多我们希望自己能做到的事，是在紧要关头面对挑战的能力。除了这些，还有饰演这个人物给我带来的乐趣。









所以，我们当时根本没想到这能拍成一个系列，没想到能吸引到观众的兴趣。而且迈克·班宁在这几部电影里似乎成了一个代表性的英雄人物——很多人都很喜欢他，对我来说，拍这样受人喜爱的电影也是挺享受的，所以我会一直坚持下来。但我觉得每一次我们都把电影拍出了不同的感觉。















杰拉德·巴特勒：不行了。（大笑）下一个问题！（大笑）我现在得更理智一些才行了。因为我跟很多特技演员合作过，每次我跟他们做完动作之后他们都会说“没人能做到你这么好。”





但说实话，我进入这部电影的拍摄阶段时状态并不好。我遭遇了很多事——摩托车撞车了，所以我的脚有很多块骨头碎了，我的膝盖那里也撕裂了，臀部也有问题。我还有一个手术出了问题，导致原本的一场手术变成了五场。





然后，真的，我出院才4天就进组拍戏了。我本来不应该拍动作片的。迈克·班宁也一样，真的（大笑）。我们俩都不应该再出来工作了，所以，从这个角度说的话，电影里我表演的成分其实不多，都是真的。（大笑）但我觉得大部分动作我都还能做，只不过事后的感觉跟以前不一样了。







《伦敦》陷落剧照





比如，当我拍戏的时候，我体内苏格兰战士的血液就会沸腾，所以我感觉不到疼痛。但第二天一早，我起床的时候就会觉得，“好吧，我的脖子这辈子都别想好了。”我认识的拍这种电影的人，每一个都受过很多伤。





这个不可避免。这种伤痛很强烈，但别误会我的意思——我不是在抱怨，因为我热爱自己的工作。当你拍完之后你会觉得自己像个维京战士一样，“太好了！我又完成了一场战斗。”









深度参与剧本创作 新的续集冒险升级













我觉得看这部电影的时候会有很多情节令你非常，非常感动，使得这个更加宏大的故事比较扎实。现在，迈克不仅要对抗反派，他还得对抗一些好人，因为他们以为他才是坏人。而迈克自己也不知道谁是好人谁是坏人，所以他基本上都得靠自己。至少，在其他两部里，他还能得到好人一方提供的支持，他们都是站在他这边的。现在这些都没有了。





Mtime：你觉得这个系列受到大家喜爱的原因是什么？





杰拉德·巴特勒：我喜欢这个系列的原因是因为故事宏大，胆识过人，而且一开始就很刺激。我觉这是人们感兴趣的地方。我第一次读剧本的时候，当我看到一架C-130飞机飞进来，撞倒了华盛顿纪念碑，并且在白宫前面的草坪坠落的时候，你会（大笑）觉得，“什么？这是真的吗？”





这个系列基本上一直保持着这种风格，有很多疯狂的时刻，很多反转曲折，同时也有非常感动的情节，因为他们都是对我们来说非常重要的机构或人物，他们在抵抗与我们对立的势力。这些东西结合在一起，就是观众们喜欢的原因吧，我觉得是这样。





Mtime：你刚才提到了自己看到第一部电影的剧本时的反应。你自己在这三部电影里其实都担任了制作人，那你能讲讲自己在这几部电影里的参与程度有什么不同吗？





《天使陷落》剧照





杰拉德·巴特勒：对，根据导演的不同，我参与的程度也不一样。一开始，我在《奥林匹斯的陷落》的剧本上参与得非常，非常深，因为我们当时虽然有很好的故事架构，也有很好的想法，但里面的角色其实并没有很特别，也不是很能令人信服。当然，最终也不是完全做足了。





所以我们花了很多时间在剧本上，特别是我，真的，在拍摄期间我还在改剧本。这可能有点疯狂，不过我有段时间自己花钱请了几个不同的编剧，比如丹·吉尔罗伊，我会在晚上跟他一起看剧本，因为我们总觉得有些戏份还需要调整。最后的效果我觉得很好，而且很有意思。在拍《伦敦陷落》的时候，导演是巴巴克，他是一位非常温柔的导演，不会有很强硬的意见。所以我也得参与很多。







《伦敦陷落》剧照





然后就是里克，尽管他之前没拍过这么大制作的电影，但他对故事的主题，比如私人交易、选举舞弊等等有着深刻的理解，也知道该怎么把这些元素放进剧本里。但涉及到更大的情节架构，以及怎样使剧情保持紧张感，如何设计反转并且还保持一定的幽默感，这些大多都是我跟他一起研究的。





我跟他每天都会花几个小时在剧本上。但一旦到了拍摄阶段，里克就会体现出他的专业性，他可以掌控每一个部门，所以我就可以退到后面，专注在饰演迈克·班宁这个角色上，在前两部电影里我没能在角色本身上投入这么多精力。





Mtime：当你回想小时候，你当时能想象到自己在好莱坞会获得这样的成功吗？





杰拉德·巴特勒：（叹息）这是个好问题。你知道，当你还是个孩子的时候，你想象的只是自己去拍电影，自己闯进了好莱坞，你不会想到现在有这些社交媒体，有狗仔，还有TMZ这样的网站——你不会想到这些，也不会想到人们可以用谎言和一些很下流的话折磨，伤害你。











所以这算是一个阴暗面吧。但是从其他方面来说的话，这种感觉还是很神奇的，因为当时这只是个梦想，梦想总是美好的，但你总觉得很不真实。当你真的体会到梦想实现的感觉之后，会觉得非常不可思议，我在片场，在工作时会一直提醒自己记住这种感觉。我会抽离到另一个世界，想着“我是怎么做到这一步的？”





因为这是我一直想做的事，饰演不同的角色，尝试不同的体验。我觉得这比我想象的要好得多。因为作为一个在苏格兰长大的孩子，你觉得外面的人只认识肖恩·康纳利，而你只不过是一个住在佩斯利居民区的小男孩，你会觉得梦想遥不可及，似乎不是真的。







