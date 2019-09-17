《那一夜，我给你开过车》定档10月18日上映，预告和海报同时揭晓。主演田雨表示，自己在片中饰演一位代驾司机，希望能向观众们传达不要酒驾的现实意义。









在定档发布会现场，影片编剧柳桦谈起为何采用分段的叙事手法，他认为，“生活是多样化的，虽然剧本不足以概括完整的人生，但依然希望观众可以通过其中某一个故事，和影片主角产生心灵的碰撞。”





《那一夜，我给你开过车》终极预告 据了解，该片曾拿下第22届上海国际电影节最受传媒关注的四项大奖，导演林晓丽也向现场媒体分享了自己的拍摄初衷：“我一直想拍摄能够传递正能量的影片，在当下我认为现实类题材电影更值得关注。”导演还透露，“影片在去年11月开机，赶上了北京近年来最冷的冬天，剧组挑战的还是最难的大夜戏和车戏，虽然难度很大，但大家都很敬业。”





在发布会上，影片预告片和海报同时曝光，由实力演员田雨饰演的代驾司机李渤初次登场，接地气的造型令人倍感亲切，左小青、刘金山和李菁菁等实力派演员也在嬉笑怒骂中亮相。谈到此次自己的角色，饰演李渤的演员田雨笑称自己可谓是“夜间摆渡人”，不仅要把这些“客人”平安送到目的地，更是要亲历每一段悲欢离合。





据悉，由林晓丽指导，柳桦编剧，田雨、刘金山、李菁菁、左小青、种丹妮、郑天龙、李君峰等主演，电影《那一夜，我给你开过车》将于10月18日全国公映。