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A妹麦莉打雷姐霸气合唱《霹雳娇娃》主题曲

"别叫我天使"MV发布 乐坛天后联手slay全场

2019-09-17 17:29:45 来源：Mtime时光网

由“A妹”、麦莉·塞勒斯、“打雷姐”共同演唱的《霹雳娇娃》电影全球主题曲《Don't Call Me Angel》曝光MV，大量新镜头释出。
　　时光网讯 由美国哥伦比亚影片公司出品的好莱坞时尚动作大片《霹雳娇娃》（暂译）近日发布主题曲《别叫我天使》（《Don't Call Me Angel》）的MV，由炙手可热的国际流行音乐女歌手“A妹”爱莉安娜·格兰德麦莉·赛勒斯、“打雷姐”拉娜·德雷联决演唱。

　　MV中三位实力唱将气场全开让观众提前感受到片中三位“霹雳娇娃”的飒爽英姿，该片将于2019年11月15日在北美上映，届时必将魅力全开燃爆银幕。

三天后化身乐坛“霹雳娇娃“  强强联手助阵主题曲

　　此次电影主题曲《别叫我天使》由“A妹”爱莉安娜·格兰德、“麦粒”麦莉·赛勒斯、“打雷姐”拉娜·德雷共同演绎，三位都是当今欧美乐坛炙手可热的天后级流行女歌手。


　　A妹坐拥全球1.47亿粉丝，B榜三张冠军专辑，iTunes专辑榜70国登顶，国内发行专辑48小时就成为白金唱片。童星出身的麦粒，16岁就拥有冠军专辑，17岁就办世界巡演，音乐和演戏都颇有建树。打雷姐则凭借独特的唱腔和与众不同的音乐风格拥有大量死忠拥趸，2014年的专辑《超暴力》和2017年的专辑《色欲》在公告牌榜单排名第一，累计售出数百万张。


　　A妹、麦粒、打雷姐在MV中气场大开，不仅身着“天使之翼”slay全场，也在身上纹上电影中“天使之翼”的标识，举手投足之间不仅尽显作为“霹雳娇娃”的天使魅力，燃爆全场的歌喉也宛如天籁，一句“别叫我天使”的歌词让粉丝热血沸腾开启颅内高潮，也呼应了电影首支预告中那句“女人无所不能”的霸气宣言。


　　三位女歌手正如同电影中的三位主角，这种独立强势又不失温柔性感的女性魅力完美契合了电影的气质，堪称乐坛的“霹雳娇娃”。

飙车爆破戏码轮番上演 女性力量崛起slay全场

　　MV相比之前的电影预告片，增加了更多电影新片段画面。从中可以看到克里斯汀·斯图尔特、娜奥米·史考特、艾拉·巴林斯卡所饰演的三位天使特工轮番上演飙车爆破大战，在直升飞机上展现飒爽风姿，穿着时尚炫酷大跳热舞，这些都充分展现了女性的强大力量及本我魅力。


　　新版《霹雳娇娃》的剧情全面升级更加符合当下新时代女性价值观，展现了三位更加独立更富有个性的女性特工形象，这必将是掀起一场大女主动作电影的划时代之作。正如主题曲名《别叫我天使》，寓意女人不再只是男人眼里的性感天使，更拥有独立的人格魅力。

奥斯卡老戏骨倾力加盟 三天使魅力全开大展身手 

　　《霹雳娇娃》讲述的是三位女性特工携手执行各种任务的故事，在特工之路上她们需要突破自我扫平障碍。华丽的变装秀、激燃的动作戏、紧凑的剧情解密、丰富的人物魅力都让电影极具可看性。

预告片

　　片中的主角三位天使分别由“小K”克里斯汀·斯图尔特、“茉莉公主”娜奥米·史考特、“黑美人”艾拉·巴林斯卡饰演。从外貌造型再到性格气质，三位女主角都呈现了完全不同的女性魅力：小K可甜可盐，在电影中为了执行任务，变换身份上演百变造型，兼顾各种造型风格同时，又极具个性，堪称华丽的“叛逆天使”，娜奥米所扮演的科学家作为团队中的技术专家、谋略担当，玩转各种黑科技，堪称“智慧天使”；艾拉所饰演的前军情六处特工是一位身手敏捷，战斗力爆表的“力量天使”。在这个特工团队中她们各有专攻，在动作、智慧、个性上各有突出，可以想象在执行任务的过程中她们的默契配合着实令人期待。

　　此外该片还拥有超强的配角阵容，“X教授”帕特里克·斯图尔特、“葛老”杰曼·翰苏将变身导师“博斯利”打造全新的梦幻级英雄团队。前者在《X战警》系列、《星际旅行》系列中创造了无数经典角色，后者则凭借《血钻》和《前进天堂》两获奥斯卡最佳男配角提名。

　　《霹雳娇娃》（暂译）由伊丽莎白·班克斯（《完美音调2》）执导，影片将于2019年11月15日北美上映。

   编辑：HAHA

关键词： 霹雳娇娃 主题曲 MV
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