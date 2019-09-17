《正义的慈悲》不仅有力且有效地审视了法律系统中的漏洞与腐败，而且还摒弃了用华丽的演讲和明显的戏剧场面。





这部电影最近在多伦多国际电影节首映，让人看到了它艺术化的讲述方式，令人感兴趣的表演，以及按部就班的叙事，在12月25日美国上映后很有可能会因为符合大众口味得到票房上的成功，同时也得到奖项提名的认可。











故事集中在 Stevenson（迈克尔·B· 乔丹 饰演）这个角色身上，哈佛法学院毕业的他在1980年代前往多民族聚合的美国北境，来到阿拉巴马州，那里人与人之间的片见更加根深蒂固，也更加显而易见。









布丽·拉尔森(剧照）





Jimmy D被指控谋杀了一个他从来没见过的白人，当 Stevenson见到他时，他的精神已经被击垮了——他并不确定这位律师能否帮助他。























当 Stevenson在好奇 Chapman嘴里说的社区指的是什么时，他发现只是百人社区，或者是这个社区的居民——这是对毫无意义的、武断的和有限的种族分裂的有力谴责。





有时这部电影也会徘徊不前，作出可疑的选择，就比如一个场景中，当地治安官告诫 Stevenson他来到阿拉巴马，对当地人有着自己的幻想，然后行为处事也受到这种思维的引导——问题是，警长和他周围的其他人的行为完全像种族主义者和偏执狂， Stevenson认为他们宁愿从事犯罪也要掩盖事实。而电影为什么要强调这一点呢？





至于表演，福克斯奉献了最有趣，也最引人入胜的反转情节。他为 Jimmy D的角色注入的破顺的顺从和沉默的尊严，并且将两者令人信服地融合到了一起。尼尔森塑造的Ralph Myers也非常出色。





而被低估的罗布·摩根（之前曾经演过《怪奇物语》《超胆侠》《杰西卡·琼斯》）也令人印象深刻——他的角色被战争和贫穷所拖累，怀抱着一副破碎的躯壳。他很有可能在今年颁奖季以黑马姿态入围配角奖项中。









《奎迪》主演乔丹是这部电影中最有效的吸引点，但是他的表演全有赖于皱眉，或者其他太过明显的阐述性的选择，如果他的表演再微妙一点就更好了。乔丹的表演也让影片另一个问题变得更加突出——这就像是一群最真诚，最有自知之明的演员为实现社会公平而消除一切障碍的非常诚恳的联系。对于这部主题黑暗沉重的电影来说，表演不存在太多的质感。





这个故事主要是在希望与绝望中达到平衡，这两者的力量，都拥有优点。对于来自其他国家的观众来说，《正义的慈悲》是一个非常美国的故事——根植于它丑陋的种族历史，以及特别的法律系统——以此来深入地与美国公众进行交流和联系。而其中一个被错判的男人与官僚系统对抗的故事，也会在大众文化中引发反响，有许多情节是无法被翻译的。





对于那些想了解或了解更多关于美国刑事司法改革激烈辩论的人来说，《正义的慈悲》以及它对Stevenson代表错判的个体、身为少数族裔的黑人群体以及工薪阶级的穷人与司法体系战斗的关注，值得受到更多的关注。





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