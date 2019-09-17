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时光晚报："美人鱼2"主演没有邓超&吴亦凡

"哪吒"密钥再延期冲击50亿 "老友记"不重启也不拍续集

2019-09-17 20:05:58 来源：Mtime时光网

时光晚报：《美人鱼2》主演没有邓超&吴亦凡，"哪吒"密钥再延期冲击50亿，《老友记》不重启也不拍续集。
过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。



01.《美人鱼2》主演没有邓超&吴亦凡


　　田羽生导演的新作《小小的愿望》正在影院热映，日前他在接受“第一导演”采访时，曝光了一些他和周星驰合作拍摄《美人鱼2》的新消息。据田羽生导演透露，“《美人鱼2》的主题仍是讲述人鱼和人类之间的相处，情节涉及太空、五维空间，男女主角分别是艾伦、林允，‘没有邓超，也没有吴亦凡’。影片特效没做完，2019年不会上映。”

02.《哪吒之魔童降世》公映秘钥二次延期


　　国产动画《哪吒之魔童降世》（下称：《哪吒》）在今年暑假接连制造票房奇迹，已经一路杀到了中国影史票房亚军位置。今天，片方宣布《哪吒》的上映秘钥第二次延期，将公映延长至10月26日。7月26日上映至今，《哪吒》的累计总票房已经冲破49亿元人民币。随着上映周期第二次延长，这部年度“国漫之光”加入《战狼2》的50亿俱乐部只是时间问题。


01.《信条》印度拍摄诺兰片场抢镜


　　据印度媒体报道，克里斯托弗·诺兰携《信条》拍摄组抵达孟买，在当地进行约为期15天的拍摄。一起来的还有主演罗伯特·帕丁森、约翰·大卫·华盛顿。诺兰作为英国人，精致生活的传统不能丢——西装穿起来，油头竖起来，小伞打起来；不过工作的时候还是很投入的。而片场照中的帕丁森，西装革履、带着墨镜，神秘酷炫。据悉此次为计划中的拍摄行程，今年2月和4月，诺兰曾两次亲赴孟买，考察制作设计。

02."好莱坞往事"成昆汀全球第二卖座电影


　　截止到9月15日，《好莱坞往事》全球票房3.29亿美元，超过《无耻混蛋》的3.23亿，成为昆汀·塔伦蒂诺导演全球第二卖座的电影。《被解救的姜戈》 以4.25亿美元遥遥领先。昆汀可能很难被叫做全球最牛独立电影导演，但“全球最卖座独立电影导演”这一称号，暂时没有太多人能和他争。

03.《老友记》不重启也不拍续集


　　留下点回忆行不行？《大话西游》中夕阳武士对痴情女子如此说道，经典《老友记》制片人也是这样想的。近日该剧三位制作人玛塔·考夫曼、大卫·克莱恩、凯文·布莱特在纽约出席25周年剧迷会，会上玛塔坦承说：“我们不会重启《六人行》，也不会找原班人马再团聚，不会拍摄新的内容，结束了就是结束了。”

04.《蜘蛛侠：英雄远征》成2019全球票房季军


　　最新票房数据显示：《蜘蛛侠：英雄远征》全球总票房于上周末突破11.28亿美元，超越了《惊奇队长》成为2019年全球票房榜第三。截至目前，《复仇者联盟4：终局之战》以27.9亿美元傲居年度票房冠军，很可能会将年冠的头衔保持到最后。迪士尼真兽版《狮子王》则以16.1亿美元的全球票房位居亚军。

《侏罗纪世界2》番外短片《巨石之战》

05.《侏罗纪世界2》番外短片全片曝光

　　日前，《侏罗纪世界2》番外短片《巨石之战》全片发布，喜欢搞事情的霸王龙又杀回来了。《巨石之战》背景设定在《侏罗纪世界2》故事的一年后，彼时恐龙已经逃到人类世界。短片中，一家四口遭遇危险的恐龙后展开了一场作战。片尾还有多个彩蛋！短片《巨石之战》由《侏罗纪世界》导演科林·特莱沃若执导，安德烈·霍兰德、娜塔丽·马丁内兹等主演


01.萌力全开！DC超英哈波玩偶或登大银幕


　　继乐高之后，华纳又盯上Funko了！在近20年的玩具版权合作之后，华纳终于将拍摄“Funko大电影”的计划提上了日程，虽然目前尚不清楚这部“Funko大电影”会有哪些角色出场，但方头娃娃的萌力绝不逊于乐高！这部电影将由前皮克斯编剧泰迪·牛顿和《四眼天鸡》导演马克·丁达尔执笔和导演。预计该片会是一部动画电影，或者是有真人和动画角色相结合的电影。

北京环球影城2021开园宣传片

02.北京环球度假区官宣2021年正式开园

　　今日，北京环球度假区官宣2021年正式开园。环球影城目前在全球共有5家主题乐园，其中包括洛杉矶的全球首家环影、目前面积最大的奥罗多环影+冒险岛乐园、还有日本大阪环影及面积最小的新加坡环影。而北京环球影城的规模将比目前任何一家都大，乐园核心面积1.2平方公里是日本环影的两倍多，更有5个新加坡环影那么大，即是算上美国本土的3家，北京环影也依旧是世界上最大的，共计投资超过500亿美元，其中包括主题乐园的一期、二期工程及一家水上乐园和另外五家度假酒店。


4个威尔史密斯

01.你没眼花！四个威尔·史密斯同框

　　网红博主威尔·史密斯又来了。今日，ins鬼才威尔·史密斯发布了一支小短片，宣传自己即将上映的新片《双子杀手》。一向热衷搞笑小视频的他，这次风格依旧，竟然变出了三个“威尔·史密斯”轮番和自己抢话安利电影，四个自己互怼不停。      电影《双子杀手》将于10月11日北美上映，10月18日全国上映。

02.詹尼佛·劳伦斯与未婚夫疑似领证


　　当地时间本周一，现年29岁的詹尼佛·劳伦斯和34岁的艺术馆总监未婚夫Cooke Maroney被目击带着文件现身曼哈顿的婚姻登记处。另有网友也爆料自己领证正巧遇到了劳伦斯，引发领证猜测。此前劳伦斯的一位发言人曾经向《人物》证实劳伦斯和Maroney已经在今年2月份订婚。

   编辑：ruo

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关键词： 时光晚报
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