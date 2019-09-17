时光晚报：《美人鱼2》主演没有邓超&吴亦凡，"哪吒"密钥再延期冲击50亿，《老友记》不重启也不拍续集。

过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。











4个威尔史密斯

01.你没眼花！四个威尔·史密斯同框





网红博主威尔·史密斯又来了。今日，ins鬼才威尔·史密斯发布了一支小短片，宣传自己即将上映的新片《双子杀手》。一向热衷搞笑小视频的他，这次风格依旧，竟然变出了三个“威尔·史密斯”轮番和自己抢话安利电影，四个自己互怼不停。 电影《双子杀手》将于10月11日北美上映，10月18日全国上映。





02.詹尼佛·劳伦斯与未婚夫疑似领证







当地时间本周一，现年29岁的詹尼佛·劳伦斯和34岁的艺术馆总监未婚夫Cooke Maroney被目击带着文件现身曼哈顿的婚姻登记处。另有网友也爆料自己领证正巧遇到了劳伦斯，引发领证猜测。此前劳伦斯的一位发言人曾经向《人物》证实劳伦斯和Maroney已经在今年2月份订婚。



