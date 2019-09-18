今天，时光网总结了12部那些开播时势头正旺，播着播着渐渐“烂尾”的美剧。当然了，所谓“烂尾”，也都是该剧自己和自己纵向比较，这个名单中许多美剧的巅峰状态，也是其它无数剧集无可比拟的。
爱之深才会责之切嘛，对于一个剧集的期待越高，它草草的收尾才会更加让人失望。
注：本名单中只列举了已完结的美剧（《行尸走肉》
毕竟还没完结嘛），欢迎补充。
1.《权力的游戏》，HBO
这个榜单如果《权游》排第二了，没人敢排第一。自从第一季第一集，詹姆·兰尼斯特把布兰·史塔克从楼上推下去之后，HBO的这部爆款剧不仅让“古装剧”这一类型重登巅峰，更是成为了和《哈利·波特》《指环王》
一般的文化现象。
毫不收敛的尺度，完全不存在的主角光环，天道好轮回一环扣一环的缜密逻辑，都是观众们疯狂追捧本剧的诸多原因。
原著作者乔治·R·R·马丁写书的进度无限拖延，脱离了原著的第六季、第七季如果只是还算“不好看”，第八季直接就是“没法看”了，场景越来越恢弘，热度前所未有，然而所有人物性格都脱节，动机都是瞎写，对话都是胡言乱语，彼此之间想跟谁睡就跟谁睡，前面几季的所有伏笔都变成了“我就这么一拍你们就这么一看千万别当真啊“。
第八季刚开播时，我还坚持每一集都写一篇小策划，写到第四集我放弃了，看剧就够让自己难受的了，干嘛还要分析剧来让自己添堵呢。
2.《纸牌屋》，Netflix
当今的Netflix已然是流媒体行业巨头，可以和戛纳、威尼斯这样的老牌欧洲电影节耍性子，并在奥斯卡的争夺战中完全不输传统院线电影，而这一切的开端，要属2013年《纸牌屋》
的横空出世，让Netflix一举成为流媒体产业的领头羊。
“政治剧”这个题材在欧美流行已久，这部剧也翻拍自同名英剧，但Netlix版的《纸牌屋》确实是中国观众们近年来最熟悉的美剧之一。
大名鼎鼎的电影明星来演了美剧，奥斯卡影帝级别的演技在小荧幕上显得格外碾压。但在#MeToo时代，凯文·史派西因性丑闻事件彻底凉掉之后，Netflix宣布与他划清界限，已经开始制作的《纸牌屋》第六季剧本重写。“下木总统”的戏份全部被砍，连照片都没出现过一次，妻子克莱尔当了总统，内阁变成了由全女性成员组成。
本剧的烂尾其实不光是剧情问题，《桃花扇》里面怎么说的来着？“眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了！”这就是看完最后一季，最贴切的心情。
3.《老爸老妈浪漫史》，CBS
追《老爸老妈浪漫史》
的过程告诉我，无论一部美剧前面八季有多令人动容，当最后一季最后一集的最后十几分钟，把前面八季最美好的东西推翻，还要踩上一脚时，你还是会气得冲屏幕尖叫，羡慕那些没有看过这一集的粉丝们。
不是说每一部美剧季终集的最终官配都一定要让粉丝们满意，但一部美剧花费了九年的时间来铺垫剧中“老爸老妈”神仙眷侣的感情生活，最后一季“老妈”虽然姗姗来迟，却也撑得起前面这些年让人望眼欲穿的期待。
然而编剧的操作神了，他们在最后的最后把老妈写死，再告诉观众，这讲了九年故事，其实是为了“老爸”和剧中另一位早就和铁哥们儿喜结连理的女主角能顺理成章地在一起。
更侮辱人的是，第九季整整一季都是发生在后者的婚礼上，只是为了让他们在最后匆匆离婚，好和“老爸”配对。滚你的吧。
4.《迷失》，ABC
曾几何时，《迷失》
是多少中国观众的美剧入坑之作，在互联网没有发展到现在这么爆炸的时代，有无数网站、论坛、粉丝群都在聊这部剧中的未解之谜，粉丝理论多到让人分析得头脑爆炸，让想要知道到底发生了什么的粉丝们简直上瘾。
剧越播越久，谜也堆得越来越多，而最后一季完全让粉丝们懵了，教堂里面这是弄啥嘞？挖了这么多坑、那么多没有结局的剧情线，和没有答案的问题，就这样被搁置了么？？
《迷失》这坑有点儿深，一旦跳下去了，不仅爬不上来，还要在坑里饱受煎熬、默默流泪。
虽然主创J·J·艾布拉姆斯后来也怎么管这个剧，让戴蒙·林德洛夫他们折腾，他自己也跑去导演了《星战》和《星际迷航》
。而对于我来说，他永远是那个因为《迷失》的结局让我心痛的男人。
5.《绯闻女孩》,CW
《绯闻女孩》
当年真的是现象级美剧，不仅有长篇大论的帖子在分析到底谁是那个幕后的“gossip girl”，还有专门的网站扒男女主角们每集穿的衣服鞋子，背的包包，戴的首饰，我当年就买过不少《绯闻女孩》平价同款。
继《欲望都市》
之后，本剧成为了新的时尚icon，虽然大家撕来撕去也都是高中生，但其中的勾心斗角、觥筹交错、花天酒地、歌舞升平还是让人看上去非常享受的。
然而当男女主角们都上了大学，一切都变了味，最后一季时，所有能被配对儿的人，全都被排列组合轮了一遍，所有人无论是友情还是爱情，分分合合就像儿戏一样，毫无道理，来去匆匆。
至于最终“绯闻女孩”本人的揭晓，更是剧情漏洞大到让人无从下嘴，明明就是编剧写不下去了硬安了个人头上来，装什么草蛇灰线啊。
6.《越狱》，福斯网络
《越狱》
对于中国内地的美剧迷来说意义非凡，也成为了让大家打开（盗版）下载看剧大门的几部神作之一。前面提到的粉丝论坛、帖子、群组《越狱》都有，国内甚至还有专门的活动，来验证比如说通过剧中提到的“胡克定律”，到底能不能用打蛋器弄倒一面墙，本剧真是万人空巷，风头一时无两。
然而好看的只有前两季，从第三季开始，《越狱》赶上了美国轰轰烈烈的编剧大罢工，剧本质量断崖式下跌，已经逃出来的众人又强行找理由进了监狱，实在没狱可越又要升级打怪一样做任务，要对付的大佬也越来越神龙见首不见尾。
也是活久见，2017年的时候《越狱》竟然出了第五季，剧情烂还是一样的烂，但当听到那被无数国产节目滥用的BGM响起时，浑身的鸡皮疙瘩都起来了。
7.《英雄》，NBC
你还记不记得《英雄》
最后一季演什么了？我估计大部分观众都不记得了，因为很多人在完结之前，早就弃剧了。第四季其实还稍微好了那么一点点，不再没完没了地搞乱成一锅粥的剧情，而是更多聚焦在角色身上，但已为时尚晚，剧集逃脱不了被砍的命运。
2015年，《英雄》试图以“迷你剧”《英雄：重生》
的形式回归，但4个主角都不回归，粉丝们连情怀分都给不出来，“重生失败。
8.《吸血鬼日记》，CW
节奏迅速，情感充沛，动作场面好看，俊男靓女无数，前几季的《吸血鬼日记》
让人欲罢不能，但是播着播着，不知道为什么一切都慢了下来。剧情开始变得重复，每个人似乎都陷入了循环——关闭人性、死亡、重生、背后捅朋友刀子，最先受不了的也不知道是观众们，还是退出剧集的女主角妮娜·杜波夫。
她走了之后的第七季其实还行，这倒是让人没想到的，正在粉丝们开始抱有希望的时候，编剧们又把一切打碎了，第八季完全不是最终季的样子，而是又引入了新的反派，还特别招人烦。
季终集妮娜好歹回归演了下，但对于追了这么多年的粉丝们来说，这远远不够。
9.《嗜血法医》，Showtime
像美国许多“职业剧”一样，本剧中“法医”这个职业，真的不是主角们谈谈情说说爱斗斗公婆的幌子，而是实打实地展示了角色们的工作生活、状态与职场中所发生的大小事。然而最后一季的人物弧光和剧情设置，都让曾经爱过这个系列的粉丝们心碎，季终集更是如此。
第八季发生的一切都让人目瞪口呆——还不是好的那种，曾经迷人的核心角色突然失去了所有层次，变成了“为爱走天涯”的无脑恋爱狗；越挖越大的坑无法解决，只好把一些角色弄死一了百了；突然多出来的私生女没了下文，本以为有大用处的新角色跑了龙套，这不是我们所熟悉的那个《嗜血法医》
了。
10.《真爱如血》，HBO
《真爱如血》
前几季可以做到引人入胜，第三季达到高潮，可第七季的故事线全面崩盘，剧情乏善可陈，新角色毫无意义，简直就是对观众的侮辱。幸好这是最后一季。《真爱如血》完全失去了它的尖牙，看完季终集，我想把电脑扔了。
11.《X档案》，福斯网络
很多年来，《X档案》都是美剧粉丝们心中的“必看”剧集之一，直到最后两季的诞生。剧集中最引人入胜的看点之一，就是男女主角之间的化学反应，而当大卫·杜楚尼退出《X档案》
的时候，这就不是我们所熟悉的那个美剧了，一切都翻了天。第九季让许多粉丝都感到生疏，虽然吉莲·安德森的表现还是一如既往地惹眼。
最终，剧集创作人还是决定砍掉本剧，他们真的圆不回来了。至于2016年的“重启”？早就激不起粉丝们当年的那一份热忱了。
12.《美少女的谎言》，CW
CW的这部青少年谋杀美剧《美少女的谎言》
可是不短，编剧们花了很多年的时间来缔造一个谜——对于这帮高中女生来说，到底谁是那个幕后折磨她们、操纵全部、为了毁掉她们生活不惜一切代价的人？
七季以来，观众们费尽心机分析线索，寻找方向，想知道谁才是这个所谓的“A”。这个结尾可太tm振奋人心了：这个幕后大佬原来是这么多以来，大家既没见过、也没听说过的一个“双胞胎”角色！打扰了……