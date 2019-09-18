而一旦收视率开始下跌，许多电视台就会选择拦腰砍断，让粉丝们在剧集还能看的时候，留个不错的念想。然而，不是所有公司都懂得见好就收的。

今天，时光网总结了12部那些开播时势头正旺，播着播着渐渐“烂尾”的美剧。当然了，所谓“烂尾”，也都是该剧自己和自己纵向比较，这个名单中许多美剧的巅峰状态，也是其它无数剧集无可比拟的。





爱之深才会责之切嘛，对于一个剧集的期待越高，它草草的收尾才会更加让人失望。









1.《权力的游戏》，HBO















毫不收敛的尺度，完全不存在的主角光环，天道好轮回一环扣一环的缜密逻辑，都是观众们疯狂追捧本剧的诸多原因。





原著作者乔治·R·R·马丁写书的进度无限拖延，脱离了原著的第六季、第七季如果只是还算“不好看”，第八季直接就是“没法看”了，场景越来越恢弘，热度前所未有，然而所有人物性格都脱节，动机都是瞎写，对话都是胡言乱语，彼此之间想跟谁睡就跟谁睡，前面几季的所有伏笔都变成了“我就这么一拍你们就这么一看千万别当真啊“。





第八季刚开播时，我还坚持每一集都写一篇小策划，写到第四集我放弃了，看剧就够让自己难受的了，干嘛还要分析剧来让自己添堵呢。

2.《纸牌屋》，Netflix















“政治剧”这个题材在欧美流行已久，这部剧也翻拍自同名英剧，但Netlix版的《纸牌屋》确实是中国观众们近年来最熟悉的美剧之一。





大名鼎鼎的电影明星来演了美剧，奥斯卡影帝级别的演技在小荧幕上显得格外碾压。但在#MeToo时代，凯文·史派西因性丑闻事件彻底凉掉之后，Netflix宣布与他划清界限，已经开始制作的《纸牌屋》第六季剧本重写。“下木总统”的戏份全部被砍，连照片都没出现过一次，妻子克莱尔当了总统，内阁变成了由全女性成员组成。





本剧的烂尾其实不光是剧情问题，《桃花扇》里面怎么说的来着？“眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了！”这就是看完最后一季，最贴切的心情。

3.《老爸老妈浪漫史》，CBS















不是说每一部美剧季终集的最终官配都一定要让粉丝们满意，但一部美剧花费了九年的时间来铺垫剧中“老爸老妈”神仙眷侣的感情生活，最后一季“老妈”虽然姗姗来迟，却也撑得起前面这些年让人望眼欲穿的期待。





然而编剧的操作神了，他们在最后的最后把老妈写死，再告诉观众，这讲了九年故事，其实是为了“老爸”和剧中另一位早就和铁哥们儿喜结连理的女主角能顺理成章地在一起。





更侮辱人的是，第九季整整一季都是发生在后者的婚礼上，只是为了让他们在最后匆匆离婚，好和“老爸”配对。滚你的吧。

4.《迷失》，ABC















剧越播越久，谜也堆得越来越多，而最后一季完全让粉丝们懵了，教堂里面这是弄啥嘞？挖了这么多坑、那么多没有结局的剧情线，和没有答案的问题，就这样被搁置了么？？





《迷失》这坑有点儿深，一旦跳下去了，不仅爬不上来，还要在坑里饱受煎熬、默默流泪。





5.《绯闻女孩》,CW



















然而当男女主角们都上了大学，一切都变了味，最后一季时，所有能被配对儿的人，全都被排列组合轮了一遍，所有人无论是友情还是爱情，分分合合就像儿戏一样，毫无道理，来去匆匆。





至于最终“绯闻女孩”本人的揭晓，更是剧情漏洞大到让人无从下嘴，明明就是编剧写不下去了硬安了个人头上来，装什么草蛇灰线啊。

6.《越狱》，福斯网络















然而好看的只有前两季，从第三季开始，《越狱》赶上了美国轰轰烈烈的编剧大罢工，剧本质量断崖式下跌，已经逃出来的众人又强行找理由进了监狱，实在没狱可越又要升级打怪一样做任务，要对付的大佬也越来越神龙见首不见尾。





也是活久见，2017年的时候《越狱》竟然出了第五季，剧情烂还是一样的烂，但当听到那被无数国产节目滥用的BGM响起时，浑身的鸡皮疙瘩都起来了。

7.《英雄》，NBC















8.《吸血鬼日记》，CW















她走了之后的第七季其实还行，这倒是让人没想到的，正在粉丝们开始抱有希望的时候，编剧们又把一切打碎了，第八季完全不是最终季的样子，而是又引入了新的反派，还特别招人烦。





季终集妮娜好歹回归演了下，但对于追了这么多年的粉丝们来说，这远远不够。

9.《嗜血法医》，Showtime











像美国许多“职业剧”一样，本剧中“法医”这个职业，真的不是主角们谈谈情说说爱斗斗公婆的幌子，而是实打实地展示了角色们的工作生活、状态与职场中所发生的大小事。然而最后一季的人物弧光和剧情设置，都让曾经爱过这个系列的粉丝们心碎，季终集更是如此。





10.《真爱如血》，HBO











11.《X档案》，福斯网络















最终，剧集创作人还是决定砍掉本剧，他们真的圆不回来了。至于2016年的“重启”？早就激不起粉丝们当年的那一份热忱了。

12.《美少女的谎言》，CW















七季以来，观众们费尽心机分析线索，寻找方向，想知道谁才是这个所谓的“A”。这个结尾可太tm振奋人心了：这个幕后大佬原来是这么多以来，大家既没见过、也没听说过的一个“双胞胎”角色！打扰了……