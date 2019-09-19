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2019-09-19 07:51:48 来源：Mtime时光网

专访"中国机长"袁泉

临危不乱的英雄空姐如何养成？

痴迷话剧的宝藏女孩

学京剧发唱片 零绯闻低调慢热

成为空姐不简单

拍戏前受严苛训练 克服本能恐惧

真实原型人物大揭秘

多次忍不住想流泪 又把眼泪咽回

袁泉畅谈表演与演员

享受排练话剧的漫长过程

独家专访《中国机长》主演袁泉，听她讲述饰演乘务长毕男一角的背后故事。除了演戏之外，作为一个慢热又长情的人，袁泉更愿意把时间和精力花在演话剧上，她已经成为话剧届的“金字招牌”。
       时光网特稿 即将在9月30日上映的电影《中国机长》，由“世界级民航史奇迹”——四川航空 3U8633航班机组成功处置特情真实事件改编。当时川航机组在万米高空突遇驾驶舱风挡玻璃爆裂脱落、座舱释压的极端罕见险情，在生死关头，英雄机组的正确处置，确保了机上全体人员的生命安全。此次袁泉在片中饰演乘务长毕男一角，是个临危不乱、指挥若定的英雄空姐。

       

《中国机长》缺氧版预告

在电影上映前，袁泉接受了时光网独家专访，看起来沉静又内敛的她，聊起角色却是滔滔不绝。从前期接受专业训练，到和原型人物多次交流，揣摩人物的内心，袁泉花了不少心思。

       回看电影的预告片时，她还忍不住紧张到手心出汗，“害怕是一种人的本能表现，但当你想象自己经过了那么多年的专业的训练，似乎能感觉到有种能量会克服恐惧，帮助你完成崇高的职业使命。”临危不乱的英雄空姐，原来就是这样炼成的。



       拍完《中国机长》袁泉对空乘人员有了全新的认识：“当你走进乘务员这个职业，会发现露八颗牙的标准微笑看上去很简单，其实背后是需要很强大的心理支撑的。”乘客在飞机上接受的所有服务，每一项背后都有技术性的要求，乘务员要经过无数次非常严格的训练，才能够做到。

       对于空姐来说，在飞机上简单如倒一杯水都很有讲究，水不能洒出溅出，手放在杯子上的位置，不能太高也不能太低，要让乘客一伸手就可以接到，但不能干扰到其他乘客。



       在开拍前，袁泉和剧组主演们一起去了四川航空公司的培训中心，接受严苛专业的训练，从飞机理论知识的学习，到模拟舱的实地训练，当所有关于飞机和服务的细节都了然于心，她才会觉得更加接近这个角色。

       袁泉回忆说，“在拍摄《中国机长》时有很多场戏，我都忍不住想流泪，但是自己知道，眼泪得咽下去。因为这不是你释放自己情绪的时刻，你要去面对你的乘客，要去配合机长，让飞机保持稳定。要把乘务员的专业态度，放在自己本能的恐惧之上，然后以百分之百的职业精神来面对乘客。”

       除了对《中国机长》里的新角色外，袁泉对其他话题都惜字如金，这很符合她的个性。如果不是为了宣传新戏，你几乎很难在娱乐新闻里见到她：她不参加综艺节目刷存在感，多年来零绯闻无八卦，十分低调。

       

袁泉主演话剧《简爱》长达10年

作为一个慢热又长情的人，她更愿意把时间和精力花在话剧上。袁泉的身材高挑又纤细，脸庞宛如混血儿，有一种极具雕塑感的古典美，她在话剧舞台上光芒万丈，私下却低调到尘埃里。

       她愿意用长达两三个月时间，反复打磨一个角色，遇到像《简爱》这样的经典话剧，她甚至愿意一演就足足演了十年。如今袁泉已经成为话剧舞台上一块过硬的金字招牌，在2007年“中国话剧百年名人堂”的榜单上，她是上榜的最年轻的一位女演员。

       有人觉得袁泉爱惜羽毛，影视作品不算高产，但她觉得自己没有刻意谨慎接戏，只是遵循顺其自然的状态，并没有特别去争取什么，“好像都是按照自己适应的节奏在走。”
       
       

袁泉在《我的前半生》中饰演“唐晶”

两年前袁泉在电视剧《我的前半生》中饰演唐晶，剧中优雅干练的职场女性形象，给观众留下深刻印象，但她评价自己总是很挑剔，对于这个角色，她仍然不够满意。她不愿意用某一个角色来总结自己的表演，“总觉得好像还在路上。”

       二十年之后，她好像还像以前一样，每次出场，只一个镜头、一个回眸就让人觉得隽永难忘。

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
作者：YY 关键词： 中国机长 袁泉 我的前半生 春天的狂想 蓝色爱情

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