







回看电影的预告片时，她还忍不住紧张到手心出汗，“害怕是一种人的本能表现，但当你想象自己经过了那么多年的专业的训练，似乎能感觉到有种能量会克服恐惧，帮助你完成崇高的职业使命。”临危不乱的英雄空姐，原来就是这样炼成的。















对于空姐来说，在飞机上简单如倒一杯水都很有讲究，水不能洒出溅出，手放在杯子上的位置，不能太高也不能太低，要让乘客一伸手就可以接到，但不能干扰到其他乘客。











在开拍前，袁泉和剧组主演们一起去了四川航空公司的培训中心，接受严苛专业的训练，从飞机理论知识的学习，到模拟舱的实地训练，当所有关于飞机和服务的细节都了然于心，她才会觉得更加接近这个角色。













袁泉主演话剧《简爱》长达10年 作为一个慢热又长情的人，她更愿意把时间和精力花在话剧上。袁泉的身材高挑又纤细，脸庞宛如混血儿，有一种极具雕塑感的古典美，她在话剧舞台上光芒万丈，私下却低调到尘埃里。





她愿意用长达两三个月时间，反复打磨一个角色，遇到像《简爱》这样的经典话剧，她甚至愿意一演就足足演了十年。如今袁泉已经成为话剧舞台上一块过硬的金字招牌，在2007年“中国话剧百年名人堂”的榜单上，她是上榜的最年轻的一位女演员。





有人觉得袁泉爱惜羽毛，影视作品不算高产，但她觉得自己没有刻意谨慎接戏，只是遵循顺其自然的状态，并没有特别去争取什么，“好像都是按照自己适应的节奏在走。”





二十年之后，她好像还像以前一样，每次出场，只一个镜头、一个回眸就让人觉得隽永难忘。