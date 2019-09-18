过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. 《猛禽小队》发新海报
DC大片《猛禽小队》
首曝官方正式海报！海报以“小丑女”哈莉·奎茵为主视觉，画面艳丽色彩丰富，其他角色则化作翅膀天使的形象围绕着她的头。而在玛歌特·罗比
所饰的哈莉脖子位置，打出了标语“理智战胜混乱”，哈莉将如何听从自己的大脑，成了海报中留给观众的一大悬念。影片由华裔女导演阎羽茜
（《海上浮城》
）执导，将会是Ｒ级，定档2020年2月7日在北美地区上映。
02. 《蜘蛛侠：英雄远征》发《夜猴侠》预告
还记得在《蜘蛛侠：英雄远征》
里，威尼斯的那场打戏，当奈德和小女朋友被困在摩天轮上，他们喊的是哪位超级英雄的名字么？为了不暴露彼得·帕克的真实身份，奈德急中生智编了个“夜猴侠”出来。而今日，索尼真的发布了《夜猴侠》的预告片……还煞有介事做了logo，乍一看还以为是饭制！“英雄远征”近日发售了蓝光碟，索尼为了卖碟也是拼了。
03. HBO Max花超过5亿买《生活大爆炸》
各家流媒体都在出大招，华纳传媒旗下的流媒体平台HBO Max近日出手阔绰，买下了爆款美剧《生活大爆炸》
的独家线上播放权，耗资超过5亿美元！！明年春天上线后可以播放。而这部共12季的情景喜剧，也会在有线网络TBS上继续播放到2028年。为了和拿下了《宋飞传》
的Netflix争抢这些大热美剧的线上播放权，此前买下了《老友记》
的HBO Max也是不遗余力。
04. 亚马逊《指环王》美剧将在新西兰拍
亚马逊的《指环王》
美剧将在新西兰拍摄，不过这个消息一点儿也不让人惊讶，毕竟彼得·杰克逊
执导的电影版三部曲也是在这儿取的景。目前美剧制片工作已开启，很快要在奥克兰开拍。本剧剧情发生在《魔戒首部曲：魔戒现身》
的故事线之前很久，属于前传作品。“在我们寻找能让中土世界的第二纪元走进现实的地点是，我们知道新西兰就是那个要去的地方，”剧集创作人表示。
05. 妮可·基德曼《金翅雀》让华纳赔惨了
妮可·基德曼
、“极盗车神”安塞尔·埃尔格特
主演的新片《金翅雀》
，全美公映后票房惨败，首周末只拿到了268万美元的票房，是这么大规模开画的影片中，票房成绩最差的电影之一。本片不算宣发成本，预算是4400万美元左右，这么惨淡的票房成绩，让华纳和联合投资的亚马逊影业损失惨重，两家大概合起来一共赔掉了接近5千万美元。影片在多伦多电影节首映后，烂番茄新鲜度一下掉到了24%。
06. 史皇《双子杀手》曝新角色海报
李安
执导，“史皇”威尔·史密斯
主演的《双子杀手》
曝光两张角色海报，史皇饰演的顶级杀手和年轻的克隆体亮相。在电影中，史皇饰演的老牌特工就意外被年轻的自己追杀，上演了一场“我和我”的周旋。影片将于10月11日北美上映，10月18日中国内地公映。为了推广本片，史皇也是不遗余力地在社交网站上不断发着小视频，维持着自己的搞笑“网红”人设。
01. "死亡搁浅"拔叔再访小岛秀夫工作室