《在远方》举行开播发布会，这是刘烨和马伊琍首次出演情侣角色，不过两人在剧中的感情却无疾而终。





作为在中共中央宣传部指导下国家广播电视总局规划、筹备的庆祝新中国成立70周年推荐剧目，同时也是总制片人吴家平和金牌编剧申捷继匠心之作《鸡毛飞上天》之后的二度合作，《在远方》从开拍之初就被寄予厚望。













电视剧讲述了姚远（刘烨饰）从一位普通的快递员，通过不断的蜕变与成长最终实现梦想，创办远方快递的故事。在这一过程中他与女主路晓欧（马伊琍饰）之间的感情也不断发生着变化，两个人的关系亦“敌”亦友，最终在克服了重重阻碍之后对彼此的感情有了更清晰的认识。

















谈及合作，刘烨说自己一直很期待和马伊琍一起演戏，而第一次演戏就出演情侣“压力有一点大，因为大家都知道对方是一个好演员，我们也很期待这一次的合作”。





马伊琍在谈及“路晓欧这个角色与以往有何不同”时，不吝赞美。她说路晓欧是自己这么多年来碰到的非常喜欢的角色，“她是我们今天独立女性的代表，在路晓欧身上，我们看到的不仅仅是儿女情长，更多的是对爱人更深层次的支持，一个自强独立的女性形象，我非常喜欢的角色，也很为这样的女性感动。”





《在远方》中梅婷扮演的刘爱莲与刘烨扮演的姚远也有大量对手戏，时隔二十余年再度与老同学合作，梅婷也感触良多。她说自己一直希望和刘烨有一次这样深度的合作，而梅婷扮演的这个人物，插足了刘烨和马伊琍的爱情。













梅婷表示：“我们这部电视剧的情感没有简单的爱或者不爱，我们没有局限在儿女情长，而是更多的在考虑怎么成就事业，这是这一次人物的亮点。”





据悉，除了刘烨、马伊琍、梅婷，这一次加盟的保剑锋、曾黎等，都是上戏中戏的演员，有人调侃，中戏的刘烨、梅婷和曾黎，以及上戏的马伊琍和保剑锋，要来一场上戏中戏的情感大战，也是一场演技的考验。《在远方》将于9月22号登陆浙江卫视、东方卫视并于优酷平台进行全网首播。



