新预告既刻画了毛主席说英语、锻炼身体、进戏园子看戏等日常点滴，又呈现了毛主席击退英国舰、消灭国民党反动势力的决心。

奋勇前进预告 时光网讯 电影 电影 《决胜时刻》 展现了中共中央进驻香山后，秉承“将革命进行到底”的信念，团结一切可以团结的力量，最终实现新中国成立伟大目标的过程。今日，电影再曝光一支新预告，既刻画了毛主席说英语、锻炼身体、进戏园子看戏等日常点滴，又呈现了毛主席击退英国舰、消灭国民党反动势力的决心。在以毛泽东为首的党中央领导人的正确指挥下，中国人民解放军奋勇前行，夺取了新民主主义革命的全面胜利。电影《决胜时刻》将于9月20日全国上映。





“饭可以一日不吃，觉可以一日不睡，书不可以一日不读”，作为革命的指挥者和共和国的缔造者，毛泽东毫不掩饰对书籍和报刊的热爱，亲身诠释学习的重要性。在《决胜时刻》的最新预告片里，毛泽东在家庭聚餐上对儿女们说英语的片段，温馨中又不失深意，当时已经年过五旬的毛主席一边为国家大事宵衣旰食，一边又能挤出时间学习外语，恰到好处地彰显了“活到老学到老”的精神。同时，毛主席不愿“搞特殊”将梅兰芳请到住所表演的小细节，也表现出这位杰出领袖对艺术大师的绝对尊重。





对学习一丝不苟的毛主席，在国家大事上更是有着压倒一切的魄力。预告片中，面对企图破坏中国统一大业的国外势力，他用一句“老子就是要开炮打掉他的嚣张气焰”，展示了绝不向帝国主义妥协的决心。

编辑：羊羊