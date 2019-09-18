网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

末路凶徒古天乐：兄弟和女人我全要

电影《犯罪现场》曝“亦正亦邪”版预告

2019-09-18 10:31:31 来源：Mtime时光网

《犯罪现场》曝光“亦正亦邪”版预告，古天乐所饰角色善恶交织的人物B面展现在观众面前。
　　时光网讯   由古天乐领衔主演，尔冬升监制、冯志强编剧及执导，张继聪、宣萱、颜卓灵、姜皓文、薛凯琪、谭耀文、安志杰、凌文龙、李璨琛等主演的犯罪警匪电影《犯罪现场》已定档10月12日。今日该片曝光“亦正亦邪”版预告，末路凶徒汪新元（古天乐饰）亦正亦邪、善恶交织的人物B面展现在观众面前。




　　古天乐在今年已上映了五部电影后，终于呈现了一个不太一样的反派。在《犯罪现场》“亦正亦邪”版预告片中可以看到，与一坏到底的常规反派角色不同，古天乐饰演的悍匪汪新元身上混杂着许多极致却矛盾的性格。

　　作为周星驰和杜琪峰的御用编剧之一，导演兼编剧的冯志强为影片中的人物注入了更多的感情，使其形象变得更加丰满。在警方眼中，汪新元是制造多起劫案的匪帮头目，为人凶残、无恶不作。而对于跟他出生入死十几年的兄弟们，他则是有担当重义气的“元哥”，可以为兄弟扛下所有罪名，当兄弟接连惨死他可以不顾一切追查真凶，甚至冒险接近警察。




　　更令人惊喜的是，在汪新元与女房东JOY丁喜悦（宣萱 饰）相处后，似乎被她开朗善良的性格所感染，渐渐能展露笑容，心态上甚至产生了极大的转变，想结束之前的所有罪孽，回归正常生活“睡个好觉”。“人，可能会做好事，也可能会犯罪”，在警匪类型片的表面下，古天乐此次将更深层次地展现复杂的角色与人性。

　　据悉，《犯罪现场》讲述了心狠手辣的犯罪团伙头目汪新元（古天乐 饰）与同伙在一场珠宝店抢劫案中造成多人伤亡。两个月后，他的同党被人割喉谋杀，惨死屋内。以分赃不均陷入内斗为由，警察将汪新元列为头号嫌疑人。随着小警官林法梁（张继聪饰）深入调查，发现案件真相并不简单。

   编辑：hello王小羊

关键词： 犯罪现场 预告
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

犯罪现场

犯罪现场 (2019)

0.0

导演：冯志强

主演：古天乐 张继聪

在线播放

古天乐

古天乐

Louis Koo

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

会员评论 (4)

发表

本周热读

1

请以你的名字呼唤我

那些被“脸盲”的好莱坞明星

撞脸恒久远，一张永流传。
2

周杰伦新歌MV女主角什么来头？

96年新星三吉彩花 曾亮相今年上影节

60
周杰伦新歌MV《说好不哭》女主角是曾出演《告白》《犬舍..
3

卡梅隆谈"阿凡达"纪录被破:如释重负

复联4证明了电影院对观众仍有吸引力

10
大导演卡梅隆也担心起了流媒体对影院生意的冲击。
4

又帅回来了！基努里维斯日本亮相

认真宣传《疾速追杀3》 现场比划忍者手势

35
基努·里维斯赴日宣传《疾速追杀3》，日本粉丝躁动了。
5

迪丽热巴新时尚写真复古慵懒

今年暂无电影上映 新片《日月》出演嫦娥

8
写真中，迪丽热巴造型风格复古慵懒。

查看更多