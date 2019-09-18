《犯罪现场》曝光“亦正亦邪”版预告，古天乐所饰角色善恶交织的人物B面展现在观众面前。













古天乐在今年已上映了五部电影后，终于呈现了一个不太一样的反派。在《犯罪现场》“亦正亦邪”版预告片中可以看到，与一坏到底的常规反派角色不同，古天乐饰演的悍匪汪新元身上混杂着许多极致却矛盾的性格。





作为周星驰和杜琪峰的御用编剧之一，导演兼编剧的冯志强为影片中的人物注入了更多的感情，使其形象变得更加丰满。在警方眼中，汪新元是制造多起劫案的匪帮头目，为人凶残、无恶不作。而对于跟他出生入死十几年的兄弟们，他则是有担当重义气的“元哥”，可以为兄弟扛下所有罪名，当兄弟接连惨死他可以不顾一切追查真凶，甚至冒险接近警察。













更令人惊喜的是，在汪新元与女房东JOY丁喜悦（宣萱 饰）相处后，似乎被她开朗善良的性格所感染，渐渐能展露笑容，心态上甚至产生了极大的转变，想结束之前的所有罪孽，回归正常生活“睡个好觉”。“人，可能会做好事，也可能会犯罪”，在警匪类型片的表面下，古天乐此次将更深层次地展现复杂的角色与人性。





据悉，《犯罪现场》讲述了心狠手辣的犯罪团伙头目汪新元（古天乐 饰）与同伙在一场珠宝店抢劫案中造成多人伤亡。两个月后，他的同党被人割喉谋杀，惨死屋内。以分赃不均陷入内斗为由，警察将汪新元列为头号嫌疑人。随着小警官林法梁（张继聪饰）深入调查，发现案件真相并不简单。



