面对平凡而伟大的许巧珍，吕丽萍在塑造角色的过程中感受到了压力，“许巧珍在生活里很接地气，但她的精神追求又特别高，是一个平凡中见伟大的人物，这对我的表演提出了很大的挑战。”





















饰演老年许巧珍的吕丽萍虽然没有来到现场，但在此前的活动中表示，为了更好的诠释角色，她在拍摄前到许巧珍生前工作过的地方一一钟楼区南大街街道吊桥路社区 (东头村) 体验生活，了解到许巧珍当年工作生活以及为人处事的方方面面。





面对平凡而伟大的许巧珍，吕丽萍在塑造角色的过程中感受到了压力，“许巧珍在生活里很接地气，但她的精神追求又特别高，是一个平凡中见伟大的人物，这对我的表演提出了很大的挑战。”

















演员句号在电影中饰演许巧珍书记的副手孙大宝（街道副主任）。他的参演，给电影带来几分“谐”味。句号表示刚看到剧本时就十分感动，还笑称自己演小品耽误了很多的戏，感觉好多观众有时候分不清他是演影视剧还是在演小品。





“但我转变还是很好的。1996年，我凭借电影《脸对脸背靠背》中李会计一角获得第15届金鸡奖最佳男配角提名。在《桂香街》里我饰演的孙大宝是辅佐许书记的，他兢兢业业、实实在在为社区的居民去办事情。社区干部中孙大宝的位置还是很重要的，也很努力。”