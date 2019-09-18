据外媒报道，《不良教育》
在多伦多电影节首映后，获得83%的烂番茄新鲜度，很快被HBO以1750万美元高价买下，将于2020年开播以及上线HBO Max，这也意味着该片无法参与今年颁奖季了。
《不良教育》
改编自真实事件，休·杰克曼扮演美国纽约州长岛公立学校总监弗兰克·塔索纳，非法挪用大量公款用来个人消费，涉及金额超过1120万美元。
除了校长，还有几名工作人员也参与了犯罪，他们不仅挪用公款购买私人飞机，连给宠物买狗粮都走公家账户。此外，这个弗兰克·索纳塔虽然结婚，但被怀疑是“深柜男”。
好玩的是，《不良教育》的编剧麦克·马科夫斯基
正是当年弗兰克负责学区某所学校毕业的。他对美国媒体《名利场》表示，“我想从个人角度讲述我老家的故事，这件事在小镇太震撼。学区里整体学习氛围优良，大家成绩都非常好。弗兰克也非常关心学生、重视教育质量，但没想到私底下是这么个人！”
贪腐“校长”弗兰克·塔索纳2006年被法庭判处4-12年监禁，罪名是一级盗窃罪，但服刑3年后便于2010年假释出狱。麦克·马科夫斯基在撰写剧本时并没有和他沟通，主要访问了老师和其他工作人员。
影片在多伦多首映时恰逢编剧麦克·马科夫斯基毕业10周年，被媒体问到最大的愿望时，他说想和出狱的“校长”面对面交谈，问问他为什么要做这样的事。