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索尼"勇敢者游戏2"四人组继续闯关

继"速激外传"之后 强森又要合作凯文哈特了

2019-09-18 15:54:09 来源：Mtime时光网

索尼续集新作《勇敢者游戏2：再战巅峰》四大主角“勇石博士”道恩·强森、“地质学家”杰克·布莱克、“性感打女”凯伦·吉兰、“龟速行李手”凯文·哈特将全阵容回归！
　　时光网讯　由美国哥伦比亚影片公司出品的好莱坞动作冒险巨制《勇敢者游戏2：再战巅峰》（暂译），作为今年的压轴之作，将于2019年12月13日在北美上映。著名动作影星“巨石”强森继续饰演“勇石博士”，带领四人组再次穿越回到惊险刺激的“勇敢者游戏”世界。

　　片中他与杰克·布莱克、“星云凯伦·吉兰凯文·哈特三位继续默契配合，发挥特长协力互助，闯过一重重充满危机的致命关卡，躲过一群群凶猛可怕的巨型怪兽，再次挑战通关神话！



前作成绩喜人勇夺票房冠军 
默契四人组继续结伴闯关

　　2017年年底，首部《勇敢者游戏：决战丛林》在北美一经上映，便成功击败来势凶猛的《星球大战8》《马戏之王》《完美音调3》等同期影片，不仅凭借其别出心裁的关卡设置，轻松搞笑的对白设计，险象环生的闯关模式令观众大呼过瘾，获得业内外一片赞许，同时在票房表现上也不负众望，一举夺得2018年北美周末票房排行榜首个三连冠，且上映至2018年2月还曾登顶周末票房。

　　这是自《泰坦尼克号》上映以来，首部能在2月登顶的12月影片。该片全球票房达到9.62亿美元，超越老版《蜘蛛侠》成为当年索尼全权拥有的影片中实至名归的票房第一。对于经典IP的全新演绎，让《勇敢者游戏：决战丛林》成为一部优秀的动作冒险电影，好莱坞“肌肉型男”道恩·强森在片中不仅展示了战斗力，还令人惊喜地表现出了战“逗”力，其搞笑能力为电影增添了许多亮点。



　　再加上与老搭档凯文·哈特的合作，让“勇石博士”与“龟速行李手”这对斗嘴CP的表现精彩又默契十足，还提名当年MTV电影奖最佳银幕组合。而全新的《勇敢者游戏2》中，除了这对组合继续奉献刺激与欢乐，由著名喜剧演员杰克·布莱克饰演的中年发福地质学家“谢利利·奥布伦教授”，与“星云”的扮演者凯伦·吉兰饰演的性感打女“萝比·旺德豪斯”，依然会与大家结伴闯关。

续作关卡升级刺激翻倍 
引发影迷网友无限期待
 
　　时隔两年《勇敢者游戏2》强势回归大银幕，勇敢者四人组再次集结！为营救伙伴重返游戏世界，除了怪兽时常出没的原始丛林，场景还将拓展到杳无人烟的沙漠、极度严寒的雪山、脚下是万丈深渊的峡谷等多处危险的场景。相比前作，观众将在片中与主角一同体验更多关卡的考验与更刺激的视觉冲击：无数巨型鸵鸟狂奔而来，成群狒狒穷追不舍，随时都会坍塌的雪山……



　　面对一次次突如其来的险境，勇敢者四人组只有奋力前行，勇闯难关。自从《勇敢者游戏2》的预告片发布以来，就引发了全网热议，无数影迷对于续作的期待声一浪高过一浪，都表达了对于强森新作与“勇敢者游戏”系列的强烈支持。

　　好莱坞动作冒险巨制《勇敢者游戏2：再战巅峰》由杰克·卡斯丹执导，四大主角“勇石博士”道恩·强森、“地质学家”杰克·布莱克、“性感打女”凯伦·吉兰、“龟速行李手”凯文·哈特将全阵容回归！为了拯救消失的同伴，四人组再次于虚拟次元集结。险象连连的游戏世界“闯关”难度相比前作爆表升级！即将展开一场惊险刺激又不乏妙趣横生的冒险之旅！影片北美目前定档12月13日，内地有望引进，敬请关注！



   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 勇敢者游戏2 道恩·强森 凯文·哈特 索尼
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