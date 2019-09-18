再加上与老搭档凯文·哈特的合作，让“勇石博士”与“龟速行李手”这对斗嘴CP的表现精彩又默契十足，还提名当年MTV电影奖最佳银幕组合。而全新的《勇敢者游戏2》中，除了这对组合继续奉献刺激与欢乐，由著名喜剧演员杰克·布莱克饰演的中年发福地质学家“谢利利·奥布伦教授”，与“星云”的扮演者凯伦·吉兰饰演的性感打女“萝比·旺德豪斯”，依然会与大家结伴闯关。

续作关卡升级刺激翻倍

引发影迷网友无限期待

时隔两年《勇敢者游戏2》强势回归大银幕，勇敢者四人组再次集结！为营救伙伴重返游戏世界，除了怪兽时常出没的原始丛林，场景还将拓展到杳无人烟的沙漠、极度严寒的雪山、脚下是万丈深渊的峡谷等多处危险的场景。相比前作，观众将在片中与主角一同体验更多关卡的考验与更刺激的视觉冲击：无数巨型鸵鸟狂奔而来，成群狒狒穷追不舍，随时都会坍塌的雪山……













面对一次次突如其来的险境，勇敢者四人组只有奋力前行，勇闯难关。自从《勇敢者游戏2》的预告片发布以来，就引发了全网热议，无数影迷对于续作的期待声一浪高过一浪，都表达了对于强森新作与“勇敢者游戏”系列的强烈支持。