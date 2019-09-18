作为第一部民族重工业题材的国产动画，影片以江南造船前身江南制造总局为原型，以具有幻想色彩的动画形式展现了小人物在民族大义和国家命运面前的大情怀。





作为第一部民族重工业题材的国产动画，影片以江南造船前身江南制造总局为原型，以具有幻想色彩的动画形式展现了小人物在民族大义和国家命运面前的大情怀。大银幕上的动画少年志，抒写的是中国造船的燃情岁月。

























俯瞰片中的江南制造局，厂房、铁轨、自用发电厂等设置，都是调和了史料与动画片画风的艺术再造；片中的外滩，既非一片滩涂，也不是今天的模样，是在考量了外滩建筑的历史进程以及画面层次后，呈现的外滩建筑群刚开始建造的初期模样；片中豫园的九曲桥、绿波廊、小笼馒头等，也有异曲同工之妙，既贴合历史中的实景，也契合动画片的审美趣味。













此外，“民族工业的起点 产业工人的初心——动画电影《江南》启航”活动仪式也于近日举行，在位于长兴岛的江南造船5号码头，与会嘉宾共同见证《江南》扬帆启航的重要时刻。江南造船几代劳模和功勋也特地赶到现场，讲述军工情缘，分享影片感受。





据悉，从9月20日起，影片将在北上广深以及重庆、武汉、成都、杭州、南京、福州、郑州、沈阳、哈尔滨、大连、威海、包头、营口、九江等逾20个城市开展近200场的大规模点映活动，并将于9月27日起在全国院线上映。