过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。
01.梁朝伟海外追逃大片《猎狐行动》杀青
02、清水崇导演&周杰伦MV女主三吉彩花 有望亮相平遥影展
据“平遥国际电影展”官方微博消息，日本恐怖片大师清水崇（《咒怨》
导演）将携新作《犬鸣村》
在第三届平遥国际电影展进行全球首映！《犬鸣村》
的女主角三吉彩花，正是周杰伦新歌《说好不哭》MV的女主角，观众极有可能在平遥看到她。三吉彩花昨日也在微博中晒出工作照，并表示，“最近我会因为工作来中国哦，也会努力尽快大家知道。”
01、史蒂芬金小说《高草魅声》改成恐怖电影
近日由史蒂芬金小说改编的电影《高草魅声》
发布中字预告。该小说由他和儿子乔·希尔共同撰写，讲述的故事也很诡异：一片神秘的草原竟然是活的，走进去的人怎么也出不来……
《高草魅声》
将于10月4日在Netflix独家上线，故事叙述贝齐和卡尔姐弟俩听到高草田里传来小男孩的哭声。他们不顾危险地去救小男孩，不料自己却陷入邪恶力量所设下的圈套，姐弟二人也因此在高草田中失散。
02、玛丽莲曼森加盟"美国众神"第三季
玛丽莲·曼森即将加盟Starz美剧《美国众神》的第三季，他此前就演过《混乱之子》
，对于小荧幕并不陌生。本次，曼森将在《美国众神》
中出演北欧死亡金属乐队“Blood Death”的主唱——嗜血的Johan Wengren，这一角色听上去跟曼森本人的气质非常合适。Wengren和他的“Blood Death”乐队，也是星期三先（伊恩·麦柯肖恩饰）在与新神的战争中，能量来源之一。
03、漫威《永恒族》启动 "囧雪"剪短发进组
漫威超级英雄新片《永恒族》
日前正式启动制作，主演们相继进组准备开拍。昨天，拉丁女神萨尔玛·海耶克分享了一张与“囧雪”基特·哈灵顿的合影，并配文写道：“不敢相信我能跟琼恩·雪诺一起拍戏，基特你最棒了！”
萨尔玛·海耶克将在《永恒族》
电影中饰演永恒族的领袖，基特·哈灵顿则将饰演黑骑士一角。《永恒族》漫画讲述的是数百万年前，当时被称为“天神”的宇宙生物通过基因实验，创造出了拥有超能力的永恒族和异常族，两个族群一直互相争斗的故事。
04、金刚狼后休杰克曼化身贪污公款"校长"
休·杰克曼在告别金刚狼后，开始挑战不同风格的角色，今年他在《不良教育》
中扮演贪腐的“校长”。据外媒报道，《不良教育》
在多伦多电影节首映后，获得83%的烂番茄新鲜度，很快被HBO以1750万美元高价买下，将于2020年开播以及上线HBO Max，这也意味着该片无法参与今年颁奖季了。
05、《小丑》定制海报曝光
华纳出品的DC超级英雄题材新片《小丑》
曝光IMAX定制海报与两张全新艺术海报。烈火中傲气漫步，车窗倒映双重人格，杰昆·菲尼克斯诠释的癫狂反派尽显邪性。该片在今年威尼斯电影节上斩获金狮大奖，实现了超级英雄电影零的突破。将于10月2日起在欧洲、亚洲等多地上映，北美10月4日公映。
06、经典童书改编《秘密花园》曝中字预告
由“脸叔”科林·费斯主演的根据经典儿童小说改编的《秘密花园》首曝中字先导预告。故事讲述出生在印度的英国小女孩玛丽·伦罗克斯（迪克西·艾格瑞克斯扮演）经历了父母双亡后，一夜之间成为孤儿。她被从印度送往英国约克郡克莱文姑父（科林·费斯扮演）的庄园生活。
01、韩国片"杀人回忆"凶手原型被找到
韩国片《杀人回忆》
凶手原型被找到了！该片根据韩国华城郡的连续杀人案改编，当时一共有十名女性在六年间先后被杀害，但警方一直没能抓获凶手。据韩国警方透露，最近在重新调查该案时，警方发现了正在监狱服刑的A某是真凶的特定线索。警方获取了案发现场证物中留在受害人内衣等处的DNA，并委托国立科学调查研究院进行DNA分析，发现了与DNA一致的嫌疑人特征。
如今虽已找到真凶，对嫌犯的处罚仍会很困难，因为2007年之前发生的案件的公诉时效是15年，最后一起案件发生在1991年4月3日，现在已经超过了公诉时效。不过鉴于此案受到韩国各界的广泛关注，警方正在考虑将犯人的真实身份公之于众。
01、环球加入流媒体战局与迪士尼华纳竞争
9月18日，NBC环球宣布将于2020年4月推出的流媒体服务平台定名为“孔雀”（Peacock），致敬NBC台的经典孔雀形台标。继迪士尼的Disney+与华纳的HBO Max之后，好莱坞“五大”之一的环球正式加入流媒体战局。NBC环球全新流媒体平台上线时将提供超过15000小时的内容给用户选择，其中包括NBC出品的经典情景喜剧《办公室》
、《公园与游憩》
等等。
01、章子怡疑似怀二胎
据美国的多家媒体报道，中国著名演员章子怡
可能在美国生下第二胎。所属章子怡的工作室被询问，只以属于私人生活信息回应。有消息传在她怀孕期间，所有服务人员都要签保密协议，不可外泄喜事。
汪峰
已有三个女儿，大女儿小苹果由葛荟婕所生，二女儿汪璟怡由康作如所生，小女儿醒醒由现任妻子章子怡所生。不过今年9月10日，章子怡还在中国电影资料馆公开亮相，汪峰也陪同在旁，她当天身穿一身宽松黑裙，孕相并不明显。今年5月底，章子怡在戛纳频繁亮相，当时她的腰身还十分纤细。