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05、《小丑》定制海报曝光









06、经典童书改编《秘密花园》曝中字预告





《秘密花园》中字先导预告 由“脸叔”科林·费斯主演的根据经典儿童小说改编的《秘密花园》首曝中字先导预告。故事讲述出生在印度的英国小女孩玛丽·伦罗克斯（迪克西·艾格瑞克斯扮演）经历了父母双亡后，一夜之间成为孤儿。她被从印度送往英国约克郡克莱文姑父（科林·费斯扮演）的庄园生活。





01、韩国片"杀人回忆"凶手原型被找到















如今虽已找到真凶，对嫌犯的处罚仍会很困难，因为2007年之前发生的案件的公诉时效是15年，最后一起案件发生在1991年4月3日，现在已经超过了公诉时效。不过鉴于此案受到韩国各界的广泛关注，警方正在考虑将犯人的真实身份公之于众。