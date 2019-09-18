网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

时光晚报："杀人回忆"凶手原型被找到 ​

章子怡疑有二胎？《永恒族》启动囧雪进组

2019-09-18 17:02:23 来源：Mtime时光网

时光晚报：韩国电影《杀人回忆》凶手原型被警方找到，章子怡疑似有二胎？周杰伦MV女主三吉彩花有望亮相平遥影展，漫威《永恒族》启动 "囧雪"剪短发进组，金刚狼后休杰克曼化身贪污公款"校长"。
过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。



01.梁朝伟海外追逃大片《猎狐行动》杀青



       由梁朝伟段奕宏两大影帝主演的电影《猎狐行动》昨日宣布正式杀青，这是首部将“海外追逃”搬上大银幕的作品。《猎狐行动》在欧洲拍摄时，有消息曝光称“邦女郎”欧嘉·柯瑞兰寇(《007：大破量子危机》《遗落战境》)和法国演员奥利维尔·雷堡汀(《飓风营救》《人与神》）也将加盟该片。
02、清水崇导演&周杰伦MV女主三吉彩花 有望亮相平遥影展



       据“平遥国际电影展”官方微博消息，日本恐怖片大师清水崇（《咒怨》导演）将携新作《犬鸣村》在第三届平遥国际电影展进行全球首映！《犬鸣村》的女主角三吉彩花，正是周杰伦新歌《说好不哭》MV的女主角，观众极有可能在平遥看到她。三吉彩花昨日也在微博中晒出工作照，并表示，“最近我会因为工作来中国哦，也会努力尽快大家知道。”

01、史蒂芬金小说《高草魅声》改成恐怖电影

       

《高草魅声》中字预告片

近日由史蒂芬金小说改编的电影《高草魅声》发布中字预告。该小说由他和儿子乔·希尔共同撰写，讲述的故事也很诡异：一片神秘的草原竟然是活的，走进去的人怎么也出不来……

　　《高草魅声》将于10月4日在Netflix独家上线，故事叙述贝齐和卡尔姐弟俩听到高草田里传来小男孩的哭声。他们不顾危险地去救小男孩，不料自己却陷入邪恶力量所设下的圈套，姐弟二人也因此在高草田中失散。
02、玛丽莲曼森加盟"美国众神"第三季



       玛丽莲·曼森即将加盟Starz美剧《美国众神》的第三季，他此前就演过《混乱之子》，对于小荧幕并不陌生。本次，曼森将在《美国众神》中出演北欧死亡金属乐队“Blood Death”的主唱——嗜血的Johan Wengren，这一角色听上去跟曼森本人的气质非常合适。Wengren和他的“Blood Death”乐队，也是星期三先（伊恩·麦柯肖恩饰）在与新神的战争中，能量来源之一。
03、漫威《永恒族》启动 "囧雪"剪短发进组



       漫威超级英雄新片《永恒族》日前正式启动制作，主演们相继进组准备开拍。昨天，拉丁女神萨尔玛·海耶克分享了一张与“囧雪”基特·哈灵顿的合影，并配文写道：“不敢相信我能跟琼恩·雪诺一起拍戏，基特你最棒了！”

       萨尔玛·海耶克将在《永恒族》电影中饰演永恒族的领袖，基特·哈灵顿则将饰演黑骑士一角。《永恒族》漫画讲述的是数百万年前，当时被称为“天神”的宇宙生物通过基因实验，创造出了拥有超能力的永恒族和异常族，两个族群一直互相争斗的故事。
04、金刚狼后休杰克曼化身贪污公款"校长"



       休·杰克曼在告别金刚狼后，开始挑战不同风格的角色，今年他在《不良教育》中扮演贪腐的“校长”。据外媒报道，《不良教育》在多伦多电影节首映后，获得83%的烂番茄新鲜度，很快被HBO以1750万美元高价买下，将于2020年开播以及上线HBO Max，这也意味着该片无法参与今年颁奖季了。
05、《小丑》定制海报曝光


 
       华纳出品的DC超级英雄题材新片《小丑》曝光IMAX定制海报与两张全新艺术海报。烈火中傲气漫步，车窗倒映双重人格，杰昆·菲尼克斯诠释的癫狂反派尽显邪性。该片在今年威尼斯电影节上斩获金狮大奖，实现了超级英雄电影零的突破。将于10月2日起在欧洲、亚洲等多地上映，北美10月4日公映。
06、经典童书改编《秘密花园》曝中字预告

     

《秘密花园》中字先导预告

由“脸叔”科林·费斯主演的根据经典儿童小说改编的《秘密花园》首曝中字先导预告。故事讲述出生在印度的英国小女孩玛丽·伦罗克斯（迪克西·艾格瑞克斯扮演）经历了父母双亡后，一夜之间成为孤儿。她被从印度送往英国约克郡克莱文姑父（科林·费斯扮演）的庄园生活。

01、韩国片"杀人回忆"凶手原型被找到 



      韩国片《杀人回忆》凶手原型被找到了！该片根据​韩国华城郡的连续杀人案改编，当时一共有十名女性在六年间先后被杀害，但警方一直没能抓获凶手。据韩国警方透露，最近在重新调查该案时，警方发现了正在监狱服刑的A某是真凶的特定线索。警方获取了案发现场证物中留在受害人内衣等处的DNA，并委托国立科学调查研究院进行DNA分析，发现了与DNA一致的嫌疑人特征。

       如今虽已找到真凶，对嫌犯的处罚仍会很困难，因为2007年之前发生的案件的公诉时效是15年，最后一起案件发生在1991年4月3日，现在已经超过了公诉时效。不过鉴于此案受到韩国各界的广泛关注，警方正在考虑将犯人的真实身份公之于众。


01、环球加入流媒体战局与迪士尼华纳竞争



      9月18日，NBC环球宣布将于2020年4月推出的流媒体服务平台定名为“孔雀”（Peacock），致敬NBC台的经典孔雀形台标。继迪士尼的Disney+与华纳的HBO Max之后，好莱坞“五大”之一的环球正式加入流媒体战局。NBC环球全新流媒体平台上线时将提供超过15000小时的内容给用户选择，其中包括NBC出品的经典情景喜剧《办公室》《公园与游憩》等等。
01、章子怡疑似怀二胎



       据美国的多家媒体报道，中国著名演员章子怡可能在美国生下第二胎。所属章子怡的工作室被询问，只以属于私人生活信息回应。有消息传在她怀孕期间，所有服务人员都要签保密协议，不可外泄喜事。

      汪峰已有三个女儿，大女儿小苹果由葛荟婕所生，二女儿汪璟怡由康作如所生，小女儿醒醒由现任妻子章子怡所生。不过今年9月10日，章子怡还在中国电影资料馆公开亮相，汪峰也陪同在旁，她当天身穿一身宽松黑裙，孕相并不明显。今年5月底，章子怡在戛纳频繁亮相，当时她的腰身还十分纤细。

今年5月底章子怡在戛纳亮相

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光晚报 猎狐行动 章子怡 高草魅声
关注时光网微信

相关电影/影人

章子怡

章子怡

Ziyi Zhang

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

相关文章

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

请以你的名字呼唤我

那些被“脸盲”的好莱坞明星

撞脸恒久远，一张永流传。
2

周杰伦新歌MV女主角什么来头？

96年新星三吉彩花 曾亮相今年上影节

60
周杰伦新歌MV《说好不哭》女主角是曾出演《告白》《犬舍..
3

卡梅隆谈"阿凡达"纪录被破:如释重负

复联4证明了电影院对观众仍有吸引力

10
大导演卡梅隆也担心起了流媒体对影院生意的冲击。
4

又帅回来了！基努里维斯日本亮相

认真宣传《疾速追杀3》 现场比划忍者手势

35
基努·里维斯赴日宣传《疾速追杀3》，日本粉丝躁动了。
5

迪丽热巴新时尚写真复古慵懒

今年暂无电影上映 新片《日月》出演嫦娥

8
写真中，迪丽热巴造型风格复古慵懒。

查看更多