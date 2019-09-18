韩国片《杀人回忆》凶手原型被找到，该片根据​韩国华城郡的连续杀人案改编，当时一共有十名女性在六年间先后被杀害。如今虽已找到真凶，对嫌犯的处罚仍会很困难，已过公诉时效15年。









不过即使找到了真凶，对嫌犯的处罚仍会很困难，因为2007年之前发生的案件的公诉时效是15年，最后一起案件发生在1991年4月3日，现在已经超过了公诉时效。不过鉴于此案受到韩国各界的广泛关注，警方正在考虑将犯人的真实身份公之于众。





华城连环杀人事件是从1986年9月，一位从女儿家回家的70多岁女性被杀害开始的，1991年4月，一位从女儿家回家的60多岁女性遭性侵后被杀害，期间共发生了10起案件。当时警方投入180万人进行搜查，但受当时搜查方式所限，案件逐渐进入停滞。

据韩国警方18日表示，京畿南部地方警察厅最近在重新调查华城连锁杀人案时，发现了正在监狱服刑的A某是真凶的特定线索。警方获取了案发现场证物中留在受害人内衣等处的DNA，并委托国立科学调查研究院进行DNA分析，发现了与DNA一致的嫌疑人特征。