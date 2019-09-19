时光早报：马克鲁法洛新作"黑水"首发预告,007美队新作"利刃出鞘"再发预告, "杀人回忆"凶手找到。





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01.系列完结篇！《叶问4》定档12.20曝预告











定档预告

影片由叶伟信执导，甄子丹、陈国坤、吴樾、斯科特·阿金斯、吴建豪联袂出演的《叶问4》曝光定档预告，宣布定档12月20日内地上映。





这次故事发生的地点在美国，叶问徒弟李小龙在美开武馆，面对洋人的挑衅和种族歧视，叶问挺身而出。该片也是“叶问”系列完结篇。









01. 马克鲁法洛新作"黑水"首发预告+海报



















02."美队"“007”《利刃出鞘》发布新预告+阵容海报















03. Lady Gaga有望参演重启版《异形奇花》









据US Weekly报道，Gaga继《一个明星的诞生》后有望继续演电影，或将参演重启版《异形奇花》。 本片曾于1960年放映，并于1986年被改编成音乐电影。尽管Gaga的角色尚未透露，但猜测可能是女主——花店女工奥黛丽。 目前Gaga和华纳兄弟尚未对此作出回应。





05. 雪诺《永恒族》伦敦热拍













漫威新作《永恒族》已经在伦敦开拍！昨天萨尔玛·海耶克曝光了和雪诺的最新合影！雪诺将扮演黑骑士，而萨尔玛·海耶克扮演永恒族首领阿贾克。

06.《绝命毒师》剧组曝写真













07. 卷福《路易斯·韦恩》花白胡子片场照











本尼迪克特·康伯巴奇和克莱尔·福伊主演新片《路易斯·韦恩》（Louis Wain，暂译），已于今年８月开拍，近日片方曝出一组片场照，卷福饰演的英国著名插画家路易斯·韦恩，花白小胡子的扮相看起来既绅士又慈祥。





08.HBO剧集《守望者》曝剧照







雷吉娜所饰演的角色Angela Abraham是个警察，自己也戴上面具变成了“义警”。不仅仅是一名义警，剧中戴上面具的警察简直组成了一支队伍，他们要想邪恶势力正式宣战。





美剧《守望者》的宇宙中（这个宇宙里尼克松没因水门事件下台，而是连任了好几届），故事虽然和漫画并不一样，但希望会同样精彩，可以理解为剧集和电影属于平行宇宙，故事并没有太多关联。





01.《杀人回忆》凶手原型被抓











​​据韩媒18日报道，韩国警方通过DNA比对确认了华城连环杀人案的嫌疑犯是因其他罪名正在监狱服刑的一名犯人，他因1994年对自己妻子的妹妹进行奸杀并弃尸，被判无期徒刑。嫌犯在狱中的照片也被曝光。



华城连环杀人案在1986年至1991年间致10名女性被害，此前是韩国史上有名的悬案，电影《杀人回忆》、韩剧《信号》等影视作品都表现过这一事件。但最后一起案件发生在1991年4月3日，现在已经超过了公诉时效，或无法就华城杀人案给予其处罚。





02.松田龙平新剧《陌生人：上海的芥川龙之介》曝剧照













该剧根据芥川龙之介的《上海游记》改编。影片讲述100多年前，作为《大阪每日新闻》记者的芥川龙之介来到上海的所见所闻。该剧将于12月28日播出。









01. 《无尽往事》《蚂蚁的觉醒》将参与竞逐奥斯卡最佳国际影片













黑山选定《无尽往事》、哥斯达黎加将派出《蚂蚁的觉醒》参与竞逐第92届奥斯卡最佳国际影片奖。

《绝命毒师》剧组曝光了一组写真，主演亚伦·保尔，电影导演兼编剧Vince Gilligan，制片人Diane Mercer和Melissa Bernstein亮相，电影版将在10月11日-13日在北美限定点映。