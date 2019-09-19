









甄子丹“闯”美国海军陆战队

谈，可以；打，奉陪到底！





在定档海报中，甄子丹扮演的叶问独闯军营，气定神闲、从容不迫，与来势汹汹、体型彪悍的美国海军陆战队形成鲜明对比，大战一触即发。





据悉，作为叶问系列的终结篇，《叶问4》集中讲述了叶师傅在美国的一段经历，徒弟李小龙在美国开武馆，得罪了当地的洋人，面对洋人的挑衅，以及当地愈加严重的种族歧视，叶问指导李小龙，并再次站出来，用中国功夫来捍卫民族的尊严。这一次，海报上的六个字，又刚又硬的代表了我们的态度，谈，可以；打，奉陪！













十年传奇，最后一战

甄子丹：叶问让世界看到中国骨气





不得不说，一提到叶问，所有观众最先想到的就是甄子丹，说他是叶问的化身一点都不为过。虽然甄子丹塑造过很多银幕硬汉，但甄子丹对叶问却有着极为独特的情感。回首《叶问》系列，从以一敌十痛击日军、和洋人拳王的荣辱之战，再到和泰森的巅峰对决…这十年来，叶问始终不忘学武初心，面对欺辱也是绝不低头。





“叶问陪伴了不少观众成长，也陪着我成长，他代表着中华民族的一种精神，一份尊严”，甄子丹在接受访问时提到，希望在《叶问4》里，能让世界都看到中国骨气。而这部史上最为经典的动作IP，也即将随着《叶问4》的最后一战，迎来最高潮。









《叶问4》的两张定档海报









