时光网讯
今日，由博纳影业集团、东方影业、猫眼影业出品，甄子丹
监制并主演，叶伟信
导演，袁和平
担任动作导演，黄百鸣
监制的电影《叶问4》
正式宣布12月20日全国上映，并曝光定档海报。
一张是甄子丹只身打进美国军营的背影，满满都是坚定和无畏；另一张是甄子丹两鬓斑白的侧脸，但眼神坚毅凌厉，似乎透露着叶问对这场生死之战志在必得。
据了解，作为《叶问》
系列的终结篇，《叶问4》讲述了叶师傅1964年到美国的一段生活经历，发现华人在美国遭受洋人的欺压和凌辱愈加严重，危难之中，叶问再次挺身而出，让世界看到我们的态度：谈，可以；打，奉陪！“
甄子丹“闯”美国海军陆战队
谈，可以；打，奉陪到底！
在定档海报中，甄子丹扮演的叶问独闯军营，气定神闲、从容不迫，与来势汹汹、体型彪悍的美国海军陆战队形成鲜明对比，大战一触即发。
据悉，作为叶问系列的终结篇，《叶问4》集中讲述了叶师傅在美国的一段经历，徒弟李小龙在美国开武馆，得罪了当地的洋人，面对洋人的挑衅，以及当地愈加严重的种族歧视，叶问指导李小龙，并再次站出来，用中国功夫来捍卫民族的尊严。这一次，海报上的六个字，又刚又硬的代表了我们的态度，谈，可以；打，奉陪！
十年传奇，最后一战
甄子丹：叶问让世界看到中国骨气
不得不说，一提到叶问，所有观众最先想到的就是甄子丹，说他是叶问的化身一点都不为过。虽然甄子丹塑造过很多银幕硬汉，但甄子丹对叶问却有着极为独特的情感。回首《叶问》系列，从以一敌十痛击日军、和洋人拳王的荣辱之战，再到和泰森的巅峰对决…这十年来，叶问始终不忘学武初心，面对欺辱也是绝不低头。
“叶问陪伴了不少观众成长，也陪着我成长，他代表着中华民族的一种精神，一份尊严”，甄子丹在接受访问时提到，希望在《叶问4》里，能让世界都看到中国骨气。而这部史上最为经典的动作IP，也即将随着《叶问4》的最后一战，迎来最高潮。
《叶问4》的两张定档海报