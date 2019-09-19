时光网讯
4年前，刘德任（Dennis Liui）发布了漫画书《家有超能迪翁》
（Raising Dion），讲述了黑人单身母亲独自抚养儿子长大，结果发现儿子渐渐发展出了超能力的故事。一年后，刘德任把漫画改编成了短片，引起了迈克尔·B·乔丹
的注意。乔丹对于漫改电影可不陌生，他最初是福斯《神奇四侠2015》
中的“霹雳火”，后来又变成了《黑豹》
中的“杀人魔头”（总之都是漫威漫画的人吧）。
这一次，他买下了《家有超能迪翁》的美剧改编权，开发了一部Netflix剧集，下个月首播。乔丹也是本剧的主演，他演的就是迪翁的父亲，在儿子发现自己有超能力之前不久，爸爸就消失了。剧集刚开始的时候，包括迪翁和他妈妈Nicole（Alisha Wainwright
饰）在内的人，都以为爸爸已经去世了，并且在为他哀悼。
在剧中饰演迪翁的，是新人演员Ja’Siah Young。迪翁开始有了奇怪的心灵感应能力，这让他成为了一个追踪超能力人群危险组织的目标（不是X教授他们……）。Nicole记得自己的亡夫说过，迪翁非常“特别”，这也让她开始进一步发掘丈夫的神秘之死。
Carol Barbee
（《小镇危机》《夏威夷特勤组》
）是本剧的编剧和剧集制作人，刘德任执导了试播集，目前定的是第一季一共10集。当本项目刚刚被官宣的时候，刘德任说，“我很多年前就开始运作这个项目了，因为我想要在电视和电影中看到更多样化的表达（意即更多有色人种出演），我很高兴能跟Netflix合作。”刘德任本人在台湾出生，是华人导演，后来去了美国发展。
海报
《家有超能迪翁》将于10月4日在Netflix首播。