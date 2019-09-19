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新千年最好看的100部电视剧榜单出炉！

《黑道家族》登顶 《绝命毒师》《权游》进前十

2019-09-19 12:04:30 来源：Mtime时光网

《卫报》日前评选出21世纪100部最佳电视剧。HBO出品的《黑道家族》《火线》包揽冠亚军，AMC热剧《广告狂人》与《绝命毒师》同样杀入前五。
　　时光网讯 英国老牌权威媒体《卫报》日前评选出21世纪100部最佳电视剧。HBO出品的《黑道家族》《火线》包揽冠亚军，《权力的游戏》也挤入前十，HBO经典剧集《兄弟连》仅列第68位。

　　完美收官的AMC热剧《广告狂人》与《绝命毒师》同样杀入前五。职场情景喜剧《办公室》的英国原版与美国翻拍版则同时进入新千年最佳剧集榜。

《卫报》21世纪最佳电视剧 Top 100


1.《黑道家族》



6.《办公室》（英国版）





16.《嘿嘿，晚安》


22.《双峰》（重启版）


26.《血色侦程》三部曲


32.《办公室》（美版）


36.《不列颠烘焙大赛》
37.《铜眼特别篇》
38.《寻宝搭档》
40.《噩梦的力量：恐惧政治的崛起》


45.《桥》




55.《乌托邦》


70.《无耻之徒》


74.《中间人》


81.《盖文和史翠西》
85.《Gogglebox》


92.《加斯·马伦基的黑暗之地》
93.《鲁·保罗变装秀》

   编辑：Joker

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关键词： 美剧 英剧 榜单
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