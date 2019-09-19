此次曝光的电影终极海报，主打治愈系手绘漫画风，两段式的结构，画面下方是北京至舟山的路线图，辅以大山、篝火、望远镜等元素









此次曝光的电影终极海报，主打治愈系手绘漫画风，两段式的结构，画面下方是北京至舟山的路线图，辅以大山、篝火、望远镜等元素，灵感类似于闯关飞行棋，充满童趣，又似乎在暗示二人的这段囧途冒险之旅，画面上方以青山白云、沙滩海浪为主，营造出一个发光的夏天氛围，用明丽的色调打造轻松愉悦的观感。





最有趣的是画面正中的沙溢安吉父子，在电影中沙溢饰演一个吊儿郎当的不靠谱司机沈童，他就像个永远长不大、热爱自由的小孩，相反安吉饰演的男男，则是很乖巧懂事的小大人模样，逗趣的漫画笔触把二人身型对换，十分贴合人物性格，两人并排而坐，没有过多互动，却显得默契非常，不禁让人对组合的“亲密之旅”充满了好奇。





据悉，电影《亲密旅行》由沙溢执导，安吉、沙溢领衔主演，姚晨、赵子琪、朱锐、许龄月、刘欢、胡可、小鱼儿特邀主演，影片由中国电影股份有限公司出品，北京市一二三视野影视文化传播有限公司、北京红色果实文化传播有限公司联合出品。10月3日，一起来电影院“面签”。

编辑：汀