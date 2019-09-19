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沙溢导演《亲密旅行》发布终极版海报

设计凸显反差萌 爸爸和儿子玩“换腿”

2019-09-19 10:43:21 来源：Mtime时光网

此次曝光的电影终极海报，主打治愈系手绘漫画风，两段式的结构，画面下方是北京至舟山的路线图，辅以大山、篝火、望远镜等元素
　　时光网讯沙溢执导的电影处女作《亲密旅行》，即将于10月3日在全国上映，片方日前正式公布了影片终极海报，画面中沙溢安吉父子俩玩“换腿”，安吉秒变一米八，沙溢则成了5头身，诙谐搞笑的对比，让画面独有一种反差萌，父子排排坐，让观众感受到戏里戏外浓浓亲情的同时，整部电影的喜剧氛围也扑面而来。网友纷纷表示被这融洽气氛所感染，作为国庆期间唯一一部亲子喜剧电影，观众们早已期待非常。


　　此次曝光的电影终极海报，主打治愈系手绘漫画风，两段式的结构，画面下方是北京至舟山的路线图，辅以大山、篝火、望远镜等元素，灵感类似于闯关飞行棋，充满童趣，又似乎在暗示二人的这段囧途冒险之旅，画面上方以青山白云、沙滩海浪为主，营造出一个发光的夏天氛围，用明丽的色调打造轻松愉悦的观感。

　　最有趣的是画面正中的沙溢安吉父子，在电影中沙溢饰演一个吊儿郎当的不靠谱司机沈童，他就像个永远长不大、热爱自由的小孩，相反安吉饰演的男男，则是很乖巧懂事的小大人模样，逗趣的漫画笔触把二人身型对换，十分贴合人物性格，两人并排而坐，没有过多互动，却显得默契非常，不禁让人对组合的“亲密之旅”充满了好奇。

　　据悉，电影《亲密旅行》由沙溢执导，安吉、沙溢领衔主演，姚晨、赵子琪、朱锐、许龄月、刘欢、胡可、小鱼儿特邀主演，影片由中国电影股份有限公司出品，北京市一二三视野影视文化传播有限公司、北京红色果实文化传播有限公司联合出品。10月3日，一起来电影院“面签”。

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 亲密旅行
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亲密旅行

亲密旅行 (2019)

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导演：沙溢

主演：沙溢 安吉

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沙溢

沙溢

Yi Sha

职业：演员

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