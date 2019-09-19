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李安《双子杀手》首批观众评价超正面

"3D动作场面超震撼""威尔史密斯表演没毛病"

2019-09-19 13:22:21 来源：Mtime时光网

《双子杀手》的第一批美国观众的评价曝光。整体来看，《双子杀手》获得的观众评价非常正面。


      时光网讯李安导演，威尔·史密斯玛丽·伊丽莎白·文斯蒂德克里夫·欧文等主演的动作片《双子杀手》即将于10月11日北美上映，10月18日中国上映。电影讲述了一位正准备退休的美国国家安全局特工发现自己成为了一名冷酷杀手置于死地的对象，经过调查，他发现那名杀手竟是自己年轻了25岁的克隆版的故事。和《比利·林恩的中场战事》一样，《双子杀手》也采用了3D、120帧/秒、4K分辨率的格式拍摄。

内地定档预告

      日前，《双子杀手》的第一批美国观众的评价曝光。整体来看，《双子杀手》获得的观众评价非常正面。3D格式下的动作场面受到非常多的称赞，威尔·史密斯的精彩表演也被大家津津乐道，特效制作的年轻版威尔·史密斯得到诸多好评。

部分观众评价：

      刚刚看了李安的《双子杀手》，片子很工整。有些年老版威尔·史密斯VS年轻版威尔·史密斯的画面确实非常具有视觉冲击力。李安再次贡献了一部大胆的、罕见的、一流的动作电影。一定要看3D版的。
——Erik Davis

      李安的《双子杀手》在120帧/秒格式方面有重大突破。在这种格式下，动作场面看起来非常震撼。威尔·史密斯的表演挑不出毛病，堪称电影明星的标杆。如果你不在电影院看这部电影，你将错过一场身临其境的体验。
——Max Evry

      刚看完《双子杀手》，简直太赞了！年轻版的威尔·史密斯太令人难以置信了。另外电影里有一些动作场面真的非常美，玛丽·伊丽莎白·文斯蒂德的表演很棒。这是我唯一推荐的3D电影。
——Anne Cohen

      刚刚看了李安《双子杀手》的终剪版，这也许是我唯一建议一定要看3D版的电影（如果也是4K分辨率的话，当然更好）。我从没有过类似的体验——我感觉自己仿佛身处电影之中。
——Jordan Zakarin

      《双子杀手》是一个技术上的奇迹。在120帧/秒格式下，动作场面常常让我忘记呼吸。这个已经诞生了20年的剧本略有不足之处，不过能看到年轻版的威尔·史密斯也算是一种弥补。
——Hoai-Tran Bui

   编辑：羊羊

关键词： 双子杀手 李安 威尔·史密斯
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