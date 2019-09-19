《双子杀手》的第一批美国观众的评价曝光。整体来看，《双子杀手》获得的观众评价非常正面。











内地定档预告 日前，《双子杀手》的第一批美国观众的评价曝光。整体来看，《双子杀手》获得的观众评价非常正面。3D格式下的动作场面受到非常多的称赞，威尔·史密斯的精彩表演也被大家津津乐道，特效制作的年轻版威尔·史密斯得到诸多好评。





部分观众评价：





刚刚看了李安的《双子杀手》，片子很工整。有些年老版威尔·史密斯VS年轻版威尔·史密斯的画面确实非常具有视觉冲击力。李安再次贡献了一部大胆的、罕见的、一流的动作电影。一定要看3D版的。

——Erik Davis





李安的《双子杀手》在120帧/秒格式方面有重大突破。在这种格式下，动作场面看起来非常震撼。威尔·史密斯的表演挑不出毛病，堪称电影明星的标杆。如果你不在电影院看这部电影，你将错过一场身临其境的体验。

——Max Evry





刚看完《双子杀手》，简直太赞了！年轻版的威尔·史密斯太令人难以置信了。另外电影里有一些动作场面真的非常美，玛丽·伊丽莎白·文斯蒂德的表演很棒。这是我唯一推荐的3D电影。

——Anne Cohen





刚刚看了李安《双子杀手》的终剪版，这也许是我唯一建议一定要看3D版的电影（如果也是4K分辨率的话，当然更好）。我从没有过类似的体验——我感觉自己仿佛身处电影之中。

——Jordan Zakarin





《双子杀手》是一个技术上的奇迹。在120帧/秒格式下，动作场面常常让我忘记呼吸。这个已经诞生了20年的剧本略有不足之处，不过能看到年轻版的威尔·史密斯也算是一种弥补。

——Hoai-Tran Bui