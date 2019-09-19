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杜琪峯请辞第56届金马奖评审团主席

"因与电影投资方合约所限" 台湾导演王童接任

2019-09-19 13:45:56 来源：Mtime时光网

原定担任第56届金马奖评审团主席的杜琪峰导演，现因与电影投资方的制作合约所限，提出请辞评审主席工作。


　　时光网讯 金马影展官方宣布，原定担任第56届金马奖评审团主席的杜琪峯导演，现因与电影投资方的制作合约所限，请辞评审主席工作。而金马执委会和主席李安对杜琪峯导演的决定表示理解，本届评审团主席将由台湾导演王童接替。

　　金马影展的官宣中称：“杜琪峯导演表示，为此带来的不便，他深感抱歉。金马执委会以及主席李安对杜琪峯的处境表示理解，也祝福他新作顺利。”

　　目前据时光电影资料库显示杜琪峯导演的新片是由向佐和王可如主演的《吃货拳王》，有消息称该片可能会在今年11月内地上映。 

金马奖官宣截图

　　早在6月26日的时候，香港著名导演杜琪峯应台湾导演李安的邀请，出任第56届金马奖评审团主席。

　　随后8月7日，国家电影局发布最新消息，暂停大陆影片和人员参加2019年第56届台北金马影展。紧接着多家香港电影公司和和香港演员取消参加金马奖。不久，金马奖官网上，原先一直在官网主页关于“杜琪峯出任第56届金马奖评审团主席”的新闻也被撤下，

　　当时还有传闻，杜琪峯疑似请辞金马奖评审团主席，并且有可能为此面临巨额违约金。


台湾导演王童接替杜琪峯

　　接替杜琪峯出任第56届金马奖评审团主席的台湾导演、美术指导王童曾经七获金马奖，其中他个人捧得最佳导演、最佳美术各两座奖杯。同时他还是本届金马奖终身成就奖得主。王童表示将全力以赴，李安也感谢他的鼎力相助。

　　第56届金马奖入围名单将于10月1日公布，颁奖典礼将于11月23日举行。

   编辑：ruo

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关键词： 杜琪峯 金马奖
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