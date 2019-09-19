原定担任第56届金马奖评审团主席的杜琪峰导演，现因与电影投资方的制作合约所限，提出请辞评审主席工作。











金马影展的官宣中称：“杜琪峯导演表示，为此带来的不便，他深感抱歉。金马执委会以及主席李安对杜琪峯的处境表示理解，也祝福他新作顺利。”









金马奖官宣截图





早在6月26日的时候，香港著名导演杜琪峯应台湾导演李安的邀请，出任第56届金马奖评审团主席。

随后8月7日，国家电影局发布最新消息，暂停大陆影片和人员参加2019年第56届台北金马影展。紧接着多家香港电影公司和和香港演员取消参加金马奖。不久，金马奖官网上，原先一直在官网主页关于“杜琪峯出任第56届金马奖评审团主席”的新闻也被撤下，

当时还有传闻，杜琪峯疑似请辞金马奖评审团主席，并且有可能为此面临巨额违约金。







台湾导演王童接替杜琪峯 台湾导演王童接替杜琪峯





接替杜琪峯出任第56届金马奖评审团主席的台湾导演、美术指导王童曾经七获金马奖，其中他个人捧得最佳导演、最佳美术各两座奖杯。同时他还是本届金马奖终身成就奖得主。王童表示将全力以赴，李安也感谢他的鼎力相助。





第56届金马奖入围名单将于10月1日公布，颁奖典礼将于11月23日举行。