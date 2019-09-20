













《诛仙I》男主角肖战今夏爆红 仙侠片拍不好，口碑和票房回落的“锅”真的都要由演员来背吗？









这样一个通过小说和游戏积累了大量粉丝的IP，没能在它的全盛时期，把忠实粉丝的热情转化到影视作品上。





《诛仙I》终极预告 原著《诛仙》原著体量太大，全书共八本合计150万字，电影要把三分之一的内容也就是50万字的小说，塞进100分钟的内容里，显然对导演和编剧来说难度颇高。









最近几年国产电影从武侠片逐渐式微，一年也难见几部，仙侠算是武侠片和奇幻片的杂交品种，武侠电影在市场都开始没落，何况是仙侠。









看来， 仙侠小说的大体量更适合于改编电视剧，世界观也更容易展开和消化。