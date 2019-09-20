时光网特稿
由肖战
、李沁
、孟美岐
主演的仙侠片《诛仙Ⅰ》
，是中秋档讨论热度最高的电影，三天小长假斩获2.71亿拿下档期票房冠军。占据“流量明星”和仙侠电影“大IP”的两项红利，《诛仙Ⅰ》
真的是一部令人满意的电影吗？粉丝和普通观众给出的答案不尽相同。
从上映第二天起，《诛仙Ⅰ》
的票房就呈现出“高台跳水”的走势，上映次日票房从1.7亿腰斩至8343万，第三天又减少一半仅收4345万，后面工作日的票房更是跌至单日不足2000万。和票房的逐日下跌相对应的，还有影片评分的一路下滑，或者说是趋于理性，截止9月19日，豆瓣评分从6.7分跌至5.3分，时光网网友则给出了基本相同的5.8分。
仙侠片拍不好，口碑和票房回落的“锅”真的都要由演员来背吗？
国产仙侠电影为啥拍不好？原因很复杂。以电影《诛仙Ⅰ》
来看，原著《诛仙》的群众基础很扎实，但这个IP的影视化改编之路折腾了10年，改编的电视剧《青云志》也争议不断。
这样一个通过小说和游戏积累了大量粉丝的IP，没能在它的全盛时期，把忠实粉丝的热情转化到影视作品上。
原著《诛仙》原著体量太大，全书共八本合计150万字，电影要把三分之一的内容也就是50万字的小说，塞进100分钟的内容里，显然对导演和编剧来说难度颇高。
《诛仙Ⅰ》
的片名曾多次更改，片方本身对于拍不拍续集摇摆不定，导致电影像是下一部的“超长预告”。
最近几年国产电影从武侠片逐渐式微，一年也难见几部，仙侠算是武侠片和奇幻片的杂交品种，武侠电影在市场都开始没落，何况是仙侠。
看来， 仙侠小说的大体量更适合于改编电视剧，世界观也更容易展开和消化。