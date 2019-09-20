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从《诛仙I》看国产仙侠片为啥拍不好

原著改编难度大 水平不够流量明星来凑？

2019-09-20 07:38:16 来源：Mtime时光网

国产仙侠片为啥拍不好

"诛仙I"票房高开低走跌幅大

"诛仙I"被粉丝尬吹

时光评分5.8 到底好不好看？

"流量明星"的原罪

还是创作者的投机取巧？

仙侠片为啥拍不好

体量大版权复杂 改编难度高

仙侠电视剧更成功

从"仙剑奇侠传"火到"陈情令"

电影《诛仙I》票房高开低走，观众评分也一路下滑。理智分析不吹不黑，口碑和票房回落的“锅”都要由流量明星来背吗？咱们的国产仙侠片为啥拍不好？原著版权复杂，体量又大，改编难度很高。
       时光网特稿肖战李沁孟美岐主演的仙侠片《诛仙Ⅰ》，是中秋档讨论热度最高的电影，三天小长假斩获2.71亿拿下档期票房冠军。占据“流量明星”和仙侠电影“大IP”的两项红利，《诛仙Ⅰ》真的是一部令人满意的电影吗？粉丝和普通观众给出的答案不尽相同。



       从上映第二天起，《诛仙Ⅰ》的票房就呈现出“高台跳水”的走势，上映次日票房从1.7亿腰斩至8343万，第三天又减少一半仅收4345万，后面工作日的票房更是跌至单日不足2000万。和票房的逐日下跌相对应的，还有影片评分的一路下滑，或者说是趋于理性，截止9月19日，豆瓣评分从6.7分跌至5.3分，时光网网友则给出了基本相同的5.8分。

       

《诛仙I》男主角肖战今夏爆红

仙侠片拍不好，口碑和票房回落的“锅”真的都要由演员来背吗？

       国产仙侠电影为啥拍不好？原因很复杂。以电影《诛仙Ⅰ》来看，原著《诛仙》的群众基础很扎实，但这个IP的影视化改编之路折腾了10年，改编的电视剧《青云志》也争议不断。

     这样一个通过小说和游戏积累了大量粉丝的IP，没能在它的全盛时期，把忠实粉丝的热情转化到影视作品上。

       

《诛仙I》终极预告

原著《诛仙》原著体量太大，全书共八本合计150万字，电影要把三分之一的内容也就是50万字的小说，塞进100分钟的内容里，显然对导演和编剧来说难度颇高。

   《诛仙Ⅰ》的片名曾多次更改，片方本身对于拍不拍续集摇摆不定，导致电影像是下一部的“超长预告”。

    最近几年国产电影从武侠片逐渐式微，一年也难见几部，仙侠算是武侠片和奇幻片的杂交品种，武侠电影在市场都开始没落，何况是仙侠。

       相比而言，“仙侠”题材在国产电视剧领域比电影更成功。早先有胡歌领衔《仙剑奇侠传》珠玉在前，最近则每年都有一两部仙侠剧“霸屏”：2015年的《花千骨》、2016年的《青云志》（改编自《诛仙》原著）、2017年的《三生三世十里桃花》、2018年的《扶摇》；到2019年更是有《宸汐缘》、《招摇》《陈情令》轮番登场。

    看来， 仙侠小说的大体量更适合于改编电视剧，世界观也更容易展开和消化。

作者：老K、ruo、隐饮   编辑：隐饮

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 诛仙I 肖战 程小东 青云志

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