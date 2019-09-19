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扶贫题材电影《毛驴上树》今日上线

预告片曝光 《大江大河》演员出演农村干部

2019-09-19 17:39:38 来源：Mtime时光网

影片主要讲述了第一书记林大为两年任期内，经历的一系列冲突、矛盾和碰撞，用真诚、智慧、担当带领贫困山村党员群众同力同心、强村富民的感人故事。
      时光网讯 扶贫题材电影《毛驴上树》今日爱奇艺平台正式上线，影片预告片曝光。

      该片由青年导演史昂执导，改编自脱贫攻坚战中驻村第一书记的真实事迹，由王永泉王宏姜寒等实力派演员参演，分别饰演云蒙崮村老书记张仁义，人称“微笑书记”的第一书记林大为，热心肠的犟毛驴毛二贵。

      影片主要讲述了第一书记林大为两年任期内，经历的一系列冲突、矛盾和碰撞，用真诚、智慧、担当带领贫困山村党员群众同力同心、强村富民的感人故事。

      男主第一书记林大为由在《琅琊榜》、《大江大河》《欢乐颂》中有着惊喜表现的青年演员王宏饰演，过硬的演技和众多经典角色让其为广大观众所熟知，此次饰演第一书记也是他继《大江大河》之后再次挑战农村干部形象。

　　时值新中国成立70周年和决胜全面建成小康社会的重要节点，电影《毛驴上树》可谓是应时而生，其从第一书记的视角出发，以小见大地呈现出新中国脱贫攻坚的重大成就，反映了新农村的美好生活。据悉，该片由北京市广播电视局指导，北京市广播电视局与中共临沂市委组织部共同支持，奇树有鱼、精鹰传媒出品，天津影娱、项氏兄弟电影、风海兄弟文化、小鸡啄米影业、中广电影视文化、众乐乐影视、舞帝集团、大有文化等单位联合出品，奇树有鱼与山东影视制作股份有限公司联合策划。

   编辑：羊羊

关键词： 毛驴上树
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毛驴上树

毛驴上树 (2019)

0.0

导演：史昂

主演：王宏 姜寒

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王宏

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史昂

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