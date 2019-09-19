



影片主要讲述了第一书记林大为两年任期内，经历的一系列冲突、矛盾和碰撞，用真诚、智慧、担当带领贫困山村党员群众同力同心、强村富民的感人故事。





男主第一书记林大为由在《琅琊榜》、《大江大河》《欢乐颂》中有着惊喜表现的青年演员王宏饰演，过硬的演技和众多经典角色让其为广大观众所熟知，此次饰演第一书记也是他继《大江大河》之后再次挑战农村干部形象。