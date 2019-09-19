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时光晚报：杜琪峯辞去金马奖评审团主席

《杀人回忆》原案调查警长痛哭 唐嫣官宣怀孕

2019-09-19 19:50:38 来源：Mtime时光网

今天喜事多多！唐嫣官宣怀孕，李荣浩和杨丞琳承认领证。

过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。


01.史泰龙亮相《第一滴血5》首映





当地时间9月18日，《第一滴血5：最后的血》在美国纽约举办首映礼和影迷交流活动。当天史泰龙身穿皮夹克身形魁梧，和奥斯卡·贾恩那达等主演共同亮相，史泰龙握拳造型显得力量感十足，帕兹·维嘉一袭黑裙现身身材姣好。

该系列电影首部于1982年上映，如今已经年过七旬的史泰龙宝刀未老，还参与创作了这部新片的剧本。《第一滴血5》将于9月20日北美上映。

02.《蜘蛛侠：英雄远征》发布笑场镜头集锦视频




全球票房突破11.28亿美元的《蜘蛛侠：英雄远征》已在国内外正版数字上线，为宣传10月1日正式发行的蓝光碟，索尼发布一款笑场镜头集锦视频（时光网听译中字）。

汤姆·赫兰德面对雅各·巴塔伦忍不住打喷嚏，翻跟头没站稳拥抱杰克·吉伦哈尔的镜头让人捧腹。

03.李安《双子杀手》首批观众评价超正面



李安导演，威尔·史密斯玛丽·伊丽莎白·文斯蒂德克里夫·欧文等主演的动作片《双子杀手》即将于10月11日北美上映，10月18日中国上映。日前，《双子杀手》的第一批美国观众的评价曝光。整体来看，《双子杀手》获得的观众评价非常正面。3D格式下的动作场面受到非常多的称赞，威尔·史密斯的精彩表演也被大家津津乐道，特效制作的年轻版威尔·史密斯得到诸多好评。

04.迈克尔·B·乔丹新剧要给超级英雄当爹



《家有超能迪翁》正式预告

迈克尔·B·乔丹出演并制片的Netflix新剧《家有超能迪翁》曝光中字预告，他饰演一个发现自己有超级英雄能力小孩儿的爸爸，不过剧集刚开始的时候，他饰演的角色已经“死”了。该剧将于10月4日在Netflix首播。

4年前，刘德任（Dennis Liui）发布了漫画书《家有超能迪翁》，讲述了黑人单身母亲独自抚养儿子长大，结果发现儿子渐渐发展出了超能力的故事。一年后，刘德任把漫画改编成了短片，引起了迈克尔·B·乔丹的注意。他买下了《家有超能迪翁》的美剧改编权，并开发了这一部Netflix剧集。



01.杜琪峯请辞第56届金马奖评审团主席



金马影展官方宣布，原定担任第56届金马奖评审团主席的杜琪峯导演，现因与电影投资方的制作合约所限，请辞评审主席工作。而金马执委会和主席李安对杜琪峯导演的决定表示理解，本届评审团主席将由台湾导演王童接替。第56届金马奖入围名单将于10月1日公布，颁奖典礼将于11月23日举行。

据时光电影资料库显示杜琪峯导演的新片是由向佐和王可如主演的《吃货拳王》，有消息称该片可能会在今年11月内地上映。 

02.打怪兽！张杰献唱国产网游鼻祖《征途》



《征途》片尾曲MV（演唱：张杰）

由陈德森导演，郑保瑞监制，刘宪华、何润东、林辰涵、蒋璐霞、罗仲谦、胡明、施诗、许明虎主演，根据国内知名网游改编的动作冒险电影《征途》将于近期登陆全国院线。片方今天正式发布由张杰演唱的同名片尾曲MV。

电影《征途》讲述了清源村少年东一龙（刘宪华 饰）与楚家军武士楚魂（何润东 饰），为参加南赵国兵马大元帅竞技大赛而踏上征途，并在途中结识金刚小妹（林辰涵 饰），三人结伴一起完成各自使命的故事。



01.《杀人回忆》原案调查警长痛哭，坦言曾想亲手杀了罪犯



9月18日，《杀人回忆》原型凶手抓到了，系56岁在押男囚李春才。时任华城案搜查组组长的河升均，听到这一消息时与老同事激动痛哭。今年73岁的他感慨万千，坦言曾想“亲手杀了罪犯”。

河升均在《给杀人犯的一封信》中曾写道，“几个月不回家，在誓死要把你们抓住的念头下疯狂奔走，哪怕把妻儿的生日忘掉也能记得住你全部的犯罪日期和手法。可是这又能怎样呢？我始终没能逮捕你，对于晚辈和被害者遗族来说是一生的罪人。我打算搜捕你直至离任的那天。”


01.唐嫣官宣怀孕



今天（9月19日）唐嫣在微博发文官宣怀孕喜讯，随后罗晋转发配文“与大家分享我们的喜悦”。去年10月，二人举办婚礼，12月经纪人曾否认唐嫣怀孕，今年4月以来屡被传有孕但均未作出回应。如今终于官宣，恭喜！

02.章子怡晒中戏96级同学聚会合影




章子怡今天在微博上晒出了中央戏剧学院96级同学聚会的照片，照片当中，章子怡、秦海璐、梅婷、张彤、曾黎、陈明昊、李敏、田征​​​​老同学亲密合影。

同为96级中戏学生的还包括刘烨、袁泉、秦昊等著名演员，不过遗憾缺席。章子怡在微博中写道：“中戏部分同学聚会，1996年至今我们早已相识超过23载！满满的回忆，情谊无价！（缺席的同学都在忙，他们下次出现）”。

03.喜结连理！李荣浩和杨丞琳同时发结婚照



李荣浩杨丞琳确认结婚之后，两人在今天（9月19日）下午同步晒出了结婚证件照，两人一同写道：“祝福我们收到了 谢谢”。

李荣浩在今年7月11日向杨丞琳求婚成功，经过两个月，两人正式公布了结婚领证的消息，恭喜他俩喜结连理。



   编辑：SaSa

关键词： 时光晚报
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