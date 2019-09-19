今天喜事多多！唐嫣官宣怀孕，李荣浩和杨丞琳承认领证。



















河升均在《给杀人犯的一封信》中曾写道，“几个月不回家，在誓死要把你们抓住的念头下疯狂奔走，哪怕把妻儿的生日忘掉也能记得住你全部的犯罪日期和手法。可是这又能怎样呢？我始终没能逮捕你，对于晚辈和被害者遗族来说是一生的罪人。我打算搜捕你直至离任的那天。”





同为96级中戏学生的还包括刘烨、袁泉、秦昊等著名演员，不过遗憾缺席。章子怡在微博中写道：“中戏部分同学聚会，1996年至今我们早已相识超过23载！满满的回忆，情谊无价！（缺席的同学都在忙，他们下次出现）”。





03.喜结连理！李荣浩和杨丞琳同时发结婚照















李荣浩在今年7月11日向杨丞琳求婚成功，经过两个月，两人正式公布了结婚领证的消息，恭喜他俩喜结连理。







