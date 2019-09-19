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《杀人回忆》原案凶嫌全面否认指控

不排除多人参与连环杀人 原调查警官痛哭

2019-09-19 21:20:20 来源：Mtime时光网

关于《杀人回忆》原型案件的最新进展。


　　时光网讯 9月18日，根据韩国媒体报道，电影《杀人回忆》的原型嫌疑人终于找到。这部经典影片根据真实事件改编：1986年至1991年，在韩国京畿道华城郡发生了连续杀人案件。

《杀人回忆》预告片

　　1986年9月，一位70多岁的女性被杀害，一直到1991年4月，一位60多岁的女性遭性侵后被杀害，在这期间共发生了10起案件，但凶手一直没有找到。

　　直到最近，韩国国立科学搜查研究院从罪犯数据库中发现与案发现场相同的DNA，从而确定了犯人的具体身份。京畿南部地方警察厅最近在重新调查华城连锁杀人案时，发现了正在监狱服刑的A某是真凶的特定线索。

　　警方获取了案发现场证物中留在受害人内衣等处的DNA，并委托国立科学调查研究院进行DNA分析，发现了与DNA一致的嫌疑人特征。



　　目前警方指出这10起案件中，除了第8起案件凶犯另有他人外，A某很有可能是其余9起案件的真凶。不过最后一起案件的公诉时效已经超过了15年，或无法就华城杀人案给予其处罚。

　　但是今天韩国媒体爆料，被指认A某血型与在案发现场采集到的凶手血型不相符。警方此前一直对外宣称华城连续杀人案凶手是B型血，依据是第四次、第五次、第九次杀人案中采集到的凶手血液都是B型，而近日被警方指认为凶手的A某却是O型血。

　　警方回应，DNA一致就基本可以认定A某就是凶手，至于此前认定是B型血这一说法，目前还没有具体的出处，也有可能是受限于当时落后的检测方式而得到的错误结果。但因为血型偏差的问题，A某已经全面否认了指控。

　　警方还怀疑有多人参与了这次连环杀人案，除了主犯还有模仿犯，因此李春宰可能不是唯一的凶手。

　　其实A某因1994年对自己妻子的妹妹进行奸杀并弃尸，被判无期徒刑，已经在监狱里服刑了24年，也就是说，影片上映的时候，疑犯已经在监狱里了。



　　据悉，在获知凶手被抓到后，时任华城案搜查组组长的河升均，听到这一消息时与老同事激动痛哭。今年73岁的他感慨万千，坦言曾想“亲手杀了罪犯”。

　　河升均在《给杀人犯的一封信》中曾写道，“几个月不回家，在誓死要把你们抓住的念头下疯狂奔走，哪怕把妻儿的生日忘掉也能记得住你全部的犯罪日期和手法。可是这又能怎样呢？我始终没能逮捕你，对于晚辈和被害者遗族来说是一生的罪人。我打算搜捕你直至离任的那天。”

　　20年间河升均收集了无数证据和资料，但始终未能找到罪犯。如今的他已经退休。

   编辑：小时光

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 杀人回忆 凶手 最新进展
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杀人回忆

杀人回忆 (2003)

8.7

导演：奉俊昊

主演：宋康昊 金相庆

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