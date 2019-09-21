时光网特稿
在发生意外仅仅三周后，任达华
就宣布复出。他上月11日现身广州，为新电影《小Q》
做起宣传，如果不是手上还绑着绷带，那场流传于网络上的遇刺事件在他身上就像从未发生过。
没有一句抱怨，看不出一点惆怅，也没有大难过后看破红尘的诸多人生感慨，任达华看上去依旧年轻有活力。
这不免让人疑惑：入行40多年，拍了300多部影视作品，拿过金像影帝，婚姻美满，家庭幸福，况且也是一位64岁的“老前辈”了，何必还这么拼？
他的动力是什么？还想要得到什么？
采访中，任达华提到三个关键词：热爱演戏、坚持运动、一切向前看。一个行走演艺圈40年的老牌艺人的自我修养清晰起来。
从6岁那年爸爸带回家一台小黑白电视机开始，任达华就已爱上表演。十几岁的年纪，先是做模特、拍广告，之后像很多港星一样，进入无线艺员训练班，在海量的拍摄中摸索实践。
跑龙套是必经之路。70年代的港剧边拍边播，早上六七点开工，第二天凌晨四点收工，循环往复，拍戏更像是养家糊口的一个工具。
在市场红火的年代，任达华还是和徐锦江齐名的三级片男星，但江湖人称，两人虽然在大银幕上和美艳的女明星们翻云覆雨，却从不借机揩油。
后来他还演过数不清的警察、变态、黑帮大佬。直到被导演杜琪峯点石成金。在时光网上，任达华最受好评的三部电影中，除了令他荣膺影帝的《岁月神偷》
，其他两部《PTU》
、《黑社会》
都出自杜琪峯之手。
用现在的话说，几乎每一部戏任达华都去“体验生活”。
拍《岁月神偷》，花了三个星期跑去学做鞋，每天都跟上课一样；拍《文雀》
时，练了扒手的手艺“嘴含刀片”，讲话却仍神态自若；拍《天水围的夜与雾》
，一个星期后还是很难进入状态，他请了三周假再次回到天水围，找陌生人吃饭聊天，直到跟一个精神恍惚的男子闲谈过后，角色形象才逐渐清晰起来；这次拍电影《小Q》，他又去了盲人学校……
对新鲜事物，任达华从不抗拒。比如在家养伤期间，他每天都在看吴亦凡和陈伟霆跳舞的视频，被年轻人的满满活力吸引。
曾有人问任达华，总演警察烦不烦？他甚至用“这是对穿制服的警察内心世界的一种钻研”来回答，说每个年代的警察演法都不一样，如果把每个警察在不同时代、不同年龄、不同文化下的状态表现出来，怎么会是“重复”呢？
拍了300多部作品，其中不乏烂片，对此任达华很坦然，他说过：“对于角色，我从来不挑剔。就像吃饭，给我豆腐、鱼、鸡和白饭就行，千万不要给我鲍鱼或鱼翅。”
任达华是球迷，是明星足球队的守门员。他小时候踢边卫，有一次球队一直占优，守门员很无聊，他就说“我换你吧”，没想到后来对方踢得很好，而他认为自己也有了发挥的机会。
从那之后，任达华就一直做守门员，他说：“做人也是这个道理，不要介意做任何角色，不用和别人争。”
因为是复出之后跟内地媒体首次做专访，记者也试图打一点擦边球，问些不被主办方允许的“敏感问题”，任达华在一件事上尤其坚定：“无论发生什么困难，永远往前看，这是必须的，这个是人品。”