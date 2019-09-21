



没有一句抱怨，看不出一点惆怅，也没有大难过后看破红尘的诸多人生感慨，任达华看上去依旧年轻有活力。





这不免让人疑惑：入行40多年，拍了300多部影视作品，拿过金像影帝，婚姻美满，家庭幸福，况且也是一位64岁的“老前辈”了，何必还这么拼？





他的动力是什么？还想要得到什么？









采访中，任达华提到三个关键词：热爱演戏、坚持运动、一切向前看。一个行走演艺圈40年的老牌艺人的自我修养清晰起来。





从6岁那年爸爸带回家一台小黑白电视机开始，任达华就已爱上表演。十几岁的年纪，先是做模特、拍广告，之后像很多港星一样，进入无线艺员训练班，在海量的拍摄中摸索实践。





跑龙套是必经之路。70年代的港剧边拍边播，早上六七点开工，第二天凌晨四点收工，循环往复，拍戏更像是养家糊口的一个工具。





在市场红火的年代，任达华还是和徐锦江齐名的三级片男星，但江湖人称，两人虽然在大银幕上和美艳的女明星们翻云覆雨，却从不借机揩油。













用现在的话说，几乎每一部戏任达华都去“体验生活”。









对新鲜事物，任达华从不抗拒。比如在家养伤期间，他每天都在看吴亦凡和陈伟霆跳舞的视频，被年轻人的满满活力吸引。





曾有人问任达华，总演警察烦不烦？他甚至用“这是对穿制服的警察内心世界的一种钻研”来回答，说每个年代的警察演法都不一样，如果把每个警察在不同时代、不同年龄、不同文化下的状态表现出来，怎么会是“重复”呢？









拍了300多部作品，其中不乏烂片，对此任达华很坦然，他说过：“对于角色，我从来不挑剔。就像吃饭，给我豆腐、鱼、鸡和白饭就行，千万不要给我鲍鱼或鱼翅。”





任达华是球迷，是明星足球队的守门员。他小时候踢边卫，有一次球队一直占优，守门员很无聊，他就说“我换你吧”，没想到后来对方踢得很好，而他认为自己也有了发挥的机会。





从那之后，任达华就一直做守门员，他说：“做人也是这个道理，不要介意做任何角色，不用和别人争。”





因为是复出之后跟内地媒体首次做专访，记者也试图打一点擦边球，问些不被主办方允许的“敏感问题”，任达华在一件事上尤其坚定：“无论发生什么困难，永远往前看，这是必须的，这个是人品。”