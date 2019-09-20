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背景设置在19世纪，被形容为一部“成长”剧集，讲述她成长过程中的各种因社会、性别、家庭所带来的困扰。本剧已在翠贝卡电视节上优先播出首播集（美国时间9月14日），将在11月1日上线，是平台首批上线的原创作品之一。

03.“红色超人”动画首亮相

《超人：红色之子》动画版发布首张剧照，苏联超人亮相。该剧由刘山姆(《超人之死》《超人王朝》)执导，将于明年第一季发碟和登陆数字平台。

《超人：红色之子》源于这样一个设想：如果超人不是降落在美国小镇，而是前苏联乌克兰，长大成为了苏联领导人，胸前的S变成镰刀和锤子，他和世界会是怎样？作品对社会主义、资本主义、历史和人性的探讨相当有意思。

其他10月开画影片中，NRG初步预计李安《双子杀手》开画拿下2900万美元，略高于《少年派的奇幻漂流》2250万美元。

06.“小丑”杰昆·菲尼克斯主演新片确认

01.拼气场！“惊队”布丽拉尔森与巩俐同框

02.凯文·史派西性侵指控者之一忽然去世





而如今，原告方律师告诉史派西：他的客户“最近去世了”。具体细节未公开，有消息说是癌症。在原告死亡的情况下，他的继承人可以继续此案，但因原告生前在此案中是匿名，事态变得复杂：为证明起诉身份，他的继承人可能必须要说明死者身份，法官也可能不会那么倾向于保证死者的隐私。而且原告去世，代表已失去此事的最重要的证人。





今年7月，另一桩起诉史派西性侵的案件撤诉。此案中，他被告于2016年在楠塔基特岛某餐厅性侵一名18岁男子，而7月，原告不再和检察官合作后，检方宣布撤销针对史派西的指控。