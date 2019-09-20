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时光早报："生活大爆炸"谢耳朵艾米再合作

"小丑"开画有望创纪录 惊队&巩俐同框拼气场

2019-09-20 07:24:03 来源：Mtime时光网

新的一天，这些新闻不可错过~

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《生活大爆炸》后谢耳朵和艾米将合作新剧





《生活大爆炸》的“谢耳朵”吉姆·帕森斯和“艾米”马伊姆·拜力克又将合作，打造知名英国喜剧《米兰达》的美版，名为《卡拉》。继续讲述快乐又忧伤的傻大姐和逼婚妈妈的故事。拜力克将主演该剧并任执行制作人，帕森斯任执行制作人。

几大美剧公共台都在抢这个项目，最终FOX抢到，计划明年秋季档开播。由FOX和华纳兄弟电视部联合出品，英版主创兼主演米兰达·哈特等也担任执行制片，Darlene Hunt(《如果还有明天》)编剧。

02.Apple TV自制剧《狄金森》曝正式预告



《狄金森》正式预告

Apple TV+原创剧集《狄金森》曝光正式预告，“大黄蜂”女星海莉·斯坦菲尔德饰演著名诗人艾米丽·狄金森；她生前默默无闻，直至死后才获得关注并被认为是当时的诗人先驱。

背景设置在19世纪，被形容为一部“成长”剧集，讲述她成长过程中的各种因社会、性别、家庭所带来的困扰。本剧已在翠贝卡电视节上优先播出首播集（美国时间9月14日），将在11月1日上线，是平台首批上线的原创作品之一。

03.“红色超人”动画首亮相



《超人：红色之子》动画版发布首张剧照，苏联超人亮相。该剧由刘山姆(《超人之死》《超人王朝》)执导，将于明年第一季发碟和登陆数字平台。

《超人：红色之子》源于这样一个设想：如果超人不是降落在美国小镇，而是前苏联乌克兰，长大成为了苏联领导人，胸前的S变成镰刀和锤子，他和世界会是怎样？作品对社会主义、资本主义、历史和人性的探讨相当有意思。

04.布蕾克·莱弗利新作《节奏组》首发预告



布蕾克·莱弗利裘德·洛主演的《节奏组》发布首支预告片与海报。影片由瑞德·穆拉诺（《使女的故事》《现在只剩我们了》）执导，充满动作、"抓马"和复仇。

布蕾克饰演的是一个普通女人Stephanie Patrick，当她全家人都在空难中悲剧丧生后，她选择了踏上自我毁灭的道路。Stephanie发现这场空难并不是真正的事故，而是人为导致，她走入了黑暗、复杂的世界，为家人复仇，为自己寻找救赎。影片经过多次改档，目前定于明年1月31日北美公映，仅比《猛禽小队》早一周。

05.DC《小丑》开画首周预计拿下8千万美元票房




根据多家影视市场调研公司数据，DC《小丑》预计在开画首周（10月4-6日）拿下8000万美元左右票房。行业最权威公司NRG给出的数据是8200万美元，另外有公司预计7700万美元，还有一些的预估数字甚至超过8700万。

目前10月的开画记录拥有者是索尼超英片《毒液》，去年拿下8020万美元票房。《小丑》有望创造新的记录。



其他10月开画影片中，NRG初步预计李安《双子杀手》开画拿下2900万美元，略高于《少年派的奇幻漂流》2250万美元。

06.“小丑”杰昆·菲尼克斯主演新片确认



威尼斯大奖《小丑》主演杰昆·菲尼克斯将主演迈克·米尔斯《二十世纪女人》《初学者》）自编自导新片，具体细节暂未公布。


01.拼气场！“惊队”布丽拉尔森与巩俐同框




“惊奇队长”布丽·拉尔森与“巩皇”巩俐一同出席上海活动。惊队穿着玫红色礼服裙，巩俐则穿着黑色礼服，二人气场都非常强大。巩俐比惊队年纪大了二十多岁，但是丝毫感觉不出这样的年龄差。合影中惊队还偷瞄巩俐，表情十分可爱。

02.凯文·史派西性侵指控者之一忽然去世



一名匿名男按摩师去年9月指控凯文·史派西2016年对其进行性侵。今年5月，法官允许该案继续进行。一个月前，案件各方达成计划，细化案子中可能会有的发现，预计审讯期可能在7-11天之间。

而如今，原告方律师告诉史派西：他的客户“最近去世了”。具体细节未公开，有消息说是癌症。在原告死亡的情况下，他的继承人可以继续此案，但因原告生前在此案中是匿名，事态变得复杂：为证明起诉身份，他的继承人可能必须要说明死者身份，法官也可能不会那么倾向于保证死者的隐私。而且原告去世，代表已失去此事的最重要的证人。

今年7月，另一桩起诉史派西性侵的案件撤诉。此案中，他被告于2016年在楠塔基特岛某餐厅性侵一名18岁男子，而7月，原告不再和检察官合作后，检方宣布撤销针对史派西的指控。

   编辑：飒飒

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关键词： 时光早报
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