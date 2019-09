“S女神”布蕾克·莱弗利和裘德·洛主演的派拉蒙新片《节奏组》,预告片中充满了动作、抓马和复仇,颇有《谍影重重》的感觉。

预告的BGM是Sleigh Bells乐队 翻唱的“Where Did You Sleep Last Night”,这首歌最著名的翻唱版本来自1993年Nirvana的纽约不插电演唱会。

公映日期往后推了几次,派拉蒙终于为 布蕾克·莱弗利 裘德·洛 主演的 《节奏组》 ,发布了首支预告片与海报。影片由 瑞德·穆拉诺 《现在只剩我们了》 《使女的故事》 )执导,充满动作、抓马和复仇。