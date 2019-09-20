时光网讯
公映日期往后推了几次，派拉蒙终于为布蕾克·莱弗利
和裘德·洛
主演的《节奏组》
，发布了首支预告片与海报。影片由瑞德·穆拉诺
（《使女的故事》《现在只剩我们了》
）执导，充满动作、抓马和复仇。
预告的BGM是Sleigh Bells乐队 翻唱的“Where Did You Sleep Last Night”，这首歌最著名的翻唱版本来自1993年Nirvana的纽约不插电演唱会。
布蕾克饰演的是一个普通女人Stephanie Patrick，当她全家人都在空难中悲剧丧生后，她选择了踏上自我毁灭的道路。Stephanie发现这场空难并不是真正的事故，而是人为导致，她走入了黑暗、复杂的世界，为家人复仇，为自己寻找救赎。
新预告主要是为了营造紧张的气氛，没有给出更多角色或者故事方面的细节，我们看到了那种电影中常见的“复仇墙”，上面挂满了各种人的照片，说实话还做得挺细的。当女主角知道自己的家人是死于飞机上的一枚炸弹，她准备好复仇，因为“没什么可失去的了”。
她向裘花饰演的角色求助，他告诉她，“即使你成功了，也不值得”。她走入了充满伪装、枪战、追车和谋杀的世界中，为了“暴力地解决自己的心结”。当Stephanie遇到斯特尔林·K·布朗
饰演的角色，后者告诉她，“你比我想象的要更有人性”，而她则回应道，“说明我的伪装成功了。”
总体来说，这首支预告片有点儿《谍影重重》
的感觉，镜头晃晃晃，还有不少近身格斗的特写。《节奏组》改编自Mark Burnell
的原著同名小说，他也是本片编剧。Stephanie Patrick的故事可不止一本书，而是已经发展成了一系列，在慢慢走上大银幕。
由于布蕾克此前在片场上手部受伤，《节奏组》改了两次期，从今年2月22日挪到了11月22日，又改到了明年1月31日。不幸的是，这个日期只比《猛禽小队》
早一周，同为女性主演的动作电影，《节奏组》面临的压力不小。