预告的BGM是Sleigh Bells乐队 翻唱的“Where Did You Sleep Last Night”，这首歌最著名的翻唱版本来自1993年Nirvana的纽约不插电演唱会。

布蕾克饰演的是一个普通女人Stephanie Patrick，当她全家人都在空难中悲剧丧生后，她选择了踏上自我毁灭的道路。Stephanie发现这场空难并不是真正的事故，而是人为导致，她走入了黑暗、复杂的世界，为家人复仇，为自己寻找救赎。





海报 新预告主要是为了营造紧张的气氛，没有给出更多角色或者故事方面的细节，我们看到了那种电影中常见的“复仇墙”，上面挂满了各种人的照片，说实话还做得挺细的。当女主角知道自己的家人是死于飞机上的一枚炸弹，她准备好复仇，因为“没什么可失去的了”。











