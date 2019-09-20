电影《毛驴上树》秉持现实主义的创作态度，融入诙谐幽默的叙事手法，以鸡毛蒜皮的“乡里事”逗笑观众的同时，又用写实真切的笔触呈现了奋斗在脱贫攻坚战前线的第一书记的感人事迹。





预告片 《毛驴上树》围绕云蒙崮村老书记张仁义、第一书记林大为和热心肠的“犟毛驴”毛二贵展开。片中，第一书记林大为刚刚到任云蒙崮村便经历了一系列波折，而成天游手好闲的毛二贵更给他惹出了一大堆新麻烦——一个人称“微笑书记”的省派第一书记、一个外号“毛驴”人见人躲的农村二流子；一个发誓绝不落下一个贫困户，一个却扬言要吃一辈子救济饭……“微笑书记”与“毛驴”斗法过程中，邻里乡亲也纷纷卷入故事之中，共同上演了一出好戏。最终，林大为不仅把又懒又倔的“毛驴”举上了树，还用真诚和智慧成功帮助贫瘠的小山村走上致富大路，个中故事耐人寻味。





电影《毛驴上树》秉持现实主义的创作态度，融入诙谐幽默的叙事手法，以鸡毛蒜皮的“乡里事”逗笑观众的同时，又用写实真切的笔触呈现了奋斗在脱贫攻坚战前线的第一书记的感人事迹。作为扶贫题材的第一部网络电影，该片不仅具有相当的艺术水平和制作水准，更在思想传递和价值引领层面实现了主旋律题材的新突破。北京市广播电视局党组成员、副局长王志对该片予以了高度肯定，他表示，“《毛驴上树》是一部身到、心到、情到的网络电影佳作，为献礼新中国成立70周年网络文艺矩阵增添了一抹亮色”。





演员配置上，第一书记林大为的饰演者王宏曾出演《琅琊榜》《大江大河》《欢乐颂》，“毛驴”毛二贵的饰演者姜寒曾担纲《永不磨灭的番号》《马向阳下乡记》主演，而老书记张仁义则由老戏骨王永泉出演。





近日，国家广播电视总局、国务院扶贫办下发了《关于进一步做好广播电视和网络视听精准扶贫工作的通知》，强调广播电视和网络视听是宣传党和政府各项扶贫方针政策的重要载体，指出要紧紧围绕脱贫攻坚重点任务，发挥优势、主动作为，精准施策、尽锐出战，真扶贫、扶真贫，不断提高广播电视和网络视听扶贫工作实效。





本次仪式上，北京市广播电视局正式启动“讲好中国扶贫故事——北京网络视听节目创作计划”，在深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作重要论述的基础上，该计划旨在扶持一批优质影视公司和网络视频平台进行扶贫题材网络视听作品的创作，记录和呈现脱贫攻坚战的重要成果，献礼新中国成立70周年，献礼2020年这一伟大的全面脱贫年。





北京市广播电视局党组成员、副局长王志表示，“今天《毛驴上树》的成功播出为我们‘讲好中国扶贫故事——北京网络视听节目创作计划’开了个好头”。他希望首批10家机构能够发挥好引领带头作用，以匠心推出更多、更优质的网络视听精品力作，为讲好中国扶贫故事添砖加瓦，为打赢扶贫攻坚战贡献力量。

编辑：羊羊