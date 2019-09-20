《建国大业》里以唐国强为代表的“最强男团”集体回归《决胜时刻》，演绎“史上最到位”的开国领袖。





终极预告 预告中，国共谈判与北平“秘密行动”一明一暗，一静一动显示出这段历史不为人知的紧张一面。听戏“追星”、写诗做媒、学英语爱美食，预告中我们不仅看到了“高燃起来”的历史，也看到了“生动起来”的伟人。终极海报则展现了迎着曙光、走在红旗下的五位中共中央领导人，他们自信坚定地前行，寓意着中国共产党将领导中国人民走向最后的“决胜时刻”。









黄建新本来找张涵予来演李宗仁，他却自荐演绎“特务头目”毛人凤，而被他推荐来演李宗仁的濮存昕还为了角色特意去医院装了牙托。





编辑：羊羊