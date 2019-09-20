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献礼片《决胜时刻》曝终极预告&海报

唐国强张涵予飙演技 黄景瑜王丽坤革命爱情

2019-09-20 09:47:24 来源：Mtime时光网

《建国大业》里以唐国强为代表的“最强男团”集体回归《决胜时刻》，演绎“史上最到位”的开国领袖。
      时光网讯黄建新监制导演，宁海强共同导演的电影《决胜时刻》今日发布终极预告、终极海报。

终极预告

      预告中，国共谈判与北平“秘密行动”一明一暗，一静一动显示出这段历史不为人知的紧张一面。听戏“追星”、写诗做媒、学英语爱美食，预告中我们不仅看到了“高燃起来”的历史，也看到了“生动起来”的伟人。终极海报则展现了迎着曙光、走在红旗下的五位中共中央领导人，他们自信坚定地前行，寓意着中国共产党将领导中国人民走向最后的“决胜时刻”。

      《建国大业》里以唐国强为代表的“最强男团”集体回归《决胜时刻》，演绎“史上最到位”的开国领袖。唐国强演绎毛泽东23年，在被问到是否已经信手拈来时，仍然表示演绎这样的伟人需要用一生的时间。在《决胜时刻》中，另一个精彩看点是饰演毛人凤的张涵予、饰演李宗仁的濮存昕和唐国强等老戏骨的隔空飙戏。

      黄建新本来找张涵予来演李宗仁，他却自荐演绎“特务头目”毛人凤，而被他推荐来演李宗仁的濮存昕还为了角色特意去医院装了牙托。

      此次黄景瑜王丽坤等年轻演员的加入也产生了特别的化学效果，他们所饰演的警卫员、播音员是历史里的小人物，但也恰恰是小人物的故事让历史更加动人。这段警卫员与播音员的爱情，充满了属于那个年代的纯真，黄景瑜饰演的谈恋爱略显“笨拙”的警卫员，甚至需要毛主席亲自来牵线搭桥。

   编辑：羊羊

关键词： 决胜时刻
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