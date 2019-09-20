《犯罪现场》曝“火力全开”预告，由古天乐饰演的悍匪头目汪新元，火力全开对抗警方。





《犯罪现场》剧照-古天乐 今日，该片发布“火力全开”版预告，狂暴悍匪汪新元（古天乐 饰）火力全开，在闹市最繁华街道的珠宝店“激战”群警，被激怒的警方发誓一定要将汪新元绳之于法，对决一触即发。





在此次曝光的“火力全开”版预告中，由古天乐饰演的悍匪头目汪新元火力全开对抗警方。面对包围，汪新元将人质排成人墙挡在身前，肆意向束手无策的警方开火，闹市中繁华的街道瞬间被枪火点亮。





面对警方的全城搜捕以及兄弟们的相继遇害，重情重义的汪新元又铤而走险，接近警方，一场超燃的警匪对决一触即发。





《犯罪现场》剧照-姜皓文 电影《犯罪现场》讲述了心狠手辣的犯罪团伙头目汪新元（古天乐 饰）与同伙在一场珠宝店抢劫案中造成多人伤亡。两个月后，他的同党被人割喉谋杀，惨死屋内。以分赃不均陷入内斗为由，警察将汪新元列为头号嫌疑人。随着小警官林法梁（张继聪饰）深入调查，发现案件真相并不简单。





据悉，在拍摄珠宝行枪战戏时，剧组甚至在闹市最繁华的街道进行封街拍摄。这样力求真实的枪战、爆炸场面，不仅带给观众们紧张刺激的观感，更让观众能有身临其境的感觉。虽然这样的拍摄给影片带来巨大的挑战，但也使本片呈现出和近年同类型影片完全不同的视觉效果。





犯罪警匪力作《犯罪现场》将于10月12日全国上映。



























