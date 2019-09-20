电影《攀登者》吴京版人物预告发布。戏里，攀登队长方五洲，肩抗使命，冲在登峰一线。戏外，吴京戴夹板拍戏，拄拐杖、夹固定板，危险动作一遍遍重来。





吴京带伤上阵拍摄动作戏 章子怡点赞笑称大男孩





此次电影《攀登者》的拍摄过程中，有大量的“攀爬”“跑”“跪”“跳”等动作戏份，对于队长吴京的动作要求更是极为严格。此次吴京在进组之前就面临严重的腿伤问题，大量的动作戏份也意味着对于腿伤的二次加重。但他对于所有动作仍然坚持亲自完成，吴京笑称：“与章子怡在铁轨上走的那场戏，细心的观众可能会发现我的腿是一条粗一条细的，因为一条腿绑了夹板。”对于拍戏如此拼命他也曾经表示：“珍惜每一次表演机会，希望尽量做到最好。





除了动作戏份之外，吴京和章子怡这对搭档也是二度联手，对于此次两人的情感戏份，导演李仁港坦言很满意：“我有感受到他的投入，非常真情实感。”而问到对于这个搭档的评价，章子怡笑称吴京是个大男孩，并表示：“他很有热情，并且会感染到我。”





攀登者联盟冲顶中国高度 国民免检阵容国庆最期待





此次电影《攀登者》的演员阵容可谓实力超强，不仅拥有吴京、章子怡、王景春、成龙组成的“三帝一后”，还有张译、井柏然、胡歌等演技与人气兼备的优秀演员加入其中，被观众誉为“国民免检阵容”。





片中吴京不仅与章子怡合作浪漫情感戏，还与张译饰演的曲松林上演了一段纠葛曲折的生死兄弟情，吴京表示这部戏可以结交张译这个新朋友是最开心的一件事儿：“我们经常聊戏聊到夜里两三点，都把自己最真实的情感投入到了角色中。”张译则坦言：“他真的特别认真，你能看到他对每一个动作每一个细节都自我要求特别高。”饰演徐缨的章子怡对于片中与方五洲两人的情感关系也分析道：“爱情是我们登山的动力，而不是阻力。片中他们通过攀登珠峰也让存在两人之间的‘那座山’消失了。”





作为影片的灵魂人物、两次冲顶珠峰的队长，戏中吴京饰演的方五洲也成为井柏然、胡歌等饰演的“二代攀登者”们的精神导师，他在片场认真的敬业态度也让同剧组的演员纷纷表示钦佩：“戏内是导师，戏外也是，他给我们树立了一个榜样。”





随着国庆档的临近，《攀登者》自9月9日开启史上“最高海拔”预售后，影片预售总票房突破近4000万。





电影《攀登者》由徐克、曾佩珊监制，李仁港编剧兼导演，阿来编剧，吴京、章子怡、张译、井柏然、胡歌、王景春、何琳、陈龙、刘小锋、曲尼次仁、拉旺罗布、多布杰领衔主演，成龙友情出演，上海电影（集团）有限公司出品，上海电影股份有限公司发行。影片将于9月30日国庆档公映，现已开启全国预售。



