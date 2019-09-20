影片七大剧组主创结合七件“新中国国史见证物”，逐一讲述每个故事深情承载的全民时代记忆，同时还分享了创作背后的经历与感触。





9月19日，距离影片正式上映还有11天，片方在国家图书馆隆重举行了“汇浪成海——电影《我和我的祖国》全阵容盛典”。影片七大剧组主创结合七件“新中国国史见证物”，逐一讲述每个故事深情承载的全民时代记忆，同时还分享了创作背后的经历与感触。盛典最后，所有主创齐聚动情齐唱《我和我的祖国》，用歌声深情告白。





导演管虎执导的《前夜》中的演员黄渤、欧豪、耿乐、梁静、王天辰以自己饰演的角色介绍了在开国大典背后那些默默保障新中国第一面国旗升起的普通人。梁静现场更爆料，剧组所有演员都是零片酬出演。





张译、任素汐、张嘉译讲述了“两弹元勋”邓稼先“舍小家报国家”的感人故事。在《相遇》中饰演原子弹科研工作者的张译，则专门向导演张一白申请了十天时间减肥，每天只吃黄瓜，瘦了15斤。他说：“因为角色过程中有一些变化，我和导演都希望这个角色在呈现上可以不一样。”





作为《夺冠》的导演，徐峥将自己的女排记忆融入电影中，当时十二岁的他经历了中国女排首次奥运夺冠的时刻，成为了这段历史的见证人。女排夺冠的时候吴京正好十岁，他坦言：“我已经练了四年武术，也获得了一些奖牌，但是当看到女排夺冠的时候，自己的心里也会十分振奋，觉得能为祖国荣誉而战，是一件无限光荣的事情。”





薛晓路执导的《回归》中，杜江、朱一龙、惠英红、任达华、高亚麟、王道铁六位主演齐聚舞台，一一报籍贯，齐声共喊“我们都是中国人”，将全场气氛推向高潮。现场，惠英红和任达华分享了关于香港回归的个人记忆，惠英红真情流露，“香港回归的时候，我终于知道自己有国家了，可以大声告诉所有人，我是中国人。”任达华也补充道，“我出生在警察世家，父亲和哥哥都是警察，1997年香港回归那天，每一个普通的警察、普通的市民都是用分秒不差来形容自己期盼准时回归的急迫心情。”





葛优手持奥运火炬亮相，与《北京你好》导演宁浩，主演王东、龚蓓苾、马书良妙语连珠，幽默讲述自己与北京奥运会的渊源——他不仅在《北京你好》中饰演出租车司机，更是2008年北京奥运会的火炬手。现场，葛优还打趣告诉想当冬奥会火炬手的王东：“想当火炬手首先要坐等奥运组委会的电话”。





在陈凯歌执导的《白昼流星》中，刘昊然和陈飞宇的形象一经曝光，便被网友们称为“土味兄弟”，连主持人康辉也直呼：“电影里刚看见你们出场的时候没认出来。”而三位主创陈凯歌、陈飞宇、田壮壮在分享幕后拍摄故事的时候都用自己的亲身经历表达了对土地的情怀。





导演文牧野拍摄的《护航》，讲述了2015年9月3日天安门阅兵，以及2017年7月30日朱日和阅兵的历史事件背后，空军歼10梯队中，为保障任务完成的备飞女飞行员的故事。宋佳在现场讲述了自己体验离心机的感受，并分享了万里挑一的中国女飞行员日夜不断高强度训练的一面。文牧野表示，当年的历史瞬间，给他留下了十分深刻的印象，为努力贴近这些可敬又可爱的人物，主创团队做了大量的幕后工作，以求重燃观众的记忆，不负大家的期待。





电影《我和我的祖国将于9月30日上午9点正式登陆全国院线，并在10月1日开启海外同步上映。届时，将登陆美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、欧洲、非洲、亚洲及中东地区等近40个国家的电影院线。电影还将于9月30日举行海外10城联动首映活动，与海外同胞们共同庆祝新中国成立70周年。

编辑：羊羊