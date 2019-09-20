《雪人奇缘》日前发布“有爱同行”终极预告及海报，张子枫、陈飞宇、万茜、蔡明为影片配音，影片将于9月27日在北美上映，10月1日全国上映。





影片讲述了来自繁华城市的小艺意外在屋顶发现传说中的雪人大毛，决定与小伙伴阿俊、鹏鹏一起横穿祖国3000公里护送雪人大毛回到家乡珠穆朗玛峰的故事。此次发布的“有爱同行”终极预告展现了他们惊险刺激的冒险旅程，一路上既有油菜花海“冲浪”、乘坐锦鲤云遨游的神奇欢乐时光，更有魔力雪人大毛与小伙伴们有爱的互动分分钟萌倒观众。





同期发布的终极海报则直观呈现了雪人大毛的回家路，它与小艺等人的身后，油菜花田、乐山大佛、珠穆朗玛峰等景观向远方延伸，既构成了雪人大毛回家的惊喜旅程，也代表了少女小艺感悟亲情的“回家”心路。





































