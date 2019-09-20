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动画电影《雪人奇缘》
日前发布“有爱同行”终极预告及海报，揭晓了三位中国少年与魔力雪人大毛更多的奇妙冒险经历之余，更进一步传达出成长和家庭主题。值得一提的是，张子枫
、陈飞宇
、万茜
、蔡明
呈现的精彩声音表演，令无数网友惊喜不已，并对他们在电影中的整体表现充满期待。影片将于9月27日在北美上映，10月1日全国上映。
影片讲述了来自繁华城市的小艺意外在屋顶发现传说中的雪人大毛，决定与小伙伴阿俊、鹏鹏一起横穿祖国3000公里护送雪人大毛回到家乡珠穆朗玛峰的故事。此次发布的“有爱同行”终极预告展现了他们惊险刺激的冒险旅程，一路上既有油菜花海“冲浪”、乘坐锦鲤云遨游的神奇欢乐时光，更有魔力雪人大毛与小伙伴们有爱的互动分分钟萌倒观众。
同期发布的终极海报则直观呈现了雪人大毛的回家路，它与小艺等人的身后，油菜花田、乐山大佛、珠穆朗玛峰等景观向远方延伸，既构成了雪人大毛回家的惊喜旅程，也代表了少女小艺感悟亲情的“回家”心路。
动画电影《雪人奇缘》
汇聚了众多全球顶级的动画精英，更罕见地由三位女性电影人主导制作。导演及编剧吉尔·卡尔顿（Jill Culton）、美国梦工场动画的王牌制作人苏珊妮·伯尔基（Suzanne Buirgy），以及东方梦工厂的首席创意官兼制片人周珮铃（Peilin Chou）强强联手，为影片注入了刚柔并济的特质，也带来了真实生动令人耳目一新的主人公小艺的形象。