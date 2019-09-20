《终结者：黑暗命运》两位主角阿诺·施瓦辛格和加布里埃尔·鲁纳。两人黑衣黑裤，面戴墨镜，跨骑哈雷摩托，型帅爆表，这一身经典LOOK也正是致敬施瓦辛格本人的经典科幻IP《终结者》系列。









终结者大战恶灵骑士 酷帅造型致敬影史经典





老牌型男，不败神话，阿诺·施瓦辛格是时尚杂志的老朋友了，他的魔鬼筋肉人身材一直是镜头下的宠儿，也是健身房里永远最醒目的招牌。此次大片拍摄，他还找来了与自己最新合作的小老弟加布里埃尔·鲁纳。













封面图片上，两人黑衣黑裤，加布里埃尔双手插袋挺拔的站在前侧，施瓦辛格面露欣慰双手搭在他的肩膀上。加布里埃尔T恤上印的正是1984《终结者》里施瓦辛格的经典造型，二人此次同框出镜，既是致敬，似乎也有着传承的意味。





在内页写真里，两人时而骑着哈雷机车，时而戴着墨镜扮酷，燃烧的油桶好似弥漫的硝烟，满满的经典《终结者》气息，这新老两位终结者把作品的硬朗风格硬核气质演绎的淋漓尽致。









不老男神重回战场 超级新星再燃热血





从1984《终结者》中阴魂不散的冷酷杀人机器，到1991《终结者2：审判日》中力挽狂澜的超级守护者，施瓦辛格饰演的T-800终结者机器人每次出现在银幕上都能让影迷热血沸腾。手持重型机枪一言不合就是干，仿佛不知疲惫的他，以爆炸力十足的硬核作风颠覆了《星球大战》等科幻片给予机器人的定义，血肉之躯和钢铁骨骼的完美结合，恍若人类和金属机械的命运交锋。









转眼2019的“终结者系列”最新正统续作《终结者：黑暗命运》（暂译）中，加布里埃尔·鲁纳接过了前辈的火炬，饰演全新升级的反派终结者Rev-9。机器人Rev-9同样有着俊朗的人类外形，但是内核全新升级，战斗力更加“变态”和恐怖，他的机型是具有金属骨骼的T-800和具有液化能力的T-1000混合版，钛金属内骨骼更轻更强。以黑色碳纤维为外表，同时拥有T-1000的液态变形特性，身体被切成几段都能分分钟满血再战。甚至在肌肤烧毁后还能骨肉分身进化成两个金属实体，抗揍程度“令人发指”。





中文正式版预告片 作为《终结者》系列原汁原味的正统续作，电影《终结者：黑暗命运》（暂译）中，詹姆斯·卡梅隆收回创作版权，为剧情重新掌舵。他想到的第一件事就是召回老伙计，阿诺·施瓦辛格和琳达·汉密尔顿重回战场，终结者系列黄金三人组再度合体，既是对经典的致敬，也是为铁粉们一偿夙愿。





影片不仅对人类的未来和命运发出拷问，也会奉献更多更热血的战斗场面，运输机追击、推土车公路战不一而足，“不败神话”施瓦辛格虽然须发渐白，但战力更强，加布里埃尔初生牛犊身手更矫健，有他们坐镇的动作场面，保证让了解和不了解《终结者》的观众都能大呼过瘾，燃烧肾上腺素。





科幻动作电影《终结者：黑暗命运》（暂译）由腾讯影业、Skydance Media、派拉蒙影业、二十世纪福斯公司出品。詹姆斯·卡梅隆担任制片人及编剧，蒂姆·米勒执导。琳达·汉密尔顿、阿诺·施瓦辛格经典回归，麦肯兹·戴维斯（《黑镜》）、娜塔利娅·雷耶斯（《候鸟》）、加布里埃尔·鲁纳（《神盾局特工》）主演，影片将于2019年11月1日北美公映。

编辑：Joker