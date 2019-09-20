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《贝肯熊2：金牌特工》定档20年元旦

贝肯熊呆萌回归笑点满满 定档海报首曝光

2019-09-20 11:26:36 来源：Mtime时光网

《贝肯熊2：金牌特工》宣布定档2020年1月1日，本片将延续《贝肯熊》系列的一贯轻松诙谐的喜剧风格，再次开启特工熊贝肯“笑果十足”的冒险征程。
     

《贝肯熊2 金牌特工》定档海报

时光网讯 3D动画电影《贝肯熊2：金牌特工》于今日发布定档海报，正式宣布定档2020年1月1日，与全国观众一起喜迎新年。

      贝肯熊诞生至今已有17年，2002年，《贝肯熊》首部动画剧集上线，凭借其天马行空的故事和无厘头的搞笑风格迅速席卷全球，冲出亚洲走进美国、英国、法国、德国、意大利、西班牙等50多个国家，网络点击量累计突破100亿，收获了全球观众的喜爱。2017年《贝肯熊》大电影《倒霉特工熊》在中国诞生，最终内地票房达到1.26亿元，成为第三个票房过亿的国产动画IP。

      如今，《贝肯熊》系列第二部大电影《贝肯熊2：金牌特工》重磅归来，正式定档2020年元旦，本片将延续《贝肯熊》系列的一贯特点，以轻松诙谐的喜剧风格为主，再次开启特工熊贝肯“笑果十足”的冒险征程。

       在本次发布的海报中，贝肯熊身着帅气的特工服华丽亮相，脚踩飞弹，站立不稳，神情十分窘迫。画面中贝肯熊墨镜被甩飞，特工服破损，一身软肉的他与大众心中高冷干练的特工形象反差巨大，透露出浓浓的喜剧质感！

      《贝肯熊2：金牌特工》将继承《贝肯熊》系列的喜剧基因，影片讲述了特工熊贝肯意外遗失了超级芯片，变回普通北极熊，为了成就自己的特工梦，他踏上了寻找芯片的冒险之旅。在此过程中遇到了许多性格各异的可爱伙伴，引发了一系列令人捧腹大笑的乌龙事件，同时也在与伙伴们的相处中领悟了友谊与成长的真谛。

      电影《贝肯熊2：金牌特工》由奥飞影业出品将于2020年1月1日上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 贝肯熊2：金牌特工
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贝肯熊2：金牌特工 (2020)

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