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“小丑”有三个，《小丑》中是哪一个？

《小丑》与DC电影宇宙关系大猜想

2019-09-20 15:09:16 来源：Mtime时光网

托德·菲利普斯的《小丑》将如何改编原版漫画中的人物角色？这是否会对现有DC电影宇宙的格局产生影响？是否就此衍生出新的——DC黑标电影系列？
      时光网讯 当年的奥奖得主杰瑞德·莱托在《自杀小队》中出演小丑这一角色时，大家都以为他会是唯一一位能在DC电影中继续扮演小丑角色的人，由托德·菲利普斯导演、杰昆·菲尼克斯饰演男一号的《小丑》或将改变这一格局。

      虽然《自杀小队》收获了7.46亿美元的票房，但是评论家和众粉丝们仍觉得杰瑞德·莱托对小丑这个角色诠释的不够好，对此争议很大。最终，在即将开拍的《自杀小队2》或衍生剧《猛禽小队》中，他的角色被取消了。

      让人意外的是，华纳兄弟很快宣布要推出一部低成本的小丑原创电影，创作灵感来自马丁·斯科塞斯的《出租车司机》和《喜剧之王》这类电影。该剧由托德·菲利普斯导演，布莱德利·库珀担任制作人，杰昆·菲尼克斯和罗伯特·德尼罗联袂主演。这部《小丑》将是一个原创的故事，并不是沿着DC电影宇宙现有的故事继续，而是推出名为“DC黑标”的电影。这些电影是在DC漫画电影的基础上创作的，跟DC电影宇宙没什么关系。它们更加黑暗、运用更具有探索实验性质的拍摄元素，同样也有DC系列漫画的印记，只不过是在“另一个世界”中。

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      菲利普斯甚至在公开场合说过这样的话：“我们没遵循DC漫画的内容，这一点肯定会让人们发狂。小丑这种家伙可能来自哪里？我们就是按照自己的想法写的。对我来说这很有意思。我们不是在为小丑而拍小丑，而是在讲述一个人是如何成为小丑的。这是关于小丑这个人的故事。”在电影《小丑》中，杰昆·菲尼克斯饰演Arthur Fleck。这个名字在漫画中从未出现，但在电影中最终却成了蝙蝠侠的死敌。事实上，在DC漫画中，小丑的真名从未出现过。小丑最接近于他真实本人出现过的一次是在“致命玩笑”的故事中，在这个故事里小丑被描述为一个苦苦挣扎的单口喜剧演员。菲尼克斯饰演的这个版本的小丑同样是一位单口喜剧演员，但最终除了他也变成了小丑之外，似乎这两个版本的小丑没别的相似之处了。

       《小丑》是一部独立电影。其实DC漫画中有一条故事主线，可以把所有不同版本的小丑电影串联在一起，但必须DC和华纳愿意这么干才行。漫画中，在达克·赛德战争后，蝙蝠侠问莫比乌斯之椅，小丑的真名到底是什么。出乎蝙蝠侠的意料，原来一直以来小丑竟然有三个不同的人。不仅如此，这些年来一直跟蝙蝠侠作斗争的小丑也并不都是同一人。



      DC漫画家戈夫·约翰斯透露过，这三个小丑分别是：第一个小丑原来是个贼，第二个白银时代的小丑原来是个“犯罪王子”，第三个也就是现在的小丑原来是一个反社会人格的杀人狂。这些内容很容易就能设置在《小丑》的电影剧情中，而且确实也有些故事线索指向了这一点。

      《小丑》的故事情节设定发生在80年代，Thomas Wayne还活着，Bruce那时才十岁。如果这里说的Bruce是本·阿弗莱克演的那个版本的蝙蝠侠，或者是罗伯特·帕丁森演的即将上映的那部作品中的蝙蝠侠的话，那么在哥谭市跟蝙蝠侠大战的小丑就得有60或者70岁高龄了。

      而且更有可能的是，菲尼克斯是第一代小丑，那么他未来就会是激发杰瑞德·莱托也变成小丑的那个人。这跟电视剧《哥谭》中卡梅隆·莫纳汉饰演的Jeremiah Valeska这个人物角色做的事是一样的。

      如果按照这个思路继续下去，他们也可以同样用“三个小丑”的路子，将荧幕上所有的人物版本相互搭配起来，特别是杰克·尼科尔森和希斯·莱杰在《蝙蝠侠》和《蝙蝠侠：黑暗骑士》中扮演的人物。

      喜欢蝙蝠侠的新手影迷们有个共同的困惑，那就是他们认为是小丑杀死了Bruce Wayne的父母，但是在漫画中这是从未发生过的事情。这是因为，在蒂姆·波顿拍的《蝙蝠侠》电影（杰克·尼科尔森饰演的那版）中，Jack Napier在变成小丑之前就杀死了Bruce Wayne的父母，但这是为了那部电影而设定的情节。这里非常重要也是需要引起注意的一点是，希斯·莱杰和瑞德·莱托演的版本中没有小丑这个人物的原创故事，也没有透露过小丑的真名。

      虽然菲利普斯最终很可能在《小丑》中运用“三个小丑”的故事线，但这部电影跟蒂姆·波顿和克里斯托弗·诺兰拍的电影结合起来的可能性是微乎其微了。让杰昆·菲尼克斯变成激发杰瑞德·莱托也成为小丑的角色，这一点在现在看来也有点不太可能了。但是，马特·里夫斯导演的《蝙蝠侠》会发生在现有DC电影宇宙中的哪个时间点上，又或者是否会作为其延续性的一部分，现在都还不确定。就算杰昆·菲尼克斯本人可能会出现在电影中，尽管是作为这个角色的大龄版本，我们也很难排除他就是那部电影中坏人形象的灵感来源。



      目前，《小丑》被冠以独立电影的称谓，而且是新“DC黑标”电影的一部分。不过，托德·菲利普斯近期就续集的可能性发表了一些看法，但前提是第一部的表现令人满意。

      “我愿意跟杰昆·菲尼克斯在一块，我俩干什么都行，而且随时哪天都行。”导演托德·菲利普斯说到。“如果他也愿意，而且人们都还喜欢这部电影，还有如果华纳来找我们说‘知道么，如果你们能再想出点别的什么……’我有种感觉，我们在一起能想出很妙的点子来。”所以，即使菲尼克斯演的小丑可能不会在其他DC电影里出现，这部作品仍有出续集的可能。

作者：Jami Philbrick   编辑：羊羊

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关键词： 小丑 杰昆·菲尼克斯 JamiPhilbrick
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