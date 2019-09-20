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动画《你好霸王龙》先导海报&海报双发

坂本龙一担任音乐导演 宫西达也作品改编

2019-09-20 15:08:44 来源：Mtime时光网

动画《你好霸王龙》先导海报&海报同时发布，电影由绘本大师宫西达也的“霸王龙”系列绘本改编，坂本龙一担任音乐导演，即将于10月5日至7日国庆期间开启超前点映。
       

《你好霸王龙》概念海报

时光网讯 近日，由超人气绘本大师宫西达也作品改编，静野孔文担任总监制、总导演，林珍钊执导，坂本龙一担任音乐导演的动画电影《你好霸王龙》发布了先导海报以及先导预告，正式宣布定档10月19日全国上映，并于10月5日至10月7日国庆期间面向所有观众开启超前点映。

       电影《你好霸王龙》由超人气绘本大师宫西达也的“霸王龙”系列绘本改编，该绘本故事全球销量超过1000万册，孩子们亲切地称呼宫西达为“恐龙爸爸”。此前，由绘本改编的动画电影《你看起来好像很好吃》霸榜豆瓣高分榜，时至今日仍令不少网友回味无穷。

       即将于10月5日至7日国庆期间开启超前点映的电影《你好霸王龙》，作为《你看起来好像很好吃》的系列片，集结了王牌主创阵容。影片由知名动画导演静野孔文担纲总监制、总导演，他曾制作完成多部《名侦探柯南》以及《哥斯拉》剧场版系列电影，在全球累计斩获超20亿元票房。

      导演林珍钊也同样是新锐导演的代表人物，两位导演的联手，势必为观众带来非凡感受。更值得一提的是，影片邀请到奥斯卡获奖音乐大师坂本龙一重磅加盟，为影片量身定制配乐，清新纯真的画风搭配感染力十足的音乐，瞬间将观众带入充满想象力的恐龙世界。 



      电影《你好霸王龙》将故事设定在即将到来的冰河时期，讲述了不吃肉的霸王龙哈特遇上不敢飞的翼龙少女小樱，误打误撞一同踏上寻找绿洲的冒险之旅，并在这段旅程中突破自我的故事。 

      据悉，动画电影《你好霸王龙》于10月19日全国上映。



   编辑：隐饮

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关键词： 你好霸王龙
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