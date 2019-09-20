动画《你好霸王龙》先导海报&海报同时发布，电影由绘本大师宫西达也的“霸王龙”系列绘本改编，坂本龙一担任音乐导演，即将于10月5日至7日国庆期间开启超前点映。









即将于10月5日至7日国庆期间开启超前点映的电影《你好霸王龙》，作为《你看起来好像很好吃》的系列片，集结了王牌主创阵容。影片由知名动画导演静野孔文担纲总监制、总导演，他曾制作完成多部《名侦探柯南》以及《哥斯拉》剧场版系列电影，在全球累计斩获超20亿元票房。





导演林珍钊也同样是新锐导演的代表人物，两位导演的联手，势必为观众带来非凡感受。更值得一提的是，影片邀请到奥斯卡获奖音乐大师坂本龙一重磅加盟，为影片量身定制配乐，清新纯真的画风搭配感染力十足的音乐，瞬间将观众带入充满想象力的恐龙世界。











电影《你好霸王龙》将故事设定在即将到来的冰河时期，讲述了不吃肉的霸王龙哈特遇上不敢飞的翼龙少女小樱，误打误撞一同踏上寻找绿洲的冒险之旅，并在这段旅程中突破自我的故事。





据悉，动画电影《你好霸王龙》于10月19日全国上映。









