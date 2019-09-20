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高燃！漫威"无限传奇"宇宙官方预告曝光

11年23部MCU电影终极集结 或将发行套装碟

2019-09-20 16:38:57 来源：Mtime时光网

今年SDCC漫威曾放映过一支“无限传奇”宇宙的官方预告。今天该预告终于在网上公开曝光，伴随着钢铁侠的独白，23部MCU电影的片段接连出现，勾起影迷无数回忆。
　　时光网讯 《钢铁侠》《雷神》《美国队长》《复仇者联盟4》《蜘蛛侠：英雄远征》，漫威影业将他们历时11年打造的23部超级英雄电影合称为“无限传奇”宇宙。

　　2019年的圣地亚哥漫展上，漫威曾经为粉丝们放映过一支“无限传奇”宇宙的官方预告。今天该预告终于在网上公开曝光，伴随着钢铁侠的独白，23部MCU电影的片段接连出现，勾起影迷无数回忆。

　　MCU的23部电影在全球市场总共收割了226亿美元的惊人票房。漫威影业主席凯文·费奇曾经多次提到会出一套“无限传奇”宇宙影碟套装，这支预告也被很多粉丝认为是套碟即将问世的预兆。



   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 漫威 复仇者联盟4 MCU 预告
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