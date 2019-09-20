











MCU的23部电影在全球市场总共收割了226亿美元的惊人票房。漫威影业主席凯文·费奇曾经多次提到会出一套“无限传奇”宇宙影碟套装，这支预告也被很多粉丝认为是套碟即将问世的预兆。

2019年的圣地亚哥漫展上，漫威曾经为粉丝们放映过一支“无限传奇”宇宙的官方预告。今天该预告终于在网上公开曝光，伴随着钢铁侠的独白，23部MCU电影的片段接连出现，勾起影迷无数回忆。