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"杀人回忆"韩国网络电视收视暴增255倍

上映16年已成"免费电影" 电视台被质疑消费伤痛

2019-09-20 18:13:38 来源：Mtime时光网

据韩国付费电视行业排名首位的KT数据显示，相比17日，《杀人回忆》19日的VOD收视次数暴涨255倍。

《杀人回忆》2003年在韩国上映

　　时光网讯 韩国电影《杀人回忆》的凶犯原型嫌疑人18日被报道时隔33年终于归案，瞬间将这部2003年上映影片的热度重新推向顶点。据韩国付费电视行业排名首位的KT数据显示，相比17日，《杀人回忆》19日的VOD收视次数暴涨255倍。

　　而其他频道也出现了相同的情况，SKbroadband内部人士透露：“以17日为基准，18日《杀人回忆》的观看次数增加了6.5倍，19日更是激增至50倍。”同样以17日为基准，LG uplus18日《杀人回忆》的观看次数也增长了约70倍。“

　　但即便观看量暴增，也并不代表收益会大副增长。《杀人回忆》上映已经16年了，目前在各大网络电视平台都已开放为“免费电影”。

　　某通信公司管理者表示，虽然他们意识到了相关电影观看量暴增，“但考虑到受害者遗属，并没有进行特别宣传的计划”。

　　而除了网络电影，各大电视台也出台的紧急举措：OCN在20日晚间零点20分播放了《杀人回忆》；tvN当天上午10点开始连续播出了电视剧《信号》的13-16集……

《杀人回忆》预告片

　　对于各大电视台集中消费这一事件的做法，在社交平台上也出现了质疑的声音，认为有过分消费伤痛之嫌。

　　由奉俊昊执导、宋康昊主演的电影《杀人回忆》，根据1986年至1991年期间发生在韩国京畿道华城郡的连续杀人案改编，当时一共有十名女性在六年间先后被杀害，就在《杀人回忆》上映3年后的2006年4月2日，最后一起案件的公诉时效过期，凶手仍未能归案。

      直到最近，韩国国立科学搜查研究院从罪犯数据库中发现与案发现场相同的DNA，从而确定了犯人的具体身份。该片于2003年在韩国上映，动员525万观影人次。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 杀人回忆 网络电视
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导演：奉俊昊

主演：宋康昊 金相庆

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