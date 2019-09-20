据韩国付费电视行业排名首位的KT数据显示，相比17日，《杀人回忆》19日的VOD收视次数暴涨255倍。





而其他频道也出现了相同的情况，SKbroadband内部人士透露：“以17日为基准，18日《杀人回忆》的观看次数增加了6.5倍，19日更是激增至50倍。”同样以17日为基准，LG uplus18日《杀人回忆》的观看次数也增长了约70倍。“





但即便观看量暴增，也并不代表收益会大副增长。《杀人回忆》上映已经16年了，目前在各大网络电视平台都已开放为“免费电影”。





某通信公司管理者表示，虽然他们意识到了相关电影观看量暴增，“但考虑到受害者遗属，并没有进行特别宣传的计划”。





而除了网络电影，各大电视台也出台的紧急举措：OCN在20日晚间零点20分播放了《杀人回忆》；tvN当天上午10点开始连续播出了电视剧《信号》的13-16集……





《杀人回忆》预告片

对于各大电视台集中消费这一事件的做法，在社交平台上也出现了质疑的声音，认为有过分消费伤痛之嫌。





由奉俊昊执导、宋康昊主演的电影《杀人回忆》，根据1986年至1991年期间发生在韩国京畿道华城郡的连续杀人案改编，当时一共有十名女性在六年间先后被杀害，就在《杀人回忆》上映3年后的2006年4月2日，最后一起案件的公诉时效过期，凶手仍未能归案。





直到最近，韩国国立科学搜查研究院从罪犯数据库中发现与案发现场相同的DNA，从而确定了犯人的具体身份。该片于2003年在韩国上映，动员525万观影人次。





编辑：ruo