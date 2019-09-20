时光晚报："第一滴血5"烂番茄口碑创新低，漫威发"无限传奇"宇宙宣传片，"杀人回忆"韩国收视暴增。





01.史泰龙"第一滴血5"烂番茄口碑创新低













漫威无限宇宙传奇预告

02.漫威"无限传奇"宇宙官方预告曝光





从《钢铁侠》、《雷神》、《美国队长》到《复仇者联盟4》与《蜘蛛侠：英雄远征》，漫威影业将他们历时11年打造的23部超级英雄电影合称为“无限传奇”宇宙。2019年的圣地亚哥漫展上，漫威曾经为粉丝们放映过一支“无限传奇”宇宙的官方预告。今天该预告终于在网上公开曝光，伴随着钢铁侠的独白，23部MCU电影的片段接连出现，勾起影迷无数回忆。





03."超人前传"男星汤姆威灵将再演氪星人









许久不见的《超人前传》男星汤姆·威灵将再度演度演出克拉克·肯特，《绿箭侠》联合制作人Marc Guggenheim向外媒确认此消息。他说：“《绿箭侠》是站在《超人前传》肩膀上的剧集，无限地球危机剧情在讨论时，我们就想让汤姆·威灵再次扮演超人，这一次终于梦想成真。“





04.韦斯安德森新片演员全公布定档2020年













《法兰西派遣》是一部法语电影，去年底在法国开机，目前已杀青进入后制。按照过去《布达佩斯大饭店》《犬之岛》的规律，影片也可能参加明年柏林电影节，预计2020年3月上映。

05."星际探索"首映皮特与"精灵公主"亮相





布拉德·皮特领衔主演的新片《星际探索》，昨日在美国洛杉矶举办了首映式，除了皮特本人，女主角鲁丝·内伽、“精灵公主”丽芙·泰勒、老牌影星汤米·李·琼斯与唐纳德·萨瑟兰均走上了首映红毯。而除了一众主创们，还有丽芙·泰勒大名鼎鼎的父亲——传奇摇滚乐队“空中铁匠”（Aerosmith）的主唱史蒂芬·泰勒。《星际探索》今日全美公映，中国内地有望引进。







《恐龙蛋》预告片 01.王全安《恐龙蛋》预告草原惊现裸尸

王全安执导的柏林竞赛片《恐龙蛋》今天释出首支预告，没有一句台词，只有蒙古大草原的壮美景色和穿插其中的各种颇具原生态意味的“生”、“死”意像。该片是王全安献给大自然的一封情书，从他和他的摄影师Aymerick Pilarkski的镜头中，很容易感受到他对这片土地，以及此地居民与自然融为一体的状态的崇拜。









