时光晚报："第一滴血5"烂番茄口碑创新低，漫威发"无限传奇"宇宙宣传片，"杀人回忆"韩国收视暴增。

过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。
01.史泰龙"第一滴血5"烂番茄口碑创新低
72岁西尔维斯特·史泰龙回归主演的《第一滴血5：最后的血》
9月20日北美正式公映，烂番茄口碑正式解禁。截至发稿，计入38个媒体评价，新鲜度33%。不过该片的观众评分较好，达到84%。系列5部中，烂番茄评价最高的是1982年原版，新鲜度86%。其余4部都显示为“烂”，新鲜度在33%到41%之间。而该片在Metacritic的评分也仅有33分。
02.漫威"无限传奇"宇宙官方预告曝光
从《钢铁侠》、《雷神》、《美国队长》到《复仇者联盟4》与《蜘蛛侠：英雄远征》，漫威影业将他们历时11年打造的23部超级英雄电影合称为“无限传奇”宇宙。2019年的圣地亚哥漫展上，漫威曾经为粉丝们放映过一支“无限传奇”宇宙的官方预告。今天该预告终于在网上公开曝光，伴随着钢铁侠的独白，23部MCU电影的片段接连出现，勾起影迷无数回忆。
03."超人前传"男星汤姆威灵将再演氪星人
许久不见的《超人前传》男星汤姆·威灵将再度演度演出克拉克·肯特，《绿箭侠》联合制作人Marc Guggenheim向外媒确认此消息。他说：“《绿箭侠》是站在《超人前传》肩膀上的剧集，无限地球危机剧情在讨论时，我们就想让汤姆·威灵再次扮演超人，这一次终于梦想成真。“
04.韦斯安德森新片演员全公布定档2020年
近日福克斯探照灯公司官宣了韦斯·安德森导演新片《法兰西派遣》
阵容，并确定影片将于2020年上映。西尔莎·罗南和提莫西·查拉梅继《伯德小姐》后再携手，老戏骨本尼西奥·德尔·托罗、奥斯卡影后弗兰西斯·麦克多蒙德和凯特·温丝莱特、奥斯卡影帝阿德里安·布洛迪加盟。韦斯·安德森的老搭档欧文·威尔逊和比尔·默瑞和蒂尔达·斯文顿 。法国演员以蕾雅·赛杜和马修·阿马立克为代表，此外杰弗里·怀特也有加盟。
《法兰西派遣》是一部法语电影，去年底在法国开机，目前已杀青进入后制。按照过去《布达佩斯大饭店》《犬之岛》的规律，影片也可能参加明年柏林电影节，预计2020年3月上映。
05."星际探索"首映皮特与"精灵公主"亮相
布拉德·皮特领衔主演的新片《星际探索》，昨日在美国洛杉矶举办了首映式，除了皮特本人，女主角鲁丝·内伽、“精灵公主”丽芙·泰勒、老牌影星汤米·李·琼斯与唐纳德·萨瑟兰均走上了首映红毯。而除了一众主创们，还有丽芙·泰勒大名鼎鼎的父亲——传奇摇滚乐队“空中铁匠”（Aerosmith）的主唱史蒂芬·泰勒。《星际探索》今日全美公映，中国内地有望引进。
王全安执导的柏林竞赛片《恐龙蛋》今天释出首支预告，没有一句台词，只有蒙古大草原的壮美景色和穿插其中的各种颇具原生态意味的“生”、“死”意像。该片是王全安献给大自然的一封情书，从他和他的摄影师Aymerick Pilarkski的镜头中，很容易感受到他对这片土地，以及此地居民与自然融为一体的状态的崇拜。
01."杀人回忆"韩国网络电视收视暴增255倍
韩国电影《杀人回忆》的凶犯原型嫌疑人18日被报道时隔33年终于归案，瞬间将这部2003年上映影片的热度重新推向顶点。据韩国付费电视行业排名首位的KT数据显示，相比17日，《杀人回忆》
19日的VOD收视次数暴涨255倍。但即便观看量暴增，也并不代表收益会大副增长。《杀人回忆》上映已经16年了，目前在各大网络电视平台都已开放为“免费电影”。
01.法国选定申奥片《 悲惨世界》
法国确定选送拉德·利执导的《悲惨世界》
参加奥斯卡最佳国际影片奖角逐。据悉，《悲惨世界》是在与《燃烧女子的肖像》和《比邻星》竞争中胜出的。该片此前曾经获得戛纳电影节评委会奖。这部《悲惨世界》和雨果的小说没有关系，不过都是发生在法国的故事，讲述当代法国一名警察的惊险工作与生活。
02.型男施瓦辛格归来！两代"终结者"合体写真
海外版《Men's Health》杂志曝光全新10月刊封面大片，这次的封面男神是科幻动作电影《终结者：黑暗命运》
（暂译）的两位主角阿诺·施瓦辛格和加布里埃尔·鲁纳。两人黑衣黑裤，面戴墨镜，跨骑哈雷摩托，型帅爆表，这一身经典LOOK也正是致敬施瓦辛格本人的经典科幻IP《终结者》系列。