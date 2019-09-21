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会玩!《中国机长》首创万米高空首映礼

刘伟强张涵予送礼 张天爱李沁发拌饭神器老干妈

2019-09-21 12:17:48 来源：Mtime时光网

9月20日，从北京飞往重庆的四川航空3U8803航班上，《中国机长》开创性地举办了万米高空首映礼。

万米高空首映礼

　　时光网讯  即将于9月30日上映的电影《中国机长》，昨日在相关机构和专业人士的指导与顾问下，顺利在符合安全规定的流程中举办了万米高空首映礼，可谓新颖独特。

　　9月20日，从北京飞往重庆的四川航空3U8803航班上，《中国机长》开创性地举办了万米高空首映礼，张涵予领衔欧豪杜江袁泉张天爱李沁、雅玫、杨祺如、高戈等主演为乘坐航班所有嘉宾和旅客赠送纪念礼品。






　　随后，张天爱和李沁配合客舱乘务员发餐，两人还准备了川航的特色食品“老干妈”，不仅让客舱充满了欢笑声，更让人感受到了剧组的用心。由于“老干妈”备受欢迎，以致于乘务员说：“这已经是超量配置了，平时机上只准备两瓶，今天六瓶都发完啦。”

　　作为“中国骄傲三部曲”的收官之作，《中国机长》改编自2018年5月14日四川航空8633航班机组成功处置特情真实事件。

　　出品方博纳集团董事长于冬表示：“今天我们选择在飞机上来做这个空中首映礼，也是为了让大家感受到，我们中国民航人为了我们的平安出行，一直在付出着不懈的努力，他们值得我们电影人用一部好电影来展现他们，宣传他们，让更多人认识他们。”






　　航班落地之后，主创一行人还赶到了重庆的人民解放纪念碑前，参与“重庆光荣 中国骄傲”向英雄楷模致敬的活动。

   编辑：hello王小羊

关键词： 中国机长 首映
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