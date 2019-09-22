《老友记》开播整整25年了，依然是许多观众们心里最爱的美剧。

时光网特稿









如今，距离《老友记》开播，已经过去了整整25年。在1994到2004的这十年间，这部剧渐入佳境，获奖无数，但是《老友记》的影响力已经远远超过了它的播出周期和地域。为了配合剧集开播25周年，今年乐高也推出了《老友记》主题的“Central Perk咖啡厅”系列玩具，一经出售，立马被全世界乐高与剧集的粉丝们疯抢。





在播出的10年间，《老友记》共获得过62个艾美奖提名，其中6次获奖。它被《帝国》杂志评为历史上最伟大的剧集第7名；《TV Guide》杂志史上最伟大剧集第21名；全美编剧工会史上最伟大剧本第24名……在中国，《老友记》的意义更加多样，光碟和网络是观众们接触它的渠道，这也无意间拓宽了这部美剧的传播率，延长了它的播放周期。





这部剧是很多中国人的“入门美剧”，它打开了人们认识美式幽默和美国文化的一扇门。在中国，《老友记》更是普及率超高的英语教材，是一代人练口语练听力的必备读物。它被模仿，被山寨，却从未被超越。从官方认证到民间口碑，《老友记》跨越了雅和俗，形成了一种文化符号。







拼好的《老友记》乐高









大多数以前的美剧看起来都比较轻松，即便里面的人物会分手、流血、死亡，但你会明确的知道，这就是美剧而已，他们显然并不是置身于电影之中。美国情景喜剧从头到尾都是反电影的，不到半个小时一集，吃着饭，坐在床上，或者做做深蹲什么的过程中，一集又一集就这样看完了。而现在，美剧越来越像电影，我们更喜欢美剧，也更相信美剧了。观众们在面对许多美剧时，投入的精力和时间也会更多。





精彩片段混剪 然而在那个年代，看上去更轻松的美剧，制作起来可一点都不轻松。想想在9个月的一季《老友记》里，制作每季的24集需要付出多少人力和物力。这是一项难以置信的工作，我们这些看客却当成理所当然，只是想着要能尽快更新就好了。而事实上是，如果你错过了一集，谁知道什么时候还能再看一遍？





那个年代不像现在，互联网给观众们带来了太多便利，在只能买碟的时代，没有买DVD或者没在电视上播放的时候给录下来，就意味着只能等待电视台重播了。而即使是当下，美国观众和中国也不一样，他们没有盗版资源，如果不看电视台重播或者买碟，就要花钱在线上或流媒体平台观看了。





这也就是为什么Netflix与《老友记》的合同在去年年底到期后，Netflix花了巨额租金，用1亿美元续约了一年；而今年年底再次到期后，版权就被华纳收回，今后要在自家旗下的HBO Max上面播放了。





所以开播25年后，也是完结的15年后，为什么《老友记》的受众群体还是如此规模庞大？大家对这部情景喜剧为什么依然欲罢不能？



