《唐顿庄园》电影版
时光网讯
电影版《唐顿庄园》
本周五开始在北美上映，原本剧集在美国就有众多拥趸，浓厚的英式文化吸引了众多美国人到影院捧场，首日拿下1384万美元的良好成绩，成功击败西尔维斯特·史泰龙
主演的动作片《第一滴血5：最后的血》
、以及布拉德·皮特
主演的科幻片《星际探索》
。
电影版《唐顿庄园》
在烂番茄上好评度为85%，CinemaScore评分为A，预计该片周末三天票房将在3100万美元左右。
《第一滴血5：最后的血》
72岁西尔维斯特·史泰龙
回归主演的《第一滴血5：最后的血》
则遭遇了口碑不佳的尴尬境地，烂番茄上好评度为29%，首日票房也仅拿下717万美元，预计该片周末三天票房将在1700万美元左右。
《星际探索》
由布拉德·皮特主演、《迷失Z城》导演詹姆斯·格雷执导的科幻片《星际探索》虽然烂番茄评分82%，不过该片气质比较文艺，首日票房716万美元，排名第三。预计该片周末票房有望击败《第一滴血5》，将在1900万元左右。
老片方面，詹妮弗·洛佩兹领衔的喜剧片《舞女大盗》收获541万，排名第四，该片累计票房5095万美元。《小丑回魂2》再获482万，累计票房1.67亿。