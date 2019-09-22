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电影版《唐顿庄园》北美周五夺冠

击败史泰龙《第一滴血》与皮特《太空探索》

2019-09-22 10:00:53 来源：Mtime时光网

《唐顿庄园》本周五开始在北美上映，原本剧集在美国就有众多拥趸，浓厚的英式文化吸引了众多美国人到影院捧场，首日拿下1384万美元的良好成绩。

《唐顿庄园》电影版

     时光网讯 电影版《唐顿庄园》本周五开始在北美上映，原本剧集在美国就有众多拥趸，浓厚的英式文化吸引了众多美国人到影院捧场，首日拿下1384万美元的良好成绩，成功击败西尔维斯特·史泰龙主演的动作片《第一滴血5：最后的血》、以及布拉德·皮特主演的科幻片《星际探索》

      电影版《唐顿庄园》在烂番茄上好评度为85%，CinemaScore评分为A，预计该片周末三天票房将在3100万美元左右。


《第一滴血5：最后的血》

     72岁西尔维斯特·史泰龙回归主演的《第一滴血5：最后的血》则遭遇了口碑不佳的尴尬境地，烂番茄上好评度为29%，首日票房也仅拿下717万美元，预计该片周末三天票房将在1700万美元左右。


《星际探索》

    由布拉德·皮特主演、《迷失Z城》导演詹姆斯·格雷执导的科幻片《星际探索》虽然烂番茄评分82%，不过该片气质比较文艺，首日票房716万美元，排名第三。预计该片周末票房有望击败《第一滴血5》，将在1900万元左右。

    老片方面，詹妮弗·洛佩兹领衔的喜剧片《舞女大盗》收获541万，排名第四，该片累计票房5095万美元。《小丑回魂2》再获482万，累计票房1.67亿。


   编辑：边界

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